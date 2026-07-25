प्रेमी ने देर रात प्रेमिका को वीडियो कॉल कर लगा ली फांसी, भोर में लड़की ने भी दे दी जान

लड़की ने मां के नाम लिखे सुसाइड नोट में बताया कि रोज की तरह गुरुवार की रात भी दोनों की मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इस पर नाराज होकर युवक ने कहा कि वह मर जाएगा। गुस्से में आकर युवती ने भी कह दिया कि जाओ मर जाओ।

उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के नगर थानाक्षेत्र में एक युवक ने गुरुवार देर रात प्रेमिका को वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। इससे आहत युवती ने भी सुसाइड नोट लिखा और शुक्रवार की भोर में खुदकुशी कर ली। युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं युवती के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका शव कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से युवती का सुसाइड नोट मिलने के बाद सच्चाई सामने आई।

नगर थानाक्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती का इसी थानाक्षेत्र के दूसरे गांव के रहने वाले 21 वर्षीय युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी मां के नाम एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने लिखा है कि रोज की तरह गुरुवार की रात भी दोनों की मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया।

इस पर नाराज होकर युवक ने कहा कि वह मर जाएगा। गुस्से में आकर युवती ने भी कह दिया कि जाओ मर जाओ। इसके बाद युवक ने रात करीब 11 बजे वीडियो कॉल पर ही छत के कुंडे में रस्सी बांधी और उस पर लटक गया। यह सब देखकर युवती सदमे में आ गई। उसे लगा कि उसके कारण ही उसके प्रेमी की मौत हो गई। आहत होकर उसने भी छत के कुंडे में दुपट्टे बांधा और उस पर लटक गई।

युवती ने सुसाइड नोट में घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अपनी मां से माफी भी मांगी है। थाना प्रभारी नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि प्रेम-प्रसंग के चलते युवक-युवती ने आत्महत्या की है। युवक के शव का परिजनों ने बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

संदिग्ध हाल में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव वहीं, एक अन्य घटनाक्रम में बस्ती के ही परसरामपुर क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हाल में फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। घटना के कारण की पड़ताल की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।