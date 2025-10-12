Hindustan Hindi News
अंतिम गेंद फेंककर बॉलर ने मैच जीतने की मनाई खुशी, अगले ही पल हार्ट अटैक से चली गई जान

मुरादाबाद में  क्रिकेट के मैदान पर मैच जीतने की खुशी में हाथ उठाते ही 50 वर्षीय बॉलर की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह घटना बिलारी क्षेत्र के स्थानीय चीनी मिल मैदान में रविवार को हुई, जहाँ यूपी वेटर्न्स क्रिकेट एसोसिएशन के तहत मुरादाबाद और संभल के बीच मैच चल रहा था। 

Sun, 12 Oct 2025 06:55 PM
यूपी के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां क्रिकेट के ग्राउंड पर एक खिलाड़ी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दरअसल क्रिकेट मैच के दौरान बॉलर ने अंतिम बॉल फेंकने के बाद मैच जीतने की खुशी में हाथ ऊपर उठाया। इस दौरान उसे दिल का दौरा पड़ गया और पल भर में ही उसकी मौत हो गई।

ये मामला बिलारी क्षेत्र का है। जहां स्थानीय चीनी मिल के मैदान में यूपी वेटर्न्स क्रिकेट एसोसिएशन के तद्भावधान में रविवार को मुरादाबाद और संभल के बीच मैच चल रहा था। मैच में अंतिम ओवर की अंतिम गेंद फेंकते ही एकता विहार मुरादाबाद, थाना कटघर निवासी 50 वर्षीय अहमर खान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अहमर ने अंतिम गेंद फेंककर मैच जीतने का हाथ उठाकर खुशी का इशारा किया था। उस समय संभल के शाने आलम बल्लेबाजी कर रहे थे। खुशी जताते समय अहमर बेहोश होकर मैदान पर गिर गए।

साथी खिलाड़ियों ने उन्हें तत्काल सीपीआर दिया तो लगा कुछ सांस लौटी कुछ आवाज भी निकाली। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी शहला खान, दो बच्चे रियान, अहराज, बड़े भाई फिरोज खान, एक बहन है। स्थानीय सपा विधायक हाजी मोहम्मद फहीम इरफान मैच में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हुए थे।

हार्ट अटैक से ट्रेन में युवक की मौत

इससे पहले मथुरा से ट्रेन में सवार होकर हाथरस लौट रहा युवक हार्ट अटैक से बेहोश हो गया। स्टेशन से युवक को अचेत हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद अस्पताल पहुंचे परिवार के लोग शव लेकर घर चले गए।

कोतवाली इगलास क्षेत्र के गांव फतेहपुर का रहने वाला राजेंद्र कांच लगाने का काम मजदूरी पर करता था। वह काम करके मथुरा से 10 अक्टूबर की देर रात को ट्रेन में सवार होकर हाथरस लौट रहा था। इसी दौरान वह बेहोश हो गया और ट्रेन में ही गिर गया। सिटी स्टेशन पर उसे ट्रेन से उतारने के बाद एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टर ने उसे देखा और मृत घोषित कर दिया।