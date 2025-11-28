बोलेरो उपलब्ध कराओ, कोर्ट में होना है पेश, कैदी वाहन में नहीं बैठे आजम खां

संक्षेप: आजम खां फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। आजम को कोर्ट ले जाने के लिए कैदी वाहन को जेल के बाहर खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही आजम की नजर कैदी वाहन पर पड़ी तो उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया।

राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर हमारे अमर्यादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को आजम खान को कोर्ट में पेश होना था। आजम खां फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। आजम को कोर्ट ले जाने के लिए कैदी वाहन को जेल के बाहर खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही आजम की नजर कैदी वाहन पर पड़ी तो उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया और फिर से वापस जेल के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक कैदी हैं और इस वाहन में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने लिए बोलेरो जैसे छोटे वाहन की मांग की। वैन में बैठने से मना करते ही वह वापस जेल के अंदर लौट गए। उनकी जिद के बाद पुलिस और जेल अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे रहे। जेल प्रशासन ने अब उनके लिए छोटा वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की।

अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी मामले में आजम बरी राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर अमर्यादित बयान देने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी किया है। बता दें राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह ने आजम खां के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पीसी में अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान का आरोप था। लखनऊ में दर्ज हुए इस केस को रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। शुक्रवार को वीसी के जरिए आजम खां कोर्ट में पेश हुए। फैसला आने के बाद आजम खां ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।