ब्वॉयफ्रेंड ने 4 गोलियां मारीं, एक सिर में फंसी; ICU में जिंदगी की जंग लड़ रही अनु्ष्का

मेरठ के कंकरखेड़ा में हिस्ट्रीशीटर आदित्य के हमले में घायल छात्रा अनुष्का की हालत गंभीर बनी हुई है। सिर में फंसी गोली निकालने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। उधर, आदित्य का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जबकि उसकी मां ने बेटे की साजिशन हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है।

मेरठ के कंकरखेड़ा में हिस्ट्रीशीटर आदित्य के हमले में घायल हुई छात्रा अनुष्का की हालत गंभीर बनी है। वह सुभारती मेडिकल कॉलेज के आईसीयू वार्ड में भर्ती है। गुरुवार को पूरे दिन डॉक्टरों की टीम दिमाग के ऑपरेशन के लिए मंथन करती रही। डॉक्टरों की मानें तो सिर में गोली फंसी है, जिसे निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाना है, लेकिन हालत खराब होने के लिए कुछ समय लिया जा रहा है। दूसरी ओर, अस्पताल में छात्रा की मां, नाना और नानी मौजूद हैं। वहीं पोस्टमार्टम के बाद आदित्य का शव परिजनों के सुपुर्द किया गया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। आदित्य की मां ने अपने बेटे की साजिश के तहत हत्या का आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है।

हिस्ट्रीशीटर प्रेमी ने अनुष्का को मारीं 4 गोलियां कंकरखेड़ा थाने के हिस्ट्रीशीटर आदित्य ने डिफेंस एनक्लेव में बुधवार शाम अनुष्का को चार गोलियां मारी थीं। अनुष्का अब आदित्य से संपर्क नहीं रखना चाहती थी और उसने आर्यन के नाम का टैटू बनवा लिया था। इसी बात को लेकर आदित्य लगातार अनुष्का को धमकी दे रहा था। आरोपी ने बहाने से उसे डिफेंस एनक्लेव कॉलोनी के पार्क में बुलाया, यहां दोनों में विवाद हुआ और आदित्य ने पिस्टल निकाल कर पहली गोली अनुष्का के सिर पर मारी। इसके बाद तीन और गोली मारी। आदित्य ने खुद को भी दो गोली मारकर सुसाइड कर लिया।

अभी भी सिर में फंसी एक गोली, ICU में भर्ती अनुष्का अनुष्का को सुभारती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन कर बुधवार रात अनुष्का के पेट से दोनों गोली निकाल ली। वहीं, एक गोली गर्दन को छूकर गई थी, जबकि चौथी सिर में फंसी हुई है। इसी गोली को निकालने के लिए गुरुवार को प्रयास होता रहा। फिलहाल कुछ डॉक्टर ने छात्रा को दिल्ली रेफर करने का भी सुझाव दिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी अनुष्का की हालत गंभीर बनी हुई है।

आदित्य की मां ने भी थाने में दी तहरीर आदित्य की मां मीरा ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि उनके बेटे आदित्य का प्रेम प्रसंग चार साल से अनुष्का से था। अब अनुष्का किसी आर्यन नाम के युवक से बातचीत कर रही थी और उसके नाम का टैटू बनवा लिया था। आदित्य मानसिक तौर पर परेशान था। अनुष्का और उनकी मां ने कुछ दिन पहले आदित्य को धमकी दी थी। आरोप लगाया कि 29 जुलाई की शाम को आदित्य और अनुष्का मिले थे। यहीं पर आदित्य ने सुसाइड किया। आरोप लगाया कि अनुष्का, उसकी मां पूजा और आर्यन ने मिलकर आदित्य को आत्महत्या के लिए उकसाया था

अनुष्का की मां ने दर्ज कराया मुकदमा कंकरखेड़ा थाने में अनुष्का की मां पूजा सिंह निवासी न्यू गोविंदपुरी की ओर से आदित्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप लगाया आदित्य नाम का युवक अनुष्का को 4-5 दिन से परेशान कर रहा था। बताया कि 29 जुलाई की शाम को करीब 4.30 बजे आदित्य ने डिफेंस एन्क्लेव कॉलोनी में बुलाकर गोली मार दी।

'तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा' आदित्य पांच दिन से अनुष्का की हत्या की प्लानिंग में था। अपने साथी और हथियार तस्कर सावेज से पिस्टल लेकर आया था। जब से अनुष्का ने आर्यन नाम का टैटू बनवाया तब से वह पागल सा हो गया था। 11 दिन पहले ही आदित्य ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो डालकर सिर में गोली मारने की धमकी दी थी। फोन पर भी आरोपी ने अनुष्का को धमकाया था कि आर्यन और उसे एक साथ मारेगा। बुधवार शाम आदित्य ने फोन कर छात्रा को मिलने बुलाया था। अनुष्का ने साफ कह दिया कि अब सब खत्म हो चुका है। यह सुन आदित्य बौखला गया और कहा कि तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं होने दूंगा और अनुष्का को सिर पर गोली मार दी।