अपना समय याद करें अखिलेश, डिंपल के खिलाफ किसी को नामांकन नहीं करने दिया, ब्रजेश पाठक का हमला

उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सपा चीफ फर्जी वोटर का मुद्दा उठाते हैं। उन्हें अपना समय याद करना चाहिए। 2012 में जब अखिलेश प्रदेश की सत्ता संभाली और लोकसभा से इस्तीफा दिया था, तब कन्नौज संसदीय क्षेत्र से किसी को नामांकन तक नहीं करने दिया था। इनके शासनकाल में मोहल्ले के मोहल्ले लिस्ट से साफ कर दिए गए थे। वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी करने का रिकॉर्ड अखिलेश के राज में हुआ। सपा के शासन में विकास कुछ ही जिलों तक सीमित था। नौकरियों में फर्जीवाड़ा रुका। इनके राज में भाई-भतीजावाद चरम पर था। अब यूपी का चहुंमुखी विकास हो रहा। अखिलेश के सारे आरोप केवल उनकी बौखलाहट का नतीजा हैं।

सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सिलसिलेवार जवाब देते हुए अखिलेश पर तंज कसा कि वह अपने समय में सरकारी पैसा खर्च करके मुंबई से कलाकार बुलाते थे और सैफई में कार्यक्रम देखते थे। अखिलेश समय-समय पर बुलडोजर की चर्चा क्यों करते हैं? बुलडोजर ने उन माफिया की कमर तोड़ दी, जो अवैध कमाई करते थे। ब्रजेश ने अखिलेश यादव को आत्म मंथन की नसीहत दी है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश भू-माफिया का जिक्र कर रहे थे। क्या यह सही नहीं है कि सपा शासनकाल में इनके संरक्षण में सरकारी जमीनों पर कब्जे होते थे? सामान्य लोगों की भी जमीन सपा सरंक्षण में गुंडे माफिया कब्जाते थे। 20 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सरकारी संपत्ति हमारी सरकार ने भू-माफिया से मुक्त कराई है।

ब्रजेश पाठक ने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि पीलीभीत और मुरादाबाद में सरकारी संपत्ति कब्जा करके पार्टी कार्यालय खोल रखे हैं। मात्र 110 रुपये महीना किराया देकर सरकारी संपत्ति पर कब्जा किया गया है। अखिलेश को कानून-व्यवस्था पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जबसे भाजपा सरकार बनी है, तबसे बदमाश, माफिया व अराजक तत्व प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यूपी अब दंगा मुक्त प्रदेश है।

एक ही पते पर 4 हजार वोटर: अखिलेश अखिलेश यादव ने कहा कि महोबा में एक ही पते पर चार हजार वोटर के नाम होने का पता चला है। नोएडा में एक-एक पते पर सैकड़ों वोट बनाए गए हैं। चुनाव में भाजपा ने सारे वोट अपने पक्ष में ले लिए। एक ही पते पर इतने ज्यादा वोट बनना गंभीर विषय है। भाजपा के लोग मशीन लाकर नकली आधार कार्ड बनाकर वोट डलवा लेते हैं। सपा कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत बीएलए बनाएं। वोट बढ़वाएं। वोटरलिस्ट पर निगरानी करें। भाजपा का फर्जी वोट न बनने दे, अपना वोट बचाएं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के पास काम बहुत बढ़ गया है। वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और वोट गिनवाना।