बोलेरो उपलब्ध कराओ, कोर्ट में होना है पेश, कैदी वाहन में नहीं बैठे आजम खां

संक्षेप:

आजम खां फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। आजम को कोर्ट ले जाने के लिए कैदी वाहन को जेल के बाहर खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही आजम की नजर कैदी वाहन पर पड़ी तो उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया।

Fri, 28 Nov 2025 04:09 PM
राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर हमारे अमर्यादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को आजम खान को कोर्ट में पेश होना था। आजम खां फिलहाल रामपुर जेल में बंद हैं। आजम को कोर्ट ले जाने के लिए कैदी वाहन को जेल के बाहर खड़ा कर दिया गया था। जैसे ही आजम की नजर कैदी वाहन पर पड़ी तो उन्होंने उस पर बैठने से साफ मना कर दिया और फिर से वापस जेल के अंदर चले गए। उन्होंने कहा कि वह राजनीतिक कैदी हैं और इस वाहन में नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने लिए बोलेरो जैसे छोटे वाहन की मांग की। वैन में बैठने से मना करते ही वह वापस जेल के अंदर लौट गए। उनकी जिद के बाद पुलिस और जेल अधिकारी उन्हें मनाने में जुटे रहे। जेल प्रशासन ने अब उनके लिए छोटा वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की।

अमर सिंह के परिवार पर टिप्पणी मामले में आजम बरी

राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर अमर्यादित बयान देने के मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां को राहत मिल गई है। कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आजम खां को बरी किया है। बता दें राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह ने आजम खां के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। पीसी में अमर सिंह के परिवार पर विवादित बयान का आरोप था। लखनऊ में दर्ज हुए इस केस को रामपुर ट्रांसफर कर दिया गया था। शुक्रवार को वीसी के जरिए आजम खां कोर्ट में पेश हुए। फैसला आने के बाद आजम खां ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया।

दो पासपोर्ट मामले में पांच दिसंबर को अब्दुल्ला आजम पर आ सकता है फैसला

वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी में सजायाफ्ता सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। अब उनके खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले में अदालत ने पत्रावली निर्णय के लिए लगा दी है। गुरुवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आदेश दिया है कि बचाव पक्ष एक दिसंबर तक अपने तर्क और साक्ष्य कोर्ट में पेश करे, पांच दिसंबर को इस केस में फैसला सुनाया जाएगा। भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने पूर्व में सपा नेता अब्दुल्ला आजम के खिलाफ सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने अपने दो जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर दो अलग अलग पासपोर्ट बनवाए हैं और उनका इस्तेमाल भी सुविधानुसार किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। जिसका ट्रायल एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा है। गुरुवार को अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस थी, जो पूरी हो गई। अदालत ने बचाव पक्ष को सफाई-तर्क पेश करने के लिए एक दिसंबर तक का वक्त देते हुए पांच दिसंबर को पत्रावली वास्ते निर्णय लगा दी है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Azam Khan Rampur News Up Latest News
