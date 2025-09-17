boyfriend of the sister of his girlfriend stabbed the student repeatedly in lucknow लखनऊ में छात्र पर जानलेवा हमला, महिला मित्र की बहन के प्रेमी चाकू से किए ताबड़तोड़ वार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखनऊ रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्र पर महिला मित्र की बहन के ब्वॉयफ्रेंड ने साथियों संग चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र ने उस पर चेन लूटने का भी आरोप लगाया गया है। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊWed, 17 Sep 2025 06:01 PM
यूपी के लखनऊ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां चिनहट इलाके में रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के छात्र पर महिला मित्र की बहन के ब्वॉयफ्रेंड ने साथियों संग चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र ने उस पर चेन लूटने का भी आरोप लगाया गया है। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए।

बस्ती के दुबौलिया बाजार धर्मोपुर के रहने वाले छात्र अनमोल पटवा ने बताया कि उसकी महिला मित्र की बहन को उसका ब्वॉयफ्रेंड झगड़ा कर परेशान कर रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर वह महिला मित्र के साथ बहन को लेने पहुंचा। तभी आरोपी अपने पांच-छह साथियों के साथ नशे की हालत में वहां पहुंचा और मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि उन्होंने छात्र की महिला मित्र से छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी।

छात्र का कहना है कि अगले दिन 16 सितंबर को जब वह मटियारी के कंचन मार्केट स्थित जनरल स्टोर पर सामान लेने गया, तभी वही लोग पीछे से आकर चाकू से हमला कर बैठे। हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और शरीर पर कई जगह चोटें आईं। घटना के बाद छात्र ने प्रनव मिश्रा, उत्कर्ष शुक्ला, शिवम सिंह समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जा रही है।

मुजफ्फरनगर में युवक की चाकू घोपकर हत्या

उधर, मुजफ्फरनगर के खालापार इलाके में तीन हमलावरों ने कथित रूप से मोटरसाइकिल स्टंट का विरोध करने पर 23 वर्षीय एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत ने बताया, ‘‘यह घटना मंगलवार रात की है। मृतक की पहचान अवतार के रूप में हुई है, जिसने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था।’’

उन्होंने कहा कि ताहिल, आवेश और स्थानीय पार्षद अन्नू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तीनों आरोपी फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई हैं। अवतार के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है।’

