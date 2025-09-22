आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय होने पर टॉवर पर चढ़ा

मुजफ्फरनगर में सोमवार देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जहां प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। उनके काफी समझाने पर युवक उतरा।

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां के एक गांव के जंगल में सोमवार देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। उनके काफी समझाने पर युवक उतरा। पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को थाने ले गई।

ये मामला छपार क्षेत्र का है। जहां एक के युवक अर्जुन का गांव की ही युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजन युवती की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। सोमवार शाम अर्जुन गांव के बाहर हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर 40 फीट ऊपर चढ़ गया और जान देने पर उतारू हो गया। यह देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। उसके परिजन भी पहुंच गए। जब वह नहीं माना तो पुलिस मौके पर आई। इसके बाद भी युवक नहीं उतरा। पुलिस ने उसकी प्रेमिका को मौके पर बुलवाया। प्रेमिका की गुहार पर आखिरकार दो घंटे बाद उतर आया। पुलिस अर्जुन और उसकी प्रेमिका को थाने ले आई।

प्रेमी की हत्या के एक दिन बाद प्रेमिका ने की खुदकुशी उधर, सहारनपुर में प्रेमी की हत्या किये जाने के एक दिन बाद उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, चिलकाना थानाक्षेत्र के दुमझेड़ा गांव में रहने वाली अंकिता (18) का शव शनिवार को उसके घर से बरामद किया गया और उसके पास कीटनाशक का एक खाली पैकेट पड़ा हुआ मिला था।