ब्रजेश पाठक अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे, बोले- जब घरों के चिराग बुझ गए हों तो...

डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अनेकों बच्चों के असामयिक मौत ने पीड़ा से भर दिया है। जब कई घरों के चिराग बुझ गए हों तो ऐसे में जन्मदिन मनाना सही नहीं है।

UP News: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कल यानी 25 जून को अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। उन्होंने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लखनऊ अग्निकांड का जिक्र करते हुए कहा कि अनेकों बच्चों के असामयिक मौत ने पीड़ा से भर दिया है। जब कई घरों के चिराग बुझ गए हों तो ऐसे में जन्मदिन का उत्सव मनाना सही नहीं है।

उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। जिसमें उन्होंने लिखा, लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड ने मन को भीतर तक उद्वेलित और व्यथित कर दिया है। इस दुःखद घटना में अनेक मासूम बच्चों की असामयिक मृत्यु ने पूरे प्रदेश को शोक और पीड़ा से भर दिया है। जब कई परिवारों के घरों के चिराग बुझ गए हों, तब अपने जन्मदिन का उत्सव मनाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसी गहन संवेदना और शोक के भाव के साथ मैंने निर्णय लिया है कि कल, 25 जून को, मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। यह दिन उन दिवंगत मासूम बच्चों की पावन स्मृति तथा उनके शोकाकुल परिजनों के प्रति श्रद्धांजलि और संवेदना को समर्पित रहेगा। भगवान से प्रार्थना है कि वे इस अत्यंत हृदयविदारक, पीड़ादायक एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना में दिवंगत सभी बच्चों को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें, शोक संतप्त परिवारों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति दें तथा घायलों को शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।'

ब्रजेश पाठक का अखिलेश पर तंज इससे पहले ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि यह हादसा (लखनऊ अग्निकांड) सपा सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। इस हृदय विदारक घटना में 15 लोगों की जान गई है और आप एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक ने अग्निकांड को अखिलेश सरकार के भ्रष्टाचार का नमूना बताते हुए कहा कि प्लॉट आवंटन से लेकर इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण का कार्य आपकी ही सरकार के दौरान हुआ था। आपने इसे सील करके सील खोलने का काम किया था। ध्वस्तीकरण के आदेश को रद्द करने का काम किया था। ये दर्दनाक घटना आप के ही सरकार के कुकृत्यों का यह नतीजा है।