घर-घर नाम जोड़ना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब होने के दावे पर ब्रजेश पाठक

यूपी में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है। घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ना आयोग की जिम्मेदारी है।

यूपी में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है। घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ना आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई होने पर कार्रवाई होनी चाहिए।

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटरों के नाम काटे गए वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं बार-बार यही बात कहता हूं कि ये जो एसआईआर है ये भारत निर्वाचन आयोग का सब्जेक्ट है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि घर-घर जाकर सभी मतदाताओं का नाम हर हाल में जोड़े। अगर कोई ढिलाई हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम अधिकारियों का है। राजनीतिक दल सहयोगी के तौर पर हैं। इस प्रकार से जिस ढ़ंग से भारत निर्वाचन आयोग ने काम किया है। इन्हें दोबारा जाकर सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए नाम दोबारा जोड़ा जाना चाहिए।

योगी को कैसै पता 1.27 करोड़ हिन्दुओं वोटरों के नाम गायब इससे पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे मिली और क्या निर्वाचन आयोग ने पूरा आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। अखिलेश ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा बार-बार उठाकर पूरे देश को डराए रखा। अब दावा कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।’

17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां जमा होंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।