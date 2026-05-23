इनामी पशु तस्कर कलामद्दीन उर्फ कलुआ गिरफ्तार, जनवरी में इस घटना के बाद हो गया था फरार

पुलिस कार्यालय के मुताबिक बरगदवा पुलिस ने इस साल 20 जनवरी को भोर में साढ़े चार बजे सेमरहा गांव के पास घेराबंदी की थी। इस दौरान कुशीनगर के आरटीओ में पंजीकृत नंबर की एक पिकअप पलट गई थी। चालक और अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पुलिस उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी।

UP News : उत्तर प्रदेश के महराजगंज में अपराधियों और वांछितों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान में बरगदवा पुलिस टीम ने गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित 25 हजार रुपये के शातिर इनामी वांछित आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। बरगदवा पुलिस ने बीते 20 जनवरी को इस संबंध में केस दर्ज किया था। विवेचना में नाम आने के बाद से कलामुद्दीन उर्फ कलुआ फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुरस्कार घोषित किया गया था। इसके बाद महराजगंज के अलावा कुशीनगर की पुलिस भी उसे सरगर्मी से तलाश कर रही थी।

पुलिस कार्यालय के मुताबिक बरगदवा पुलिस ने बीते 20 जनवरी को भोर में साढ़े चार बजे सेमरहा गांव के पास घेराबंदी की थी। इस दौरान कुशीनगर जिले के आरटीओ में पंजीकृत नंबर की एक पिकअप पलट गई थी। चालक और अन्य आरोपित अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे। पिकअप में आठ गोवंशीय पशु क्रूरतापूर्वक लादे गए थे, जिनमें से तीन गाय और एक बछड़े की मौत हो गई थी। एक गाय और तीन बछड़े स्वस्थ मिले थे। बरामद पशुओं को गोसदन मधवलिया भेजा गया था। इस मामले में बरगदवा पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के दौरान कलामुद्दीन उर्फ कलुआ का नाम प्रकाश में आया था। प्रभारी निरीक्षक धनन्जय कुमार राय के नेतृत्व में एसआई शिक्षितानन्द, ओमप्रकाश यादव, कांस्टेबल राहुल कुमार और कांस्टेबल गौरव कुमार सोनकर की पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर आरोपित को दबोच लिया।

कुशीनगर और महराजगंज के थानों में दर्ज हैं गंभीर मामले पकड़ा गया आरोपित कलामुद्दीन उर्फ कलुआ उर्फ कमालुद्दीन पुत्र भूलई, कुशीनगर जनपद के थाना हनुमानगंज के ग्राम दरगौली जरलहिया टोला का निवासी है। करीब 48 वर्षीय कलुआ एक शातिर अपराधी है। उसके खिलाफ जनपद कुशीनगर व महराजगंज के विभिन्न थानों में हत्या, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट व गोवध निवारण अधिनियम जैसे गंभीर अपराधों के कुल सात मुकदमे पंजीकृत हैं। इसमें कुशीनगर के कोतवाली पडरौना व हनुमानगंज एवं महराजगंज के कोतवाली व बरगदवा थाने में मामले दर्ज हैं।