प्रेमिका को बीवी बनाना चाहता था प्रेमी, रात को दोस्तों संग युवती को उठाने घर पहुंचा, परिजनों ने धुन दिया

संक्षेप: रामपुर में एक युवक को मोहब्बत करना भारी पड़ गया। वह प्रेमिका से शादी करना चाहता था। दोस्तों संग रात में प्रेमी प्रेमिका का अपहरण करने पहुंचा, लेकिन परिजनों ने पकड़कर धुन दिया।

यूपी के रामपुर में इश्कबाजी में एक युवक पिट गया। वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका के घर में घुस गया और प्रेमिका का अपहरण करने का प्रयास किया। चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन जाग गए और प्रेमी को पकड़कर धुन दिया। पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर पर दुष्कर्म, अपहरण और मारपीट के आरोप में छह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।घटना शनिवार देर रात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। दो साल से चल रहे प्रेम प्रसंग को आशिक शादी में बदलना चाहता था। वह अपनी प्रेमिका को बीवी बनाना चाहता था। लेकिन हुआ कुछ उल्टा।

मोहब्बत को पाने की ललक में उसने अपने लिए घातक कदम उठा लिया और अपने साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका के घर असलहे लेकर उसके अपहरण का प्रयास किया। जैसे वह प्रेमिका के घर पहुंचे तो परिजन जाग गए और हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने पुलिस को बुला लिया। जब तक पुलिस आई इससे पहले ही प्रेमी और उनके साथियों की पिटाई हो चुकी थी। पुलिस को आता देख आरोपी नाबालिग को छोड़कर फरार हो गए। रविवार को कोतवाली पहुंचे नाबालिग के परिजनों ने तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि शनिवार की रात वह अपने परिवार के साथ घर पर थे। इसी दौरान क्षेत्र के ग्राम भैसोड़ी निवासी हसीन, नन्हा, ऋषि, कल्लू, थाना मीरगंज के ग्राम मंडनपुर निवासी मुवीन और एक अज्ञात आरोपी उसके घर में घुस आए और उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री का असलहे और अन्य हथियारों के बल पर अपहरण करने का प्रयास किया।