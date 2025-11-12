Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsBomb threat on Air India flight at Varanasi airport passengers deboarded
वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान में बम की सूचना से हड़कंप, यात्रियों को उतारा गया

वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान में बम की सूचना से हड़कंप, यात्रियों को उतारा गया

संक्षेप: वाराणसी एयरपोर्ट पर उस समय अफरातफरी मच गई जब एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही सभी यात्रियों को तुरंत नीचे उतार लिया गया। सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता विमान की जांच में जुटा है।

Wed, 12 Nov 2025 06:22 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसी
share Share
Follow Us on

दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद वाराणसी एयरपोर्ट पर बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया। जब मुंबई जाने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही विमान को तुरंत आइसोलेशन बे पर खड़ा कर दिया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एयरपोर्ट सुरक्षा सूत्रों के अनुसार, यह विमान मुंबई से वाराणसी आया था और वापसी उड़ान के लिए तैयार था। यात्री विमान में सवार हो चुके थे, तभी बम की सूचना मिलने से अफरा-तफरी मच गई। फिलहाल में सीआईएसएफ का बम निरोधक दस्ता विमान की जांच कर रहा है। वहीं, एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी उड़ानों पर सतर्कता बरती जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान (IX-1023) में बम की धमकी मिलने के बाद लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। विमान की आपातकालीन लैंडिंग कराई गई और उसमें सवार 176 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही सीआईएसएफ और एयरपोर्ट खुफिया विभाग सक्रिय हो गए। बम निरोधक दस्ता फिलहाल विमान और यात्रियों के सामान की गहन जांच कर रहा है।

वहीं, एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, “वाराणसी जाने वाली हमारी एक उड़ान को सुरक्षा संबंधी धमकी मिली थी। निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सरकार द्वारा नियुक्त बम खतरा आकलन समिति (Bomb Threat Assessment Committee) को तुरंत सूचित किया गया और सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए। विमान सुरक्षित रूप से उतर गया है और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार लिया गया है। सभी अनिवार्य सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को फिर से संचालन के लिए मंजूरी दी जाएगी।”

ये भी पढ़ें:डॉ. शाहीन ने प्रयागराज से MBBS की पढ़ाई, कानपुर में रही डॉक्टर

दिल्ली विस्फोट के बाद वाराणसी में बढ़ाई गई सुरक्षा

दिल्ली विस्फोट मामले में आतंकवादियों के संबंधों का खुलासा होने के बाद वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वाराणसी के डीसीपी क्राइम सरवनन ठगमणि ने बताया कि काशी विश्वनाथ, काल भैरव और संकट मोचन जैसे प्रमुख मंदिरों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हर शाम गंगा आरती के दौरान भीड़ वाले क्षेत्रों नमो घाट, दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट पर विशेष चौकसी रखी जा रही है और डॉग स्क्वायड को सतर्क मोड पर रखा गया है। इसके अलावा, काशी क्षेत्र के तीन प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बम निरोधक दस्ते, आरपीएफ और जीआरपीएफ को तैनात किया गया है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Varanasi Varanasi News Varanasi Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |