व्हाट्सएप पर बॉस का ‘ओके’ लिखना छुट्टी की स्वीकृति का प्रमाण नहीं: कैट
व्हाट्सएप पर बॉस का ‘ओके’ लिखना ही छुट्टी की स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। यह कहना है कैट यानी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की इलाहाबाद पीठ का। रेलवे अधिकारी के तबादले की चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने यह बात कही।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की इलाहाबाद पीठ ने एक आदेश में कहा है कि व्हाट्सएप पर छुट्टी के अनुरोध पर किसी अधिकारी की ओर से दिया गया ‘ओके’ जवाब, अपने आप में सक्षम प्राधिकारी के छुट्टी स्वीकृत किए जाने का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी कैट के न्यायिक सदस्य रजनीश कुमार राय ने उत्तर मध्य रेलवे के कर्मचारी प्रिय रंजन कुमार की ओर से प्रयागराज से फतेहपुर किए गए तबादले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए की।
मामले के तथ्यों के अनुसार याची ने अपने पैतृक गांव जाने के लिए 14 से 16 जुलाई 2025 तक तीन दिनों का अवकाश लिया था। इसके बाद उसने व्हाट्सएप पर दो दिनों के लिए छुट्टी बढ़ाने का अनुरोध किया। उनका दावा था कि वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक हिमांशु शुक्ल ने ‘ओके’ लिखकर उनके अनुरोध को मंजूरी दी थी। हालांकि 21 जुलाई को जब याची ड्यूटी पर लौटे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। चार दिन बाद उनका तबादला फतेहपुर कर दिया गया और 31 जुलाई को उन्हें अनुशासनात्मक आरोप पत्र जारी कर दिया गया।
छुट्टी विवाद के कारण तबादले का आरोप
याची का कहना था कि उनका तबादला कोई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं था बल्कि छुट्टी से जुड़े विवाद के कारण की गई दंडात्मक कार्रवाई थी। रेलवे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर एक नए प्रवेश द्वार और बुकिंग कार्यालय के विकास के कारण यह तबादला आवश्यक हो गया था। ट्रिब्यूनल ने रेलवे की इस दलील को स्वीकार किया और माना कि व्हाट्सएप पर दिया गया जवाब यह साबित नहीं करता कि सक्षम प्राधिकारी ने छुट्टी मंजूर की थी।
सजा के विकल्प पर तबादले कानूनी तौर पर टिकने योग्य नहीं
अधिकरण ने सोमेश तिवारी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सजा के विकल्प के तौर पर किए गए तबादले कानूनी तौर पर टिकने योग्य नहीं होते। ट्रिब्यूनल ने पाया कि रेलवे ने याची के स्थानांतरण के पीछे स्वतंत्र प्रशासनिक औचित्य सिद्ध किया है। साथ ही इस पर निष्कर्ष निकाला कि याची तबादले के पीछे दुर्भावना या दंडात्मक इरादे को साबित करने में विफल रहे और उनकी याचिका खारिज कर दी।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।