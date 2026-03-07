Hindustan Hindi News
ब्रजधाम में भी होगा अयोध्या जैसा विकास, मथुरा में बोले योगी, कहा-भक्ति से भरी है ब्रज की पावन धरा

Mar 07, 2026 11:19 pm ISTDinesh Rathour मथुरा, हिन्दुस्तान टीम
मुख्यमंत्री ने मथुरा प्रवास के दौरान सबसे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर आराध्य के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में विधिवत पूजन-अर्चन किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा कि ब्रज की पावन धरा का कण-कण ऊर्जा और भक्ति से भरा हुआ है।

कृष्ण कन्हैया की कृपा होगी तो अयोध्या की तरह ब्रज धाम में विकास के आगामी कार्यक्रम सुनिश्चित किए जाएंगे। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान उन्होंने मंदिर में केशवदेव के सामने नतमस्तक होकर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मथुरा प्रवास के दौरान सबसे पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर पहुंचकर आराध्य के दर्शन किए। उन्होंने गर्भगृह में विधिवत पूजन-अर्चन किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा कि ब्रज की पावन धरा का कण-कण ऊर्जा और भक्ति से भरा हुआ है।

उन्होंने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि उत्तर प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छुए और हर नागरिक के जीवन में सुख-समृद्धि आए। ब्रज में चल रहे होली उत्सव पर सीएम ने कहा कि यहां होली केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि शाश्वत उत्सव है। उन्होंने बरसाना, गोकुल, नंदगांव और गोवर्धन में उमड़े लाखों श्रद्धालुओं के उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि मैं भले ही शारीरिक रूप से यहां उपस्थित नहीं था, लेकिन मेरी नजरें यहां के उमंग पर थीं। लाखों श्रद्धालुओं का यह रेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है।

अयोध्या की तरह यहां भी होंगे भव्य कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने श्रीराम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य कार्य संपन्न हुए हैं, वैसे ही कृष्ण कन्हैया की कृपा से यहां भी आगे के कार्यक्रम और विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से क्रियान्वित की जाएंगी।

त्योहारों की परंपरा को बताया भारत की ताकत

संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय परंपराओं को राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी बताया। उन्होंने कहा कि ब्रज की रज-रज और कण-कण में राधा-कृष्ण की स्मृतियां रची-बसी हैं। त्योहारों की परंपरा भारत की ताकत है। सरकार उ.प्र. ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां की प्राचीन गरिमा को आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्जीवित करने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

जिलों में अब माफिया नहीं, मेडिकल कॉलेज: मुख्यमंत्री

इससे पहले सीएम योगी आगरा में थे। उन्होंने कहा पहले प्रदेश में ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया’ हावी थे। पहले सरकारों की सोच वहीं तक सीमित थी तो उन्होंने माफिया पैदा किए, जबकि हमारी डबल इंजन सरकार ने हर जनपद को मेडिकल कॉलेज दिया। समाज, सरकार व संस्थाएं एक साथ एक दिशा में सोचना शुरू करती हैं तो उसका परिणाम कई गुना होता है। यही विश्वास में बदलता है। यूपी आज विश्वास का प्रतीक बना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आगरा में निजी अस्पताल के लोकार्पण के दौरान ये बातें रखीं। उन्होंने 9 वर्ष में उत्तर प्रदेश में मेडिकल क्षेत्र में आए सकारात्मक बदलावों का जिक्र करते हुए कहा कि स्वास्थ्य सुविधा सही, सस्ती और विश्वसनीय होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा का अधिकार मिलना चाहिए और हर संप्रभु देश को अपने नागरिकों को यह सुविधा देनी चाहिए।

सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन जब समाज मिलकर कार्य करता हैं तो परिणाम कई गुना आता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी निवेश आज की आवश्यकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है कि सरकार भी प्रयास करे और निजी क्षेत्र भी आगे आएं। निजी क्षेत्र की तरफ से सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल के लिए सरकार नई नीति लेकर आ रही है। नए मेडिकल कॉलेज के लिए भी कोई निवेश करता है तो सरकार सहयोग कर रही है। सीएम ने यथार्थ ग्रुप का आह्वान किया कि किसी जनपद में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए आगे आएं। मेडिकल काउंसिल ने अपनी शर्तों को सरल किया है। यह सबसे अच्छा समय है, जब नए मेडिकल संस्थान स्थापित करके नौजवानों के लिए यूपी को मेडिकल की उच्चतम शिक्षा का केंद्र बना सकते हैं। सरकार हर सहयोग के लिए तैयार है।

