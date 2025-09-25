पटेल नगर में बम फटने वाला है, डायल 112 पर फोन आते ही लखनऊ से सहारनपुर तक हड़कंप

यूपी पुलिस के कॉल सेंटर डायल 112 पर आए एक फोन ने लखनऊ से सहारनपुर तक हड़कंप मचा दिया। कॉल करने वाले ने बताया कि शामली के पटेल नगर में बम रखा है, कुछ ही देर में फटने वाला है। पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। कॉल करने वाले की लोकेशन दिल्ली-मुजफ्फरनगर में मिली है।

हेलो! मैं पटेलनगर से विकास बोल रहा हूं। पटेलनगर की गली नंबर दो में बम रखा है, जो फटने वाला है। इस तरह का फोन डायल 112 पर आया तो लखनऊ से शामली तक हड़कंप मच गया। लखनऊ से तुरंत जिला पुलिस के अधिकारियों को सूचित कर जांच पड़ताल के निर्देश दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ एवं कोतवाली पुलिस भी पटेलनगर में पहुंची। वहां सबकुछ समान्य मिला। जांच पड़ताल में कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली। इसके बाद कॉल करने वाले की पड़ताल शुरू कराई गई है। उसकी लोकेशन दिल्ली से मुजफ्फरनगर के आसपास मिली है।

गुरुवार दोपहर को एक अज्ञात व्यक्ति ने डायल-112 के कंट्रोल रूम लखनऊ में फोन कर शामली के झिंझाना रोड स्थित पटेलनगर में बम के होने की सूचना दी गई। कंट्रोल रूम से तुरंत शामली पुलिस के आलाधिकारियों को जांच-पड़ताल के दिशा-निर्देश दिए गए। पुलिस के मुताबिक फोन करने वाले ने अपना नाम विकास बताया था। लखनऊ से निर्देश मिलते ही सीओ अमरदीप मौर्य और कोतवाली पुलिस मोहल्ला पटेलनगर में पहुंची।

मोहल्ले में सबकुछ सामान्य लग रहा था। लोग आ-जा रहे थे। पुलिस ने जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे डायल किया तो वह स्विच ऑफ मिला। काफी देर तक किसी की गतिविधि नजर न आने पर पुलिस वहां से वापस लौट आई। सीओ अमरदीप मार्य ने बताया कि उक्त युवक की तलाश की जा रही है। झूठी सूचना देकर गुमराह करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।