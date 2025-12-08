गिड़गिड़ाता रहा लड़का, नग्न कर लात-घूंसे-थप्पड़ बरसाते रहे दबंग; बेरहमी के वीडियो से हड़कंप

संक्षेप: वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़के को अर्द्धनग्न अवस्था में खंभे के पास बिठाकर पीटा जा रहा है। लड़के के ऊपरी कपड़े शायद वीडियो बनाने से पहले ही फाड़ दिए गए थे। चार-पांच लड़के उसे बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। इस दौरान वे लगातार लड़के को गालियां भी दे रहे हैं।

यूपी के कानपुर के कल्याणपुर में एक लड़के को नग्न कर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग, लड़के को लात-घूंसों से बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। एक युवक पीड़ित के चेहरे पर जूता रगड़ता दिख रहा है। साथ ही चेहरे पर जूते भी चलाए। इस दौरान दबंगों ने लड़के के कपड़े फाड़ डाले। नग्न अवस्था में लड़के के साथ गाली गलौज कर बेरहमी से पीटते रहे। आरोपित युवक कल्याणपुर के बताए जा रहे हैं। बेरहमी का ये वीडियो सामने आने के बाद कल्याणपुर इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि ‘लाइव हिन्दुस्तान’ वायरल हो रहे वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मामला, पुलिस के संज्ञान में भी आ गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर वीडियो में दिख रहे दबंगों को पकड़ने की कवायद शुरू कर दी है।

करीब 2:20 मिनट के वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एक लड़के को अर्द्धनग्न अवस्था में खंभे के पास बिठाकर पीटा जा रहा है। लड़के के ऊपरी कपड़े शायद वीडियो बनाने से पहले ही फाड़ दिए गए थे। वह सिर्फ पैंट पहने हुए दिख रहा है। चार-पांच लड़के उसे बेरहमी से पीटते दिख रहे हैं। इस दौरान वे लगातार लड़के को गालियां भी दे रहे हैं। एक युवक इस पिटाई का वीडियो भी बना रहा है। इस दौरान एक युवक ने लड़के को बाल खींचकर पीटा और उसका पैंट उतारने लगा। उधर, एक अन्य युवक पीछे लड़के पर लगातार लात बरसाता रहा। दाहिनी और बाईं ओर से भी दबंग लड़के पर लात घूंसे बरसाते रहे।

दबंग युवकों की बेरहमी का शिकार लड़का वीडियो में पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है। वीडियो में उसे पीटते हुए दबंग लड़के उसे लगातार सॉरी बोलने के लिए भी कह रहे हैं। लड़का लगातार बख्श देने की गुहार लगा रहा है लेकिन दबंग उसे छोड़ते नहीं हैं। पिटाई के दौरान ही वे उसे पूरी तरह नग्न कर देते हैं।