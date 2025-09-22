Boyfriend climbs tower after girlfriend marriage is fixed elsewhere आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय होने पर टॉवर पर चढ़ा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Boyfriend climbs tower after girlfriend marriage is fixed elsewhere

आशिक का हाई वोल्टेज ड्रामा, गर्लफ्रेंड की शादी कहीं और तय होने पर टॉवर पर चढ़ा

मुजफ्फरनगर में सोमवार देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जहां प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। उनके काफी समझाने पर युवक उतरा।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मुजफ्फरनगरMon, 22 Sep 2025 10:30 PM
यूपी के मुजफ्फरनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां के एक गांव के जंगल में सोमवार देर शाम हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने पर प्रेमी हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर चढ़ गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रेमिका और उसके परिजनों को मौके पर बुलाया। उनके काफी समझाने पर युवक उतरा। पुलिस प्रेमी-प्रेमिका को थाने ले गई।

ये मामला छपार क्षेत्र का है। जहां एक के युवक अर्जुन का गांव की ही युवती से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिजन युवती की शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। सोमवार शाम अर्जुन गांव के बाहर हाईटेंशन लाइन के टॉवर पर 40 फीट ऊपर चढ़ गया और जान देने पर उतारू हो गया। यह देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई। उसके परिजन भी पहुंच गए। जब वह नहीं माना तो पुलिस मौके पर आई। इसके बाद भी युवक नहीं उतरा। पुलिस ने उसकी प्रेमिका को मौके पर बुलवाया। प्रेमिका की गुहार पर आखिरकार दो घंटे बाद उतर आया। पुलिस अर्जुन और उसकी प्रेमिका को थाने ले आई।

उधर, सहारनपुर में प्रेमी की हत्या किये जाने के एक दिन बाद उसकी प्रेमिका ने कथित तौर पर जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, चिलकाना थानाक्षेत्र के दुमझेड़ा गांव में रहने वाली अंकिता (18) का शव शनिवार को उसके घर से बरामद किया गया और उसके पास कीटनाशक का एक खाली पैकेट पड़ा हुआ मिला था।

पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सागर जैन ने बताया कि अंकिता के प्रेमी माहिल (22) की शुक्रवार को हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद युवक के परिवार ने युवती के रिश्तेदारों पर हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। तत्काल कार्रवाई की मांग को लेकर लड़के के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था।

