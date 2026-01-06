प्रेमिका को 15 बार कॉल करके बुलाया, ट्रेन से कट गया प्रेमी तो शव छोड़कर भागी युवती

संक्षेप: कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबौली में कानपुर-झांसी रेल लाइन के किनारे-किनारे प्रेमिका के साथ जा रहे प्रेमी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना से सहमी प्रेमिका मौके से फरार हो गई।

कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबौली में कानपुर-झांसी रेल लाइन के किनारे-किनारे प्रेमिका के साथ जा रहे प्रेमी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना से सहमी प्रेमिका मौके से फरार हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस को मौके से दो मोबाइल फोन, ईयरबैंड, चप्पल आदि मिलीं। हादसा रविवार शाम को हुआ। सोमवार सुबह मोबाइल के जरिए युवक की शिनाख्त होने के बाद पुलिस प्रेमिका तक पहुंची, तो उसने बताया कि वह प्रेमी के साथ कपड़े खरीदने जा रही थी। इसी दौरान वह ट्रेन की चपेट में आ गया। उसको भी मामूली चोट आई है।

मूलरूप से सीतापुर जिले के तंबौर क्षेत्र के काशीपुर मल्लापुर निवासी दिनेश पांडेय का इकलौता बेटा 22 वर्षीय सूरज पांडेय दादा नगर स्थित सूर्या नमकीन फैक्टरी में पैकिंग करता था। परिवार में पत्नी कृष्णावती व बेटी रोशनी है। फैक्टरी के सुपरवाइजर मनोज के मुताबिक सूरज करीब पांच सालों से यहां काम कर रहा था। दो माह पहले फैक्टरी में कानपुर देहात के रसूलाबाद की रहने वाली युवती काम करने आई थी। रविवार को फैक्टरी बंद होने के कारण सूरज काम पर नहीं गया था। सोमवार सुबह 11 बजे तक फैक्टरी न पहुंचने पर सूरज को फोन किया, जो रतनलाल नगर चौकी प्रभारी मनीष सिंह ने उठाया। उन्होंने बताया कि सूरज का शव दबौली में ट्रैक के किनारे पड़ा मिला था।