बुआ कहने वाले लड़के ने ली थी मां-बेटी की जान, खाने-पीने के बहाने आया; हथौड़ी से किए वार

संक्षेप:

Dec 06, 2025 03:11 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के शाहपुर गीता वाटिका क्षेत्र में मां-बेटी के डबल मर्डर केस का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया है। पड़ोस में रहने वाले रजत नामक युवक ने लूट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से नगदी और गहने बरामद कर लिया है। रजत ने जिस महिला का कत्ल किया उसे बुआ कहकर संबोधित करता था। बताया जा रहा है कि गर्लफ्रेंड को महंगे गिफ्ट से खुश करने के इरादे से उसने लूट की प्लानिंग की और फिर सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दे डाला।

जांच में सामने आया है कि रजत अक्सर पीने–खाने के बहाने घर में आ जाता था। घटना वाली रात भी वह इसी बहाने घर में घुसा और पीने के बाद मौका देखकर पैसा और गहने लेकर भागने की योजना बनाई थी। लेकिन मां विमला पीने के बाद भी पूरी तरह होश में थीं। उन्होंने रजत की हरकत पर विरोध किया तो उसने घर में मौजूद हथौड़ी से उनकी हत्या कर दी। इसी दौरान बेटी ने आरोपी को पहचान लिया। पकड़े जाने के डर से रजत ने उसकी भी हत्या कर दी।

हैरानी की बात यह है कि वारदात के बाद रजत ऐसे व्यवहार करता रहा जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वह मां–बेटी के अंतिम संस्कार में राजघाट भी गया और मामले में पैरवी के नाम पर थाने के चक्कर भी लगाता रहा। पुलिस ने बताया कि रजत पीड़िता विमला को ‘बुआ’ कहकर बुलाता था, जिसके चलते घर में उसकी आवाजाही पर किसी को शक नहीं होता था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और बरामद सामान को सील कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था ये केस

मां-बेटी की हत्या का ये केस गोरखपुर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया था। 24 नवंबर की रात हुए इस दोहरे हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने बहुत पसीना बहाया। कई लोगों से पूछताछ की। 45 से अधिक लोगों के बयान लिए। पुलिस की टीमों ने घर-घर जाकर जानकारियां जुटाईं। पुलिस ने कई संदिग्धों की प्रोफाइल तैयार कराई थी। क्राइम ब्रांच और स्वॉट टीम लगातार इलाके में घूम रही थी। इस दौरान कई सीसीटीवी कैमरों से फुटेज भी ली गई थी।

