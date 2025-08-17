ब्राह्मण कोई जाति नहीं है बल्कि..., वेद-पुराणों में 90% बातें बनावटी, PWD के एक्सईएन का वीडियो वायरल

यूपी के मैनपुरी से पीडब्लूडी के एक्सईएन धनुषधारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एएक्सईएन ऐसी बातें बोल रहे हैं जिन पर विवाद खड़ा हो गया है। उनके खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

यूपी के मैनपुरी का स्वतंत्रता दिवस का एक वीडियो वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी कार्यालय के इस वीडियो में ध्वजोरोहण के बाद अधिशासी अभियंता (एएक्सईएन) धनुषधारी विभाग के इंजीनियरों और कर्मचारियों को संबोधित करते हुए हिन्दुओं के धार्मिक ग्रंथों पर विवादित टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो में वह कह रहे हैं कि छोटी जातियों और गरीबों के साथ पहले भी अन्याय होता था। आज भी हो रहा है। छोटी जातियों का आजादी में अहम योगदान है लेकिन इतिहास में उनका जिक्र ही नहीं किया गया है। यह भी कहा कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं बल्कि एक ग्रंथ है। वेद-पुराणों में 90 प्रतिशत बातें बनावटी हैं।

वीडियो वायरल होने पर एक्सईएन के खिलाफ कोतवाली में तहरीर भी दे दी गई है। अधीक्षण अभियंता ने मामले पर जांच बैठा दी है। कुछ दिन पहले ही अधिशासी अभियंता के खिलाफ कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर उनके खिलाफ मोर्चा भी खोला था और अब ये मामला सामने आ गया है। 15 अगस्त का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में अधिशासी अभियंता कह रहे हैं कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है बल्कि एक ग्रंथ है। वेद, पुराण, उपनिषद और वेदांग में जो बातें कही गई हैं उनमें 90 प्रतिशत बनावटी हैं। वेदों में कुछ बातें लोगों को गुलाम बनाने के उद्देश्य से लिखी गई हैं।

उन्होंने कहा कि ऋग्वेद जैसी ही पुस्तक ईरान जिंदा व्यवस्था की एक किताब है। मध्य एशिया से चलकर आए कुछ लोगों ने हमें धर्म, जाति, भाषा और भेद में बांट दिया है। अधिशासी अभियंता ने महारानी लक्ष्मीबाई पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई स्वतंत्रता के लिए नहीं बल्कि पेंशन के लिए थी। लक्ष्मीबाई ने पेंशन के लिए युद्ध लड़ा था।

वीडियो में यह भी कह रहे वायरल वीडियो में धनुषधारी कह रहे हैं कि जो गरीब हैं वह और गरीब होता जा रहा है। जो आदमी अमीर है, उसे फ्री जमीन मिलती है। गरीब आदमी दस हजार का लोन लेता है तो कुर्की होती है। दस करोड़ का जो लोन लेता है उसके लिए कोई नियम कायदा नहीं है। अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, यह नहीं जानेंगे कि हमारे समाज के साथ हमारे पुरखों के साथ क्या हुआ है, तब तक दुश्मन और मित्र की पहचान नहीं कर पाएंगे।

धनुषधारी कई लोगों का नाम लेते हुए कहा कि जो हमारे देश के आदिवासी, मूलनिवासी, वननिवासी हैं, वह संघर्ष करते-करते थक गए लेकिन उनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है। लोग कहते हैं कि आजादी में छोटी जातियों का कोई योगदान नहीं है। जबकि सच्चाई यह नहीं है। छोटी जातियों का इतिहास ही नहीं लिखा गया है। आज भी छोटी जातियों के लोग कुछ करें तो नाम नहीं होता। अन्य लोग करते हैं तो बहुत नाम होता है।