वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान में बम की सूचना से हड़कंप, यात्रियों को उतारा गया

संक्षेप: वाराणसी एयरपोर्ट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया। सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता विमान की जांच में जुटा है।

दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब मुंबई जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही विमान को तुरंत आइसोलेशन बे पर खड़ा कर दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, यह विमान मुंबई से वाराणसी आया था और वापसी उड़ान के लिए तैयार था। यात्री विमान में सवार हो चुके थे, तभी बम की सूचना मिलने से अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल में सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता विमान की जांच कर रहा है। वहीं, एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी उड़ानों पर सतर्कता बरती जा रही है।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (IX-1023) में बम की धमकी मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई और उसमें सवार 176 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और एयरपोर्ट खुफिया विभाग सक्रिय हो गए। बम निरोधक दस्ता फिलहाल विमान और यात्रियों के सामान की गहन जांच कर रहा है।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, “वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सरकार द्वारा नियुक्त बम खतरा आकलन समिति (Bomb Threat Assessment Committee) को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। सभी अनिवार्य सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को फिर से संचालन के लिए मंजूरी दी जाएगी।”