चाचा की ससुराल गए लड़के को लड़की संग कमरे में किया बंद, जबरन कराई शादी; फिर…

संक्षेप: जब लड़के ने शादी से इनकार किया, तो लड़के और लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह के वक्त जब राहुल मौका पाकर भागने लगा तो आरोपियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और बंधक बना लिया। जबरन शादी कर दी।

अभी तक बिहार में जबरिया शादी या पकड़ुआ शादी की खबरें तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के एटा के अलीगंज में भी इस तरह की शादी की खबर सामने आई है। यहां एक युवक अपने चाचा की ससुराल गया था। उसे एक लड़की संग कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह उसने भागने की कोशिश की तो उसे बंधक बनाकर जबरन शादी करा दी। जब युवक के परिवार वालों को मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने में लेकर आई।

एटा के बागवाला के रहने वाले लड़के के पिता ने बताया कि उनका बेटा अपने चाचा के साथ थाना अलीगंज क्षेत्र के एक गांव में गया था। आरोप है कि उनका साला अपनी बेटी से उनके बेटे की जबरन शादी कराने की जिद करने लगा। जब बेटे ने शादी से इनकार किया, तो बेटे और लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया। सुबह के वक्त जब राहुल मौका पाकर भागने लगा तो आरोपियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और बंधक बना लिया। जबरन शादी कर दी। जानकारी होने पर लड़के के परिवार वाले गांव पहुंचे। पंचायत के जरिए बात की लेकिन लड़की के घरवालों ने तब भी उसे नहीं छोड़ा।

लड़के के परिवार वालों का आरोप है कि विरोध करने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दी है। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लड़के को बंधन मुक्त कराया। बताया गया है कि लड़का और लड़की की शादी के दौरान के वीडियो भी बनाए गए हैं।