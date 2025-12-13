Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsbollywood movie Dhurandhar Arun Chaudhary from Hapur played character seen scene with Akshay Khanna
फिल्म धुरंधर में हापुड़ के अरुण चौधरी ने निभाया किरदार, अक्षय खन्ना के साथ इस सीन में दिखा

संक्षेप:

Dec 13, 2025 07:15 pm ISTDinesh Rathour हापुड़, वरिष्ठ संवाददाता
फिल्म धुरंधर रीलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर रहमान डकैत के गाने वायरल हो रहे हैं। रहमान डकैत के वायरल गानों में हापुड़ के गांव नवादा का बेटा भी खूब वायरल हो रहा है। हापुड़ के किसान के बेटे ने धुरंधर में रहमान के साथियों का किरदार निभाया है। धुरंधर फिल्म में पाकिस्तान से जुड़े किस्सों को देखने के लिए हर शहर में उत्सुकता है। इस फिल्म में रहमान डकैत के साथी का रोल निभाने वाले अरुण चौधरी हापुड़ जिले के नवादा गांव के रहने वाले हैं और वे किसान डॉ श्रवण सिंह के बेटे हैं। फोन पर बातचीत में अरुण चौधरी ने बताया कि धुरंधर में उन्हें पांच मिनट का किरदार मिला, जिसमें रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ब्लूचिस्तान के लिए इसी नाम के डैम का उद्घाटन करने के लिए जाते हैं और अपनी कौम को यह सौगात देते हैं। इस दौरान वह उनके साथ होते हैं।

पहले भी काम कर चुके हैं

47 से 50 के बीच फिल्मी दुनिया में किरदार निभाने वाले अरुण चौधरी ने 2016 में हकीकत में काम किया था। सैफ अली खाम की तांडव वेब सीरीज और अभिषेक बच्चन की मिल्टी वेब सीरीज में रोल किया है। रणवीर सिंह 83 में भी काम कर चुका हूं। शर्माजी नमकीन जूही चावला-ऋषि कपूर की फिल्म में इंस्पेक्टर बने थे। सीबीआई ऑफिसर, बादल पर पांव, छोटी सरदारनी में भी काम किया है। अक्षय कुमार की रक्षा बंधन, बेलबोटम में भी काम किया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
