प्रेमी ने देर रात प्रेमिका को वीडियो कॉल कर लगा ली फांसी, भोर में लड़की ने भी दे दी जान
लड़की ने मां के नाम लिखे सुसाइड नोट में बताया कि रोज की तरह गुरुवार की रात भी दोनों की मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया। इस पर नाराज होकर युवक ने कहा कि वह मर जाएगा। गुस्से में आकर युवती ने भी कह दिया कि जाओ मर जाओ।
उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के नगर थानाक्षेत्र में एक युवक ने गुरुवार देर रात प्रेमिका को वीडियो कॉल कर फांसी लगा ली। इससे आहत युवती ने भी सुसाइड नोट लिखा और शुक्रवार की भोर में खुदकुशी कर ली। युवक के परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं युवती के परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका शव कब्जे में ले लिया। घटनास्थल से युवती का सुसाइड नोट मिलने के बाद सच्चाई सामने आई।
नगर थानाक्षेत्र की रहने वाली 23 वर्षीय युवती का इसी थानाक्षेत्र के दूसरे गांव के रहने वाले 21 वर्षीय युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी मां के नाम एक सुसाइड नोट लिखा था। इसमें उसने लिखा है कि रोज की तरह गुरुवार की रात भी दोनों की मोबाइल पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया।
इस पर नाराज होकर युवक ने कहा कि वह मर जाएगा। गुस्से में आकर युवती ने भी कह दिया कि जाओ मर जाओ। इसके बाद युवक ने रात करीब 11 बजे वीडियो कॉल पर ही छत के कुंडे में रस्सी बांधी और उस पर लटक गया। यह सब देखकर युवती सदमे में आ गई। उसे लगा कि उसके कारण ही उसके प्रेमी की मौत हो गई। आहत होकर उसने भी छत के कुंडे में दुपट्टे बांधा और उस पर लटक गई।
युवती ने सुसाइड नोट में घटनाक्रम का जिक्र करते हुए अपनी मां से माफी भी मांगी है। थाना प्रभारी नगर राम प्रसाद यादव ने बताया कि प्रेम-प्रसंग के चलते युवक-युवती ने आत्महत्या की है। युवक के शव का परिजनों ने बिना सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
संदिग्ध हाल में विवाहिता का फंदे से लटकता मिला शव
वहीं, एक अन्य घटनाक्रम में बस्ती के ही परसरामपुर क्षेत्र के जगन्नाथपुर गांव में एक विवाहिता का शव संदिग्ध हाल में फंदे से लटकता मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। थानाध्यक्ष विश्वमोहन राय ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का ही लग रहा है। घटना के कारण की पड़ताल की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
बताया जा रहा है कि परसरामपुर थानाक्षेत्र के जगन्नाथपुर निवासी संजय कन्नौजिया की शादी रितु देवी (24) से करीब दो वर्ष पूर्व हुई थी। मृतका रितु की बड़ी बहन की भी शादी इसी परिवार में हुई है। दोनों बहनों का विवाह दो सगे भाइयों से हुआ था। परिजनों के अनुसार परिवार में सब कुछ सामान्य चल रहा था। बताया जा रहा है कि गुरुवार/शुक्रवार की देर रात करीब एक बजे कमरे में रितु का शव फंदे से लटकता मिला। घटना की जानकारी होने पर परिजनों ने तत्काल फंदे से नीचे उतारा और स्थानीय चिकित्सक के पास ले गए। यहां पहुंचते ही चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार सुबह पीआरबी के माध्यम से पुलिस को घटना की सूचना मिली। इसके बाद उपनिरीक्षक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। रितु देवी की शादी करीब दो वर्ष पहले हुई थी।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें