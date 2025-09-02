boyfriend and girlfriend jumped in front of a train holding each other hands प्यार का दर्दनाक अंत, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद गए कपल, शव के हुए टुकड़े-टुकड़े, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsboyfriend and girlfriend jumped in front of a train holding each other hands

प्यार का दर्दनाक अंत, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद गए कपल, शव के हुए टुकड़े-टुकड़े

यूपी के बागपत में मंगलवार को एक कपल ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। देखते ही देखते दोनों के शवों के टुकड़े-टुकड़े हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बागपतTue, 2 Sep 2025 07:05 PM
share Share
Follow Us on
प्यार का दर्दनाक अंत, एक-दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूद गए कपल, शव के हुए टुकड़े-टुकड़े

इश्क अक्सर अधूरा रह जाता है। कई बार युवा गलत फैसले ले लेते हैं। ऐसा ही कुछ बागपत में हुआ। जहां मंगलवार को एक कपल ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ ही पल में दोनों के शवों के टुकड़े-टुकड़े हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना कोतवाली क्षेत्र के अहेड़ा हाल्ट का है। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि सुबह सहारनपुर से दिल्ली जा रही जनता एक्सप्रेस ट्रेन के अहेड़ा हाल्ट पर पहुंचते समय करीब 21-22 साल के युवक-युवती अचानक पटरी पर ट्रेन के सामने आ गए जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवाया। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और स्थानीय पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों (युवक और युवती) ट्रेन के आने से पहले काफी देर तक रेलवे पटरी के पास खड़े थे और जैसे ही ट्रेन आई, उन्होंने उसके आगे कूदकर जान दे दी। मृतकों की पहचान की प्रक्रिया नहीं हो पाई है। वहीं, आत्महत्या के कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है और परिजनों से संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:ऑटो में कहासुनी के बाद दोस्त का रेता गला, राहगीरों ने युवक को पीटा

मिर्जापुर में प्रेमी-प्रेमिका ने गंगा में लगाई छलांग

उधर, मिर्जापुर जिले में कटरा कोतवाली क्षेत्र के शास्त्री सेतु से मंगलवार दोपहर प्रेमी-प्रेमिका ने हाथ पकड़ कर गंगा नदी में छलांग लगा ली। घटना के बाद एसडीआरएफ एवं अन्य टीमों द्वारा तलाश की जा रही है। कटरा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक वैद्यनाथ सिह ने बताया कि देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अघौली गांव निवासी छन्नू लाल का पुत्र निखिल (22) और इसी थाना क्षेत्र के धौरुपुर गांव निवासी हरिनाथ चौहान की पुत्री कृति (21) दोपहर लगभग दो बजे शास्त्री सेतु पहुंचे। दोनों ने अपने अपने सामान को नदी के किनारे रख कर रेलिंग से गंगा नदी में छलांग लगा दी।

उन्होंने बताया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। दोनों की पहचान उनके मिले पहचान पत्र से हुई। घटना के कारणों की विवेचना की जा रही है । प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दोनों ने हाथ पकड़ कर छलांग लगाई तो कुछ लोग बचाने दौड़े तब दोनों गंगा में समा गए। गंगा में बढाव के चलते रेस्क्यू टीम को कठिनाई आ रही है। दोनों के परिजन घटना स्थल पर पहुंच गए हैं।

Bagpat Latest News Baghpat News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |