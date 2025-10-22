Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBrahMos missile engineer dies under suspicious circumstances Akash Deep was home on leave
ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत, छुट्टी पर घर आए थे आकाशदीप

ब्रह्मोस मिसाइल के इंजीनियर की संदिग्ध हालात में मौत, छुट्टी पर घर आए थे आकाशदीप

संक्षेप: डीआरडीओ में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की मंगलवार संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह यहां आलमबाग के ओमनगर में रहते थे। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है।

Wed, 22 Oct 2025 11:05 PMDinesh Rathour लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

डीआरडीओ में कार्यरत ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर 30 वर्षीय आकाशदीप गुप्ता की मंगलवार संदिग्ध हालात में मौत हो गई। वह यहां आलमबाग के ओमनगर में रहते थे। पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण जांच के लिए विसरा सुरक्षित किया गया है। इंस्पेक्टर आलमबाग सुभाष चंद्र सरोज के मुताबिक आकाश दीप गुप्ता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) दिल्ली में इंजीनियर थे। उनके भाई अनुराग ने बताया कि आकाशदीप ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम इंजीनियर भी थे। कुछ दिन पूर्व छुट्टी पर भाई आए थे। मंगलवार देर रात एकाएक आकाशदीप की तबियत बिगड़ गई।

आनन फानन लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली जानकारी पर इंस्पेक्टर आलमबाग और पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इंस्पेक्टर के मुताबिक पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट न होने के कारण विसरा सुरक्षित किया गया है। घटना की जानकारी आकाश दीप के लखनऊ स्थित ऑफिस के माध्यम से दिल्ली को भी दे दी गई है।

छह माह पूर्व हुआ था विवाह

आकाश दीप के भाई अनुराग ने बताया कि भाई का विवाह छह माह पूर्व हुआ था। उनकी पत्नी का नाम भारती गुप्ता है। वह केनरा बैंक अधिकारी हैं। भारती की तैनाती भी दिल्ली में केनरा बैंक की शाखा में है।