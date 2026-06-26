शौहर की तीसरी शादी की बात सुनकर बौखलाईं दोनों पत्नियां, क्लीनिक में की तोड़फोड़, ससुराल में आग लगाई
इटावा में दो पत्नियों को शौहरे की तीसरी शादी की भनक लगी तो वह आग बबूला हो गईं। दोनों पत्नियां शौहर से अलग रह रही थीं। शादी की बात सुनकर ससुराल पहुंची और तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी।
Etawah News: यूपी के इटावा से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने दो शादियां की थीं। तीसरी शादी की खबर पर दोनों पत्नियों के सिर पर खून सवार हो गया। दोनों पत्नियां सीधे ससुर के क्लीनिक पर पहुंची और तोड़फोड़ कर दी। इतने से भी गुस्सा शांत नहीं हुआ तो वह ससुराल पहुंची और घर को आग लगाई। महिलाओं का आरोप था कि धोखाधड़ी कर उसने एक-एक कर दो शादियां कीं और तीसरी शादी करने जा रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों पत्नियों समेत पांच लोगों को पकड़ लिया। शुक्रवार को उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई।
नई बस्ती निवासी फिरोज खां ने बताया कि गुरुवार शाम उनका बेटे अरशद की पहली पत्नी रोजिश मंसूरी अपने पिता सरफुद्दीन और मां सायरा बेगम के साथ क्लीनिक पर पहुंची। उनके साथ दूसरी पत्नी सना उर्फ सपना और उसकी भाभी सबीना भी मौजूद थीं। फिरोज के अनुसार सभी क्लीनिक पर आते ही गाली-गलौज करने लगे और शीशे तोड़ दिए। बाहर खड़ी बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद सभी लोग उनके घर पहुंच गए, जहां गद्दों और अलमारी में आग लगा दी। घटना की सूचना पर इकदिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। दोनों पत्नियों का आरोप है कि उन्हें सूचना मिली कि अरशद तीसरी शादी करने की तैयारी में है। इसके बाद वे अपने परिजनों के साथ नई बस्ती स्थित उसके क्लीनिक पहुंचीं। वहां पहुंचकर उन्होंने अरशद और उसके पिता से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन विवाद बढ़ गया।
क्या बोली पुलिस
प्रभारी निरीक्षक विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि फिरोज खां की तहरीर के आधार पर आगजनी, तोड़फोड़ और अन्य धाराओं में दोनों पत्नियों सहित पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। 151 के तहत हुई कार्रवाई के बाद उनको जमानत पर रिहा कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दोनों पक्षों के आरोपों की भी पड़ताल की जा रही है।
डॉक्टर बता किया निकाह, बाद में दहेज मांगने और धोखाधड़ी के लगे आरोप
झोलाछाप डॉक्टर फिरोज खां के पुत्र अरशद खां पर उसकी पहली और दूसरी पत्नी ने धोखाधड़ी, दहेज उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। पहली पत्नी रोजिश मंसूरी निवासी चितभवन, इटावा का कहना है कि वर्ष 2022 में शादी से पहले उसने खुद को डॉक्टर का बेटा बताकर रिश्ता तय किया था। बाद में पिता के झोलाछाप होने की सच्चाई सामने आई। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज की मांग की गई और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट व मानसिक उत्पीड़न किया गया। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा पिछले करीब दो वर्षों से कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं औरैया के दिबियापुर निवासी सना उर्फ सपना ने आरोप लगाया कि अरशद ने पहली पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत होने का झूठ बोलकर उससे निकाह किया। शादी के बाद उससे भी आठ लाख रुपये अतिरिक्त दहेज मांगा गया और विरोध करने पर मारपीट की गई। बाद में उसे पता चला कि पहली पत्नी जीवित है। सना का आरोप है कि उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और पति तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। हम दोनों ने मिलकर मामले का विरोध किया है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।