Hindi NewsUP Newsboy from UP brought foreign bride and took seven vows with Esmeralda from Mexico in Mainpuri
विदेशी बहू ले आया यूपी का छोरा, मैक्सिको की एस्मेरल्डा संग मैनपुरी में लिए सात फेरे

संक्षेप:

मैनपुरी का रहने वाला एक युवक विदेशी बहू ले आया है। दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला कर लिया।

Dec 06, 2025 09:16 pm ISTDinesh Rathour बेवर (मैनपुरी)
यूपी के मैनपुरी का रहने वाला एक युवक विदेशी बहू ले आया है। दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। मैक्सिको की दुल्हन ने शनिवार को मैनपुरी के दूल्हे के साथ सात फेरे लिए। शादी हुई तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दूल्हा और दुल्हन को उपहार दिए गए। आशीर्वाद देने वालों की लाइन लगी रही।

बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद निवासी पुरुषार्थ पुत्र अनिल तिवारी ने कानपुर एचबीटीआई से पेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और कार कंपनी में नौकरी करने लगे। इसके बाद वह मैटेरियल सस्टेनेबिलिटी में मास्टर डिग्री लेने के लिए जर्मनी चले गए। जहां दिसंबर 2024 में एक सेमिनार के दौरान उनकी मुलाकात मेक्सिको की एस्मेरल्डा मोंटेज डी ओका से हुई। दोस्ती से शुरू हुआ संबंध प्यार में बदल गया। एस्मेरल्डा मोंटेज डी ओका ने अपनी मां और भाई को पुरुषार्थ से शादी के लिए राजी कर लिया।

पुरुषार्थ को अपने परिवार को मनाने में एक साल लग गया। बीते दो दिसंबर को एस्मेरल्डा मोंटेज अपनी मां व भाई के साथ शादी की रस्मों के लिए बेवर पहुंचीं। यहां फर्रुखाबाद रोड स्थित त्रिकुटा पैलेस में शनिवार को हिंदू रीति-रिवाज से विवाह की रस्में पूरी की गईं। मास कम्युनिकेशन में डिग्री लेने के लिए एस्मेरल्डा मोंटेज जर्मनी गई थी। शादी कार्यक्रम में दूल्हा और दुल्हन के जर्मनी से आए कुछ दोस्त भी शामिल हुए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
