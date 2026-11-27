सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों की सोच कट्टा-बम तक सीमित थी, जबकि आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे पाकिस्तान घबराता है। उन्होंने 46,800 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण के दौरान इसे युवाओं के टैलेंट का सम्मान बताया। टैबलेट में 18 हजार से अधिक मुफ्त कोर्स उपलब्ध हैं।

गोंडा, प्रमुख संवाददाता: पिछली सरकारों की बुद्धि कट्टा और बम से आगे नहीं बढ़ पाई। आज यूपी में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिसके आगे पाकिस्तान बाप-बाप चिल्लाता है। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को शहर के शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज में आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के तहत मंडल स्तरीय टैबलेट वितरण कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया है। यह टैबलेट युवाओं के टैलेंट का सम्मान है।

सीएम योगी ने कहा कि आज देवीपाटन मंडल के 46,800 विद्यार्थियों को टैबलेट मिल रहा है। यह सिर्फ एक टैबलेट नहीं है, यह आपके सपनों को डिजिटल सामर्थ्य है। हर युवा की मेहनत को सम्मान और सपनों को नई उड़ान मिले, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर उनके लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इस टैबलेट में इन्फोसिस के साथ मिलकर 18,000 से अधिक फ्री कोर्स दिए गए हैं। यह आपके लिए एक चलती-फिरती यूनिवर्सिटी है।

रील नहीं स्किल सीखने में करें टैबलेट का इस्तेमाल सीएम ने कहा कि युवा इस टैबलेट का इस्तेमाल पढ़ाई, सीखने और रोजगार के लिए करें। रील्स देखने में नहीं, स्किल सीखने में लगाएं। अपना फीड नहीं, अपना फ्यूचर स्क्रॉल करें।सीएम ने कहा कि आज लखनऊ में भी 1,594 युवाओं को नियुक्ति-पत्र दिया गया है। प्रदेश में युवाओं को बिना सिफारिश और बिना खर्च के नौकरी मिल रही है। पिछली सरकारों के मुकाबले हमारी सरकार ने दोगुनी नौकरियां दी हैं। वर्ष 2017 से पहले सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ने युवाओं के विश्वास को चोट पहुंचाई थी। 2017 से पहले प्रदेश में नकल माफिया हावी था। अब स्थिति बदल चुकी है। हमारी सरकार ने 10 लाख युवाओं को नौकरी दी है। पिछले 9.5 साल में 9.75 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति-पत्र मिले हैं।

अपने संबोधन में सीएम ने युवाओं से पूछा कि आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी है। उनका डायलॉग है कि हम जहां खड़े होते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है। योगी ने मंच से अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोला। कहा कि पहले सरकारों में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया था। आज यूपी माफियामुक्त, दंगामुक्त और कर्फ्यूमुक्त है। अब यूपी में सब चंगा है।