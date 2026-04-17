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भाई बनकर महिला का शव दफनाने पहुंचा बॉयफ्रेंड, कब्रिस्तान पर पति के पहुंचते ही हो गया हंगामा

Apr 17, 2026 04:54 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, झांसी
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झांसी में मणिपुर की रहने वाली महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इसके बाद उसका बॉयफ्रेंड महिला का शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गया। पति को जब जानकारी हुई तो उसने हंगामा कर दिया।

भाई बनकर महिला का शव दफनाने पहुंचा बॉयफ्रेंड, कब्रिस्तान पर पति के पहुंचते ही हो गया हंगामा

Jhansi News: यूपी के झांसी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां स्पा सेंटर में काम करने वाली मणिपुर की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला झांसी में अकेले रहती थी। उसका पति दिल्ली में रहता था। महिला की मौत के बाद एक युवक और युवती शव दफनाने के लिए कब्रिस्तान पहुंच गए। चूंकि युवक मृत महिला का बॉयफ्रेंड था, वह उसका भाई बनकर कब्रिस्तान पहुंचा था। आईडी प्रूफ नहीं दे पाने पर शव को दफनाने से रोक दिया गया। इसी दौरान महिला का पति भी क्रिस्तान पहुंच गया और उसने शव दफनाने को लेकर हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है।

मामला नबाबाद थाना क्षेत्र का है। मणिपुर निवासी सिम्मी उर्फ टेरेसा (30) सीपरी बाजार के नंदनपुरा स्थित एक पर्ल मसाज पार्लर पर काम करती थी। उसका पति जॉन दिल्ली में रहता है। जबकि वह एक साल से झांसी में थी। यहां उसकी दोस्ती जोया नाम की महिला से हुई और वह उसके घर पर ही रहने लगी। इस बीच जोया के भाई से उसकी पहचान हो गई। बताते हैं कि महिला की जोया के भाई से गहरी दोस्ती हो गई जो प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक-दूसरे के साथ गोविंद चौराहा स्थित एक मकान में किराए से रहने लगे। गुजरे कई दिनों से टेरेसा की तबियत ठीक नहीं थी। उसका इलाज कराया गया। बीती देर शाम उसकी मौत हो गई।

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चौकीदार को नहीं दिखा पाए आईडी प्रूफ

जोया के अनुसार उसके पति को खबर की गई। लेकिन, कोई नहीं आया। गुरुवार को उसे कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की। पहले परिचित एक कब्रिस्तान ले गए, जहां मना कर दिया। इसके बाद कुछ लोग उसका शव जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान लेकर पहुंचे। चौकीदार ने आईडी मांगी तो वह नहीं दिखा। उसने इसकी सूचना कब्रिस्तान के सदस्य मोहम्मद इमरान खान दी। इस बीच शव बाहर रोक दिया। परिचितों ने शवों को किनारे रख दिया। इसी बीच मृतका का पति जॉन परिजनों के साथ पहुंचा और उसने हंगामा शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह किश्चियन हैं। लिहाजा, शव पहले चर्च जाना चाहिए। उन्हें मौत की सच्चाई पता चलनी चाहिए। सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया।

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नहीं दफनाने दिया गया शव

जीवनशाह कब्रिस्तान के सदस्य मोहम्मद इमरान खान ने बताया कि गुरुवार को चौकीदार ने सूचना दी थी कि कोई मलिहा का शव लेकर आए हैं। वह उसके परिवार के नहीं हैं और न ही कोई आईडी प्रूफ लिए हैं। वह कोई खास जानकारी भी नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद यहां आकर देखा तो दी गई सूचना सही थी।

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साहब, देरी होती तो दफना देते पत्नी का शव

मृतका के पति जॉन ने बताया कि झांसी पहुंचने में जरा सी देर हो जाती तो शव दफनाने की तैयारी थी। बताया, पत्नी का शव कब्रिस्तान के बाहर रखा था। इसी वजह से उन्हें शक हुआ। तब उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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