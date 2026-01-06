Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsboyfriend called his girlfriend 15 times meet him but when he was hit by train girl fled leaving his body behind
प्रेमिका को 15 बार कॉल करके बुलाया, ट्रेन से कट गया प्रेमी तो शव छोड़कर भागी युवती

प्रेमिका को 15 बार कॉल करके बुलाया, ट्रेन से कट गया प्रेमी तो शव छोड़कर भागी युवती

संक्षेप:

कानपुर के गोविंदनगर थाना क्षेत्र के दबौली में कानपुर-झांसी रेल लाइन के किनारे-किनारे प्रेमिका के साथ जा रहे प्रेमी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना से सहमी प्रेमिका मौके से फरार हो गई।

Jan 06, 2026 08:44 pm ISTDinesh Rathour कानपुर दक्षिण
मूलरूप से सीतापुर जिले के तंबौर क्षेत्र के काशीपुर मल्लापुर निवासी दिनेश पांडेय का इकलौता बेटा 22 वर्षीय सूरज पांडेय दादा नगर स्थित सूर्या नमकीन फैक्टरी में पैकिंग करता था। परिवार में पत्नी कृष्णावती व बेटी रोशनी है। फैक्टरी के सुपरवाइजर मनोज के मुताबिक सूरज करीब पांच सालों से यहां काम कर रहा था। दो माह पहले फैक्टरी में कानपुर देहात के रसूलाबाद की रहने वाली युवती काम करने आई थी। रविवार को फैक्टरी बंद होने के कारण सूरज काम पर नहीं गया था। सोमवार सुबह 11 बजे तक फैक्टरी न पहुंचने पर सूरज को फोन किया, जो रतनलाल नगर चौकी प्रभारी मनीष सिंह ने उठाया। उन्होंने बताया कि सूरज का शव दबौली में ट्रैक के किनारे पड़ा मिला था।

प्रेमिका बोली, 15 कॉल कर बुलाया था

पुलिस के मुताबिक, ट्रैक पर मिले दो मोबाइलों में एक सूरज जबकि दूसरा युवती का था। युवती ने बताया कि रविवार शाम करीब 6 बजे वह कपड़े खरीदने के लिए दबौली जा रही थी। तब सूरज ने 15 बार फोन किया था, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया। इसके बाद सूरज दबौली वेस्ट अंडरपास के पास मिल गया। उसने सूरज को बताया कि वह कपड़े खरीदने जा रही है। इस पर सूरज भी साथ चलने को तैयार हो गया। कोई फैक्टरी कर्मी देख न ले, इसलिए वह दोनों रेलवे लाइन के किनारे-किनारे जाने लगे। यहां ट्रेन की चपेट में आने से सूरज की मौत हो गई। डर के चलते वह मौके से भाग गई। सूरज के ममेरे भाई सत्यम पांडेय, मामा संतोष कुमार पांडेय व चचेरे भाई अंकित पांडेय ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया है। गोविंदनगर इंस्पेक्टर रिकेश कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

