प्रेमिका को घर बुलाया, फिर फंदे पर लटक गया प्रेमी, मची चीख-पुकार

यूपी के मुरादाबाद जिले में प्रेमिका को अपने घर बुलाकर युवक फंदे पर लटक गया। चीख-पुकार पर आसपास के लोगों ने उसे फंदे से उतार कर जिला अस्पताल पहुंचाया।

यूपी के मुरादाबाद के नागफनी क्षेत्र में नाबालिग प्रेमिका को अपने घर बुलाया। इसके बाद शादी को लेकर घरवालों से बातचीत की। इसके बाद किसी बात पर नाराज हो गया कमरे में गया। इसके बाद नाराज युवक फंदे पर लटक गया। चीख-पुकार पर आसपास के लोगों ने युवक को फंदे से उतार कर जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां से उसे प्राइवेजट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज चल रहा है।

थाना नागफनी के बगंला गांव चौकी क्षेत्र निवासी युवक का बीते करीब एक साल से क्षेत्र की ही नाबालिग से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार रात युवक अपनी प्रेमिका को घर बुलाया था। वह उससे शादी करना चाहता था, इसके लिए अपने परिवार वालों से बातचीत कर रहा था। उसी दौरान किसी बात को लेकर वह नाराज होकर कमरे में चला गया।

वहां फंदा लगाकर पंखे के सहारे लटक गया। उसे फंदे पर लटका देख चीखपुकार मची तो आसपास के लोग भी पहुंच गए। सभी ने उसे आनन-फानन में फंदे से उतारा और जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां प्रारंभिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने हायर मेडिकल सेंटर के लिए रेफर कर दिया। इसके बाद में परिजनों ने उसे दिल्ली रोड मझोला स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसका उपचार चल रहा है।

इस संबंध में एसएचओ नागफनी सुनील कुमार ने कहा कि किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है। अस्पताल प्रशासन से सूचना मिलने के बाद एसआई को जांच के लिए भेजा गया था। शिकायत मिलती है तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

