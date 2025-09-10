Boss got one employee to kill another, he had an affair with the owner's wife बॉस ने एक कर्मचारी से कराई दूसरे की हत्या, मालिक की पत्नी से ही चल रहा था अफेयर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBoss got one employee to kill another, he had an affair with the owner's wife

बॉस ने एक कर्मचारी से कराई दूसरे की हत्या, मालिक की पत्नी से ही चल रहा था अफेयर

लखनऊ में रिकवरी कंपनी के कर्मचारी की हत्या का खुलासा हो गया है। कर्मचारी की हत्या कंपनी के ही मालिक ने एक दूसरे कर्मचारी से कराई थी। मारे गए कर्मचारी का अफेयर मालिक की पत्नी से हो गया था। पुलिस ने मालिक और हत्या करने वाले कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है।

Yogesh Yadav सरोजनीनगर (लखनऊ) संवाददाता।Wed, 10 Sep 2025 10:58 PM
share Share
Follow Us on
बॉस ने एक कर्मचारी से कराई दूसरे की हत्या, मालिक की पत्नी से ही चल रहा था अफेयर

यूपी की राजधानी लखनऊ में रिकवरी कंपनी के कर्मचारी की हत्या उसके ही बॉस ने करा दी। हत्या के लिए बॉस ने कंपनी के ही दूसरे कर्मचारी का इस्तेमाल किया। मारे गए कर्मचारी का बॉस की पत्नी से ही अफेयर हो गया था। पुलिस ने बुधवार को घटना का खुलासा करते हुए कंपनी के मालिक और हत्या में शामिल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात में इस्तेमाल साबड़ और हत्यारे के खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए हैं।

पुलिस उपायुक्त दक्षिणी निपुण अग्रवाल के मुताबिक बंथरा के दादूपुर गांव में रिकवरी कंपनी के एजेंट कुनाल शुक्ला के मालिक विवेक सिंह की पत्नी से प्रेम प्रसंग थे। पत्नी के प्रेम प्रसंग का खुलासा होने पर मालिक ने ही कंपनी के ही कर्मचारी वसीम से कुनाल की हत्या कराई थी। कंपनी मालिक विवेक सिंह और वसीम गाजीपुर के रहने वाले हैं। मारा गया कुनाल अयोध्या का रहने वाला था। कुनार चार साल से दादूपुर में विवेक की गाड़ियों की रिकवरी कंपनी में काम करता था। उसके दादूपुर स्थित न्यू डेस्टिन सिटी कॉलोनी में रहता था।

ये भी पढ़ें:पत्नी को भाजपा नेता के साथ होटल में देख उतारा मौत के घाट, अब वकील बन सरेंडर

कुनाल का मालिक की पत्नी से अफेयर हो गया था। इसकी जानकारी विवेक को हुई तो उसने कुनाल की हत्या की साजिश रच डाली। एसीपी विकास पांडेय ने बताया कि विवेक ने हत्या के लिए अपने दूसरे कर्मचारी वसीम को तैयार किया था। वसीम से कहा था कि तुम किराए पर रहते हो खाने पर भी खर्च होता है। इसलिए रुपये नहीं बचते हैं। वसीम से बोला कि अगर तुम कुनाल की हत्या कर दो तो तुम्हारे रहने और खाने का निशुल्क प्रबंध कर दूंगा। इस पर वसीम तैयार हो गया।

पहले शराब पिलाई फिर कराई हत्या :

एसीपी ने बताया कि सोमवार रात विवेक आफिस पहुंचा। उसने और कुनाल ने साथ में शराब पी। आफिस में ही कुनाल फिर नशे में धुत होकर सो गया। विवेक ने वसीम को 9:30 बजे रात में फोन किया। बोला कि मौसम साफ है सो गया है। इसके बाद वसीम साबड़ लेकर पहुंचा। उसने ताबड़तोड़ कुनाल के सिर पर प्रहार किए। जब वह मर गया तब सीसी कैमरे की डीवीआर आदि सब उखाड़ ली। डीवीआर आफिस के पीछे नाले में फेंका। खून से सना साबड़ खेत में फेंका। कपड़े भी वहीं डाल दिए। कपड़े बदलकर फरार हो गया था।

ऐसे हुआ खुलासा

हत्या के बाद एसीपी कृष्णानगर के निर्देशन में बंथरा थाने की और सर्विलांस टीम को लगाया गया था। कुनाल की कॉल डिटेल्स और मोबाइल की रिकार्डिंग में एक आडियो मिला। उस नंबर के बारे में जानकारी की गई। पता चला कि वह नंबर विवेक की पत्नी का है। कुनाल की उससे लंबी बातचीत होती थी। तफ्तीश में प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ। कॉल डेटिल्स से काफी तथ्य पता चले। इसके बाद घटना के समय की लोकेशन वसीम खान की आफिस के आसपास मिली। इसके बाद वसीम खान को पकड़ा गया। पूछताछ हुई तो उसने हत्या की बात स्वीकार की। फिर विवेक को पकड़ा गया। विवेक के खिलाफ 12 वर्ष पूर्व भी हत्या का एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें वह जेल भी गया था।

Murder Up Murder Murder Case अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |