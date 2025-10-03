boyfriend healed wounds inflicted by husband marriage bluff left woman state despair पति से मिले जख्मों पर ब्वॉयफ्रेंड ने लगाया मरहम, शादी के 'लॉलीपॉप' ने महिला को कहीं का नहीं छोड़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsboyfriend healed wounds inflicted by husband marriage bluff left woman state despair

पति से मिले जख्मों पर ब्वॉयफ्रेंड ने लगाया मरहम, शादी के 'लॉलीपॉप' ने महिला को कहीं का नहीं छोड़ा

दहेज उत्पीड़न को लेकर आज भी महिलाएं परेशान है। कुछ ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही हैं तो कुछ महिलाओं को उनका पति ही मारपीट कर घर से निकाल चुका है। यूपी के मैनपुरी जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया है।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मैनपुरीFri, 3 Oct 2025 04:42 PM
share Share
Follow Us on
पति से मिले जख्मों पर ब्वॉयफ्रेंड ने लगाया मरहम, शादी के 'लॉलीपॉप' ने महिला को कहीं का नहीं छोड़ा

दहेज उत्पीड़न को लेकर आज भी महिलाएं परेशान है। कुछ ससुराल वालों की प्रताड़ना झेल रही हैं तो कुछ महिलाओं को उनका पति ही मारपीट कर घर से निकाल चुका है। यूपी के मैनपुरी जिले से भी ऐसा ही मामला सामने आया है। शादी के बाद एक महिला को ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया। एक साल बाद महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने घर से ही निकाल दिया। इस बीच महिला की जिंदगी में एक युवक आया और उसने पति से मिले जख्मों पर मरहम लगाने का ड्रामा किया। महिला युवक की चाल को समझ नहीं पाई। कुछ दिन ब्वॉयफ्रेंड ने शादी का (लॉलीपॉप) झांसा देकर महिला के सारे सपने ही तोड़ डाले। महिला ने थाने में केस दर्ज कराया है।

सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव ही रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया के उसकी 2013 में इटावा निवासी एक युवक से शादी हुई थी। एक साल तो सबकुछ ठीकठाक चला। लेकिन बाद में ससुरालीजन और पति उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। एक दिन अचानक से पति ने मारपीट करते हुए उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वह अपने मायके आ गई। महिला का कहना है कि इस दौरान गांव के मथुन से उसकी मुलाकात हो गई। उसने बताया था कि उसका तलाक हो चुका है। वह शादी करना चाहता है। हालांकि महिला का तलाक नहीं हुआ था। इसके बाद मिथुन ने शादी का झांसा देते हुए उससे संबंध बनाने लगा। उसने कहा कि जब तुम्हारा तलाक हो जाएगा तो शादी कर लेंगे।

चार साल तक ऐसे ही चलता रहा। महिला का आरोप है कि मिथुन ने मैनपुरी के देवपुरा स्थित किराए पर एक मकान लिया और वहीं पर उसे लाकर रखा। यहीं पर उसने महिला की आबरू से खेलना शुरू कर दिया। महिला का आरोप है कि 23 सितंबर 2025 को जब वह मिथुन के गांव पहुंची तो पता चला कि उसका किसी और महिला से संबंध है। पूछताछ करने पर जानकारी हुई वह महिला उसकी पत्नी है। यही नहीं गांव वालों से मिथुन के और महिलाओं से संबंध होने की जानकारी मिली।

Mainpuri News Husband Wife Premi-premika अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |