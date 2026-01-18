दो राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप, यूपी के इन शहरों में जांच

संक्षेप: राजेंद्र नगर (पटना) से नई दिल्ली जा रही राजधानी तेजस एक्सप्रेस में बम की सूचना पर शनिवार देर रात हड़कंप मच गया। यूपी के पीडीडीयू जंक्शन पर रात सवा दस ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर चार पर रोक दिया गया। जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस के अलावा डाग और बम स्क्वायड टीमें बोगियों की जांच में जुटी।

राजेंद्र नगर (पटना) से नई दिल्ली जा रही राजधानी तेजस एक्सप्रेस में बम की सूचना पर शनिवार देर रात हड़कंप मच गया। यूपी के पीडीडीयू जंक्शन पर रात सवा दस ट्रेन को प्लेटफार्म नंबर चार पर रोक दिया गया। जीआरपी, आरपीएफ, जिला पुलिस के अलावा डाग और बम स्क्वायड टीमें बोगियों की जांच में जुटी हैं। उधर, अलीगढ़ में भी नई दिल्ली से पटना राजेंद्र नगर आने वाली राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना पर रोककर तलाश ली गई। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।

पीडीडीयू जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या चार पर शनिवार की देर रात करीब सवा दस बजे राजेंद्र नगर से नई दिल्ली जा रही राजधानी तेजस एक्सप्रेस पहुंची। इसी दौरान रेलवे बोर्ड को सूचना मिली कि पटना राजधानी में बम है। आनन फानन में सुरक्षा टीमें पहुंचकर ट्रेन से यात्रियों को उतारकर विधिवत छानबीन की। डाउन की पटना राजधानी को अलीगढ़ में रोककर तलाशी कराई गई। हालांकि जांच के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय वस्तु नहीं मिली। ऐह एहतियातन अप और डाउन के सभी राजधानी सहित कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की जांच कराई गई।

जांच अभियान देर रात तक चलता रहा। जीआरपी कोतवाल सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बम की सूचना पर पटना राजधानी एक्सप्रेस को जांच की गई है, कुछ मिला नहीं है। एहतियात के तौर पर जंक्शन से गुजरने वाली सभी राजधानी सहित महत्वपूर्ण ट्रेनों की जांच कराई गई है। पीडीडीयू नगर जंक्शन के प्लेटफाॅर्म संख्या चार पर शनिवार रात खड़ी राजधानी एक्स. में बम होने की सूचना पर पहुंचे आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने जांच की।

50 से अधिक पुलिस कर्मियों ने की चेकिंग सूचना के बाद रेलवे पुलिस की आरपीएफ, जीआरपी के अलावा सिविल थाना पुलिस, फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वॉयड की टीमें पहुंच गईं। 50 से अधिक पुलिसकर्मियों ने जांच की। वहीं, देररात एलआईयू व अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हो गईं। उन्होंने गोपनीय रूप से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया।

पूर्व में भी मिल चुकी बम की सूचना पुलिस के अनुसार पिछले छह माह में इसी तरह बम की यह तीसरी सूचना है। इससे पहले भी फर्जी सूचना ने पुलिस में खलबली मचा दी थी। इसे लेकर अधिकारियों का कहना है कि टीमों को अतिरिक्त सावधानी के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी भी जानकारी कराई जा रही है कि सूचना किसने और कहां से दी थी?