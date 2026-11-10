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घर-घर नाम जोड़ना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, योगी के 1.27 करोड़ हिंदू वोटर गायब होने के दावे पर ब्रजेश पाठक

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है। घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ना आयोग की जिम्मेदारी है।

Deputy CM Brajesh Pathak
उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक (फाइल फोटो)

यूपी में एसआईआर के बाद मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू वोटरों के नाम गायब होने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एसआईआर चुनाव आयोग का विषय है। घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम जोड़ना आयोग की जिम्मेदारी है। इसमें किसी भी तरह की ढिलाई होने पर कार्रवाई होनी चाहिए।

यूपी के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मंगलवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान योगी आदित्यनाथ के 1 करोड़ 27 लाख हिंदू वोटरों के नाम काटे गए वाले बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा, मैं बार-बार यही बात कहता हूं कि ये जो एसआईआर है ये भारत निर्वाचन आयोग का सब्जेक्ट है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि घर-घर जाकर सभी मतदाताओं का नाम हर हाल में जोड़े। अगर कोई ढिलाई हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह काम अधिकारियों का है। राजनीतिक दल सहयोगी के तौर पर हैं। इस प्रकार से जिस ढ़ंग से भारत निर्वाचन आयोग ने काम किया है। इन्हें दोबारा जाकर सभी मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए नाम दोबारा जोड़ा जाना चाहिए।

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योगी को कैसै पता 1.27 करोड़ हिन्दुओं वोटरों के नाम गायब

इससे पहले, समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को दावा किया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब हैं।

उन्होंने सवाल किया कि मुख्यमंत्री को यह जानकारी कैसे मिली और क्या निर्वाचन आयोग ने पूरा आंकड़ा मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया है। अखिलेश ने कहा, ‘उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों का मुद्दा बार-बार उठाकर पूरे देश को डराए रखा। अब दावा कर रहे हैं कि एक करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।’

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17 नवंबर को प्रकाशित होगी ड्राफ्ट मतदाता सूची

विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) का संशोधित कार्यक्रम जारी हो गया है। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर को होगा। 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां जमा होंगी। 28 दिसंबर तक इनका निस्तारण होगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने अर्हता तिथि एक जनवरी 2027 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की वोटर लिस्ट के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का ऐलान किया था। कार्यक्रम के तहत पहले 12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होना था। पंच पर्व की छुट्टियों के चलते अब इसका समय बढ़ाकर 17 नवंबर कर दिया गया है। 17 नवंबर से ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर लोगों के दावे और आपत्ति ली जाएंगी। आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि एसएसआर के दौरान अर्हता पूर्ण करने वाले लोग वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए फॉर्म-6 भरकर जमा कर सकेंगे।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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