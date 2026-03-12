गजब हो गया! गड्ढे के झटके से लौटी ‘ब्रेन डेड’ महिला की सांसें, अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी

पीलीभीत में ‘ब्रेन डेड’ बताकर घर ले जाई जा रही महिला को पीलीभीत-बरेली हाईवे पर एंबुलेंस के गड्ढे से उछलने के झटके के बाद होश आ गया। न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राकेश सिंह के इलाज से उसकी हालत सुधर गई और अब महिला स्वस्थ है।

यूपी के पीलीभीत में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां सड़क के गड्ढे से लगे तेज झटके ने एक महिला को नई जिंदगी दे दी। डॉक्टरों द्वारा ‘ब्रेन डेड’ घोषित की गई महिला को जब परिवार एंबुलेंस से घर ले जा रहा था, तभी रास्ते में एंबुलेंस के उछलने से आए झटके के बाद उसमें अचानक जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। बाद में इलाज मिलने पर महिला की हालत में लगातार सुधार हुआ और अब वह स्वस्थ बताई जा रही है।

'ब्रेन डेड' बताते हुए डॉक्टरों ने घर ले जाने की सलाह दी पीलीभीत निवासी कुलदीप शुक्ला की 50 वर्षीय पत्नी विनीता ने 22 फरवरी को ब्लड प्रेशर की दवा ली थी। दवा लेने के कुछ समय बाद ही वह अचानक बेसुध हो गईं। घबराए परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताकर उन्हें बरेली रेफर कर दिया। बरेली के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज शुरू हुआ, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। डॉक्टरों ने उन्हें ‘ब्रेन डेड’ बताते हुए परिजनों को घर ले जाने की सलाह दे दी। इसके बाद 24 फरवरी की सुबह परिजन विनीता को एंबुलेंस से वापस पीलीभीत लेकर जा रहे थे।

गड्ढे के झटके से लौटी ‘ब्रेन डेड’ महिला की सांसें जब एंबुलेंस पीलीभीत-बरेली हाईवे पर हाफिजगंज मोड़ के पास पहुंची तो सड़क के एक गहरे गड्ढे से गुजरते समय एंबुलेंस तेज झटके के साथ उछल गई। परिजनों के मुताबिक, इसी झटके के बाद अचानक विनीता की सांसें सामान्य होने लगीं और उनके शरीर में हलचल दिखाई देने लगी। यह देखकर परिजन हैरान रह गए और तुरंत उन्हें पीलीभीत ले जाकर डॉक्टर को दिखाया।

डॉक्टरों ने एंटी स्नेक वेनम दिया था पीलीभीत में महिला का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. राकेश सिंह ने बताया कि एंबुलेंस में शरीर में हलचल होने पर महिला को मेरे पास लाया गया। उस समय महिला सांस तो ले रही थी, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि न्यूरोटॉक्सिन की आशंका के आधार पर इलाज शुरू किया गया और ट्रायल के तौर पर एंटी स्नेक वेनम दिया गया। उपचार के बाद सकारात्मक परिणाम मिले और महिला की हालत में लगातार सुधार होता गया।