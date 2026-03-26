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दोनों को सच्चाई जानने का अधिकार, पिता-पुत्री के बीच भरण-पोषण विवाद में DNA टेस्ट का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

Mar 26, 2026 09:21 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पारिवारिक न्यायालय सोनभद्र के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था।

दोनों को सच्चाई जानने का अधिकार, पिता-पुत्री के बीच भरण-पोषण विवाद में DNA टेस्ट का हाईकोर्ट ने दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में पारिवारिक न्यायालय सोनभद्र के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची को भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पहले बच्ची के वास्तविक पितृत्व (बायोलाजिकल पैरेंट्स) की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट कराना आवश्यक है। यह आदेश न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने जवाहिर लाल जायसवाल की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में पिता और बेटी दोनों को जैविक सच्चाई जानने का पूरा अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वास्तविक पिता की पहचान स्पष्ट नहीं होगी तो यह दोनों के जीवन को लंबे समय तक प्रभावित करेगा और वे समाज में सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। याचिका में सोनभद्र की फैमिली कोर्ट के मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने पहले नाबालिग लड़की के पक्ष में फैसला देते हुए पिता को प्रार्थना पत्र दाखिल करने की तारीख से तीन हजार रुपये प्रतिमाह और आदेश की तारीख से छह हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया था। साथ ही डीएनए टेस्ट की मांग खारिज कर दी थी।

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शादी के छह साल बाद छोड़कर चली गई थी पत्नी

हाईकोर्ट में पिता ने तर्क दिया कि उसकी शादी 1994 में हुई थी लेकिन उनकी पत्नी 2000 में घर छोड़कर चली गई और बाद में किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगी। उसका दावा था कि 2011 में जन्मी बच्ची उस संबंध से पैदा हुई है और उसका बच्ची से कोई जैविक संबंध नहीं है। बच्ची की ओर से कहा गया कि फैमिली कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। बच्ची वास्तव में याची की ही संतान है। रिकॉर्ड की जांच के दौरान हाईकोर्ट ने पाया कि मामले में कई विरोधाभास हैं। एक ओर कहा गया कि बच्ची का जन्म एक जनवरी 2011 को हुआ, वहीं जन्म प्रमाण पत्र में 20 नवंबर 2009 की तारीख दर्ज थी। इसके अलावा एक अन्य मेडिकल रिकॉर्ड में 2017 में दूसरे बच्चे के जन्म का उल्लेख था।

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हाईकोर्ट ने रद्द किया फैमिली कोर्ट का आदेश

कोर्ट ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वर्ष 2000 के बाद महिला कब और कितनी बार अपने पति के साथ रही, कब गर्भधारण हुआ और बच्ची का वास्तविक पिता कौन है। इन परिस्थितियों में कोर्ट ने माना कि पितृत्व को लेकर गंभीर संदेह है और सच्चाई जानने के लिए डीएनए टेस्ट आवश्यक है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार डीएनए टेस्ट का सामान्य रूप से आदेश नहीं किया जाना चाहिए लेकिन इस मामले की विशेष परिस्थितियों में यह आवश्यक है। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए निर्देश दिया कि पहले पिता व बच्ची का डीएनए टेस्ट कराया जाए। उसके बाद फैमिली कोर्ट तीन महीने के भीतर नए सिरे से भरण-पोषण के मामले पर निर्णय ले।

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Dinesh Rathour

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Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

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