चांदनी की मोहब्बत या संपत्ति के लिए ब्रेनवॉश? करोड़पति बेटे ने सुनाई आयुष से अली बनने की कहानी

शामली में मेडिकल व्यवसायी के बेटे के धर्मांतरण मामले में खुद आयुष ने मोहम्मद अली बनने की कहानी सुनाई। उसका कहना है कि अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म को अपनाया है।

Shamli News: यूपी के शामली में मेडिकल व्यावसायी के बेटे के धर्मांतरण मामले में अब नया मोड़ आ गया है। करोड़पति बेटे ने आयुष से मोहम्मद अली बनने तक की पूरी कहानी खुद ही बयां की। धर्मांतरण को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए आयुष ने बताया कि उस पर धर्मांतरण के लिए किसी तरह का दबाव नहीं था। बल्कि खुद ही उसने मुस्लिम धर्म को अपनाया है और नाम भी खुद मोहम्मद अली रखा है। लेकिन उसके दस्तावेजों में आज भी आयुष नाम ही दर्ज है।

बकौल आयुष बहुत पहले से इस्लाम धर्म के बारे में रुचि थी। 2018 में कंधे की चोट के दौरान उसकी मुलाकात फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरैशी से हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। चांदनी से मुलाकात के बाद इस्लाम को लेकर वह और भी प्रभावित हो गया। उसने इस्लाम धर्म को समझने के लिए इंटरनेट पर वीडियो देखने शुरू कर दिए। इस्लाम को अच्छी तरह समझकर चार साल पहले चांदनी से शादी कर ली। कोई भी मौलवी शादी कराने को तैयार नहीं था तो दिल्ली में जाकर शादी की। आयुष ने बताया, वह न अपने पिता और न ही पत्नी को छोड़ना चाहता है।

पाकिस्तानी डॉक्टर का वीडियो देखने के लिए किसने प्रेरित किया? आयुष ने बताया कि इस्लाम धर्म अपनाने को लेकर उसके परिवार वाले नाराज हैं। वह कह रहे हैं कि हिंदू बनकर रहो। मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है। बेटा तो हमेशा आपका ही रहूंगा, फिर चाहें किसी भी धर्म में रहूं। पाकिस्तान का डॉक्टर इसरार के वीडियो देखने के सवाल पर आयुष ने कहा, उसे इसके लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया था। इंटरनेट पर जो ज्यादा वीडियो देखे जाते हैं, उसी पर लोगों का फोकस रहता है। डॉक्टर इसरार को बहुत लोग पसंद करते हैं, उनकी बात को ज्यादातर लोग काटते नहीं हैं। उनके वीडियो हमे अच्छे लगे तो देख लिए।

मंदिर में नहीं करते थे पूजा आयुष का कहना है कि मैं इस्लाम में पूरी तरह से जानबूझकर आया हूं तो नमाज पढ़ना मेरा फर्ज है। मंदिर जाना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम में अगर आप आए हैं तो आपको हर चीज निभानी होगी। चांदनी के साथ रहने पर घर वाले नाराज हो गए हैं। पूरा माहौल ही खराब हो गया है। जिसके कारण चांदनी को जेल भेज दिया गया है।

धर्मांतरण प्रकरण में पत्नी और ससुर गिरफ्तार शामली में मेडिकल व्यवसायी के बेटे के धर्मांतरण प्रकरण में पुलिस ने रविवार को व्यवसायी के बेटे की पत्नी और उसके ससुर को गिरफ्तार कर चुकी हे। पुलिस का दावा है कि सुनियोजित तरीके से युवती और उसके परिवार ने संपत्ति हड़पने के लिए युवक को प्रेम जाल में फंसाया और ब्लैकमेल कर उसका धर्म परविर्तन करा शादी रचाई। इसमें तीन मौलवी भी शामिल रहे। एसपी ने बताया कि दोनों को जेल भेज दिया है।

कई सालों से दबा था धर्म परिवर्तन का मामला शामली के प्रमुख दवा कारोबारी देवराज मलिक के इकलौते बेटे आयुष मलिक की चांदनी कुरैशी से शादी के लिए धर्म परिवर्तन का मामला वर्षों से दबा हुआ था। बघरा स्थित योग साधना आश्रम के पीठाधीश्वर स्वामी यशवीर महाराज ने चार दिन पहले इस मामले को उठाकर युवती और उसके परिजनों पर प्रेमजाल में फंसाकर ब्लैकमेल कर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा इसे सुर्खियों में ला दिया। यशवीर महाराज ने पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी थी। पुलिस भी मामले में सक्रिय हो गई। पुलिस एवं खुफिया विभाग ने मेडिकल व्यवसायी देवराज मलिक और उनके परिवार से पूछताछ की।

जिम में चांदनी और आयुष की हुई थी मुलाकात एसपी ने बताया कि चांदनी एक फिजियोथेरेपिस्ट के यहां काम करती थी। आयुष से उसकी मुलाकात वहां हुई। इसके बाद आयुष जिम जाने लगा तो युवती उसी जिम में काम करने लगी। युवती ने आयुष को प्रेमजाल में फंसा लिया। इसके बाद भाई आस मोहम्मद, आयुष के मेडिकल स्टोर पर काम करने लगा। युवती का पिता ठेली लगाकर जूस बेचता है। पूरे परिवार ने संपत्ति हड़पने के लिए आयुष को फंसाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया।