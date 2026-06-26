शौहर की तीसरी शादी की बात सुनकर बौखलाईं दोनों पत्नियां, क्लीनिक में की तोड़फोड़, ससुराल में आग लगाई

इटावा में दो पत्नियों को शौहरे की तीसरी शादी की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गईं। दोनों पत्नियां शौहर से अलग रह रही थीं। शादी की बात सुनकर ससुराल पहुंची और तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी।

Etawah News: यूपी के इटावा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने दो शादियां की थीं। तीसरी शादी की खबर पर दोनों पत्नियों के सिर पर खून सवार हो गया। दोनों पत्नियां सीधे ससुर के क्लीनिक पर पहुंची और तोड़फोड़ कर दी। इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह ससुराल पहुंची और घर को आग लगाई। महिलाओं का आरोप था कि धोखाधड़ी कर उसने एक-एक कर दो शादियां कीं और तीसरी शादी करने जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों को पकड़ लिया। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।

नई बस्ती निवासी फिरोज खां ने बताया कि गुरुवार शाम उनका बेटे अरशद की पहली पत्नी रोजिश मंसूरी अपने पिता सरफुद्दीन और मां सायरा बेगम के साथ क्लीनिक पर पहुंची। उनके साथ दूसरी पत्नी सना उर्फ सपना और उसकी भाभी सबीना भी मौजूद थीं। फिरोज के अनुसार सभी क्लीनिक पर आते ही गाली-गलौज करने लगे और शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी लोग उनके घर पहुंच गए, जहां गद्दों और अलमारी में आग लगा दी। घटना की सूचना पर इकदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों पत्नियों का आरोप है कि उन्हें सूचना मिली कि अरशद तीसरी शादी करने की तैयारी में है। इसके बाद वे अपने परिजनों के साथ नई बस्ती स्थित उसके क्लीनिक पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने अरशद और उसके पिता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया।

क्या बोली पुलिस प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि फिरोज खां की तहरीर के आधार पर आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य धाराओं में दोनों पत्नियों सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 151 के तहत हुई कार्रवाई के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।