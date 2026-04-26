बोलेरो से मां को टक्कर मारी, डेढ़ साल के मासूम को गोद से छिनकर भागे किडनैपर; मच गई चीख पुकार

गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो सवारों ने पहले एक महिला को टक्कर मारी और उसकी गोद से डेढ़ साल के मासूम को उठाकर भागने लगे। हालांकि पुलिस की तत्परता, सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के सहयोग से महज 45 मिनट में बोलेरो को घेर कर पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।

गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के गजपुर बाजार में शनिवार देर शाम हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। तेज रफ्तार बोलेरो सवारों ने पहले एक महिला को टक्कर मारी और उसकी गोद से डेढ़ साल के मासूम को उठाकर भागने लगे। हालांकि पुलिस की तत्परता, सीसीटीवी फुटेज और ग्रामीणों के सहयोग से महज 45 मिनट में बोलेरो को घेर कर पुलिस ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। चालक फरार हो गया। पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। गजपुर निवासी राम आशीष यादव की पत्नी सुमन शनिवार शाम करीब छह बजे अपने डेढ़ वर्षीय बेटे अयांश को दवा कराने गजपुर चौराहे पर गई थीं। वापसी में जैसे ही वह घर के पास पहुंचीं, पीछे से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी।

सीसीटीवी से लगा गाड़ी का सुराग टक्कर से मां और गोद में मौजूद बच्चा दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। बोलेरो में सवार दो लोगों ने मासूम अयांश को उठाया और वाहन लेकर भागने लगे। लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची। सुमन द्वारा बेटे के अपहरण की सूचना देते ही पुलिस ने चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। सीसीटीवी में बोलेरो किस दिशा में गई और उसके नम्बर के बारे में पता चल गया। गाड़ी सोहगौरा चौकी की ओर जाती हुई दिखाई दी। जांच में पता चला कि बोलेरो मुंबई में कारोबार करने वाले सुरेंद्र साहनी के नाम से पंजीकृत है।

बेटे के साथ मां अस्पताल में भर्ती पुलिस टीम ने रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर मोबाइल नंबर के जरिए वाहन स्वामी से संपर्क किया, जिससे चालक का नाम-पता मिल गया। पता चला कि सहजनवां निवासी चालक रीशू पासवान को उन्होंने बोलेरो चलाने को दिया है। इसके बाद गगहा पुलिस ने कंट्रोल रूम को सूचना दी और पुलिस ने नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर। इसी बीच सौहगौरा चौकी क्षेत्र में ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने संदिग्ध बोलेरो को घेर लिया। पुलिस और ग्रामीणों को देखकर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने बोलेरो को जब्त कर लिया है। अपने मासूम बेटे अयांश के साथ पीड़ित मां सुमन, दोनों घायल हाल में जिला अस्पताल में भर्ती हैं। इसी बोलेरो से महिला को टक्कर मारकर उसके डेढ़ साल के मासूम के अपहरण की कोशिश की गई।

मां के सिर में लगी है गहरी चोट, भर्ती वाहन की तलाशी में अपहृत बच्चा बरामद हो गया। पुलिस ने तत्काल मासूम को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा, जिसके बाद उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। डॉक्टरों के अनुसार बच्चे को हल्की चोटें आई थीं, जबकि मां सुमन के सिर में गहरी चोट है। दोनों को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

बोलेरो में चालक के अलावा दो अन्य लोग भी थे पुलिस ने दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोनों शराब के नशे में थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही चालक को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि अपहरण के दौरान बोलेरो में चालक के अलावा दो और लोग थे। उन दोनों के बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है।