एक तरफा इश्क में मोबाइल टॉवर पर चढ़ा आशिक, नीचे उतारने में अधिकारियों के छूटे पसीने

ये मामला कोतवाली क्षेत्र के सालिमपुर गांव का है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि रविवार की सुबह भदोही कोतवाली क्षेत्र के सालिमपुर गांव में लगे मोबाइल टावर पर एक युवक के चढ़ने की सूचना प्राप्त हुई। मामले की जानकारी होते ही जिले के आला अधिकारी भारी पुलिस बल व फायर बिग्रेड टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। दरअसल, कोतवाली क्षेत्र के याकूबपुर गांव के रहने सचिन उर्फ पवन पांडेय क्षेत्र के ही क्षेत्र की ही एक लड़की से इंस्टाग्राम पर लंबे समय से चैटिंग हो रही थी। इस बीच युवक लड़की के प्यार में एक तरफा अंधा हो गया। मामले की जानकारी होने पर दोनों के परिजन विरोध करने लगे।