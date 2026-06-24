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ब्रजेश पाठक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बोले- जब घरों के चिराग बुझ गए हों तो...

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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 डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अनेकों बच्चों के असामयिक मौत ने पीड़ा से भर दिया है। जब कई घरों के चिराग बुझ गए हों तो ऐसे में जन्मदिन मनाना सही नहीं है।

ब्रजेश पाठक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बोले- जब घरों के चिराग बुझ गए हों तो...

UP News: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल यानी 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अनेकों बच्चों के असामयिक मौत ने पीड़ा से भर दिया है। जब कई घरों के चिराग बुझ गए हों तो ऐसे में जन्मदिन का उत्सव मनाना सही नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने मन को भीतर तक उद्वेलित और व्यथित कर दिया है। इस दुःखद घटना में अनेक मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को शोक और पीड़ा से भर दिया है। जब कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए हों, तब अपने जन्मदिन का उत्सव मनाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी गहन संवेदना और शोक के भाव के साथ मैंने निर्णय लिया है कि कल, 25 जून को, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। यह दिन उन दिवंगत मासूम बच्चों की पावन स्मृति तथा उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना को समर्पित रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि वे इस अत्यंत हृदयविदारक, पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिवंगत सभी बच्चों को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें, शोक संतप्त परिवारों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति दें तथा घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'

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ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तंज

इससे पहले ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह हादसा (लखनऊ अग्निकांड) सपा सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। इस हृदय विदारक घटना में 15 लोगों की जान गई है और आप एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अग्निकांड को अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना बताते हुए कहा कि प्लॉट आवंटन से लेकर इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण का कार्य आपकी ही सरकार के दौरान हुआ था। आपने इसे सील करके सील खोलने का काम किया था। ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द करने का काम किया था। ये दर्दनाक घटना आप के ही सरकार के कुकृत्यों का यह नतीजा है।

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अग्निकांड में 15 लोगों की चली गई थी जान

बता दें कि सोमवार दोपहर करीब सवा दो बजे अलीगंज के तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 15 लोगों की जान चली गई। वहीं, 9 से अधिक लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक साल 2016 में एलडीए ने इसके ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। लेकिन दो महीने बाद ही इसे रद्द कर दिया गया था।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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