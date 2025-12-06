विदेशी बहू ले आया यूपी का छोरा, मैक्सिको की एस्मेरल्डा संग मैनपुरी में लिए सात फेरे

संक्षेप: मैनपुरी का रहने वाला एक युवक विदेशी बहू ले आया है। दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला कर लिया।

यूपी के मैनपुरी का रहने वाला एक युवक विदेशी बहू ले आया है। दोनों की मुलाकात जर्मनी में हुई थी। दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों की दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल गई। उसके बाद दोनों ने शादी के पवित्र बंधन में बंधने का फैसला कर लिया। मैक्सिको की दुल्हन ने शनिवार को मैनपुरी के दूल्हे के साथ सात फेरे लिए। शादी हुई तो बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और दूल्हा और दुल्हन को उपहार दिए गए। आशीर्वाद देने वालों की लाइन लगी रही।

बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलाबाद निवासी पुरुषार्थ पुत्र अनिल तिवारी ने कानपुर एचबीटीआई से पेंट एंड केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की और कार कंपनी में नौकरी करने लगे। इसके बाद वह मैटेरियल सस्टेनेबिलिटी में मास्टर डिग्री लेने के लिए जर्मनी चले गए। जहां दिसंबर 2024 में एक सेमिनार के दौरान उनकी मुलाकात मेक्सिको की एस्मेरल्डा मोंटेज डी ओका से हुई। दोस्ती से शुरू हुआ संबंध प्यार में बदल गया। एस्मेरल्डा मोंटेज डी ओका ने अपनी मां और भाई को पुरुषार्थ से शादी के लिए राजी कर लिया।