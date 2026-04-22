कानपुर में बेकाबू बोलेरो का तांडव, दारोगा पर चढ़ाई गाड़ी, भागते वक्त अधेड़ को रौंदा
कानपुर में दारोगा पर दबंग ने 90 की रफ्तार से बोलेरो चढ़ा दी। यहां से बचकर भागे तो आगे अधेड़ को कुचल दिया। भागने के चक्कर में बोलेरो खाई में जाकर पलट गई। चालक और उसमें सवार लोग भाग निकले। दारोगा गंभीर रूप से घायल गया।
UP News: यूपी के कानपुर में वाहन चेकिंग कर रहे दारोगा पर दबंग ने 90 की रफ्तार से बोलेरो चढ़ा दी। यहां से बचकर भागे तो आगे अधेड़ को कुचल दिया। भागने के चक्कर में बोलेरो खाई में जाकर पलट गई। चालक और उसमें सवार लोग भाग निकले। दारोगा गंभीर रूप से घायल है। उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि अधेड़ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरी घटना बिठूर के मकसूदाबाद की है। जांच में सामने आया है कि आरोपी नशे में गाड़ी चला रहा था। इसमें तीन लोग सवार थे।
बिठूर के टिकरा चौकी इंचार्ज बालेंद्र कुमार, उप निरीक्षक प्रदीप कुमार पुलिस टीम के साथ सोमवार की रात मकसूदाबाद भारत पेट्रोल पंप के सामने वाहन चेकिंग कर रहे थे। रात करीब एक बजे कल्याणपुर से 90 की स्पीड में एक लाल रंग की बोलेरो कार आ रही थी। पुलिस कर्मियों ने उसे चेक करने के लिए हाथ देकर रोकने का प्रयास किया। कार की स्पीड धीमी होने की बजाय तेज हो गई। सामने खड़े दरोगा प्रदीप कुमार ने रफ्तार तेज देखी तो वह पीछे की ओर हटे, लेकिन तब तक चालक उन्हें टक्कर मारते हुए भाग निकला।
घायल दारोगा प्रदीप कुमार को बिठूर के पारस हास्पिटल में भर्ती कराया गया है। यहां से करीब आधा किमी आगे टिकरा कस्बे के पास कश्यप नगर कल्याणपुर के टेंट हाउस संचालक 46 वर्षीय फूल सिंह सवारी का इंतजार कर रहे थे। बोलेरो कार ने उन्हें भी जोर की टक्कर मारी। छह फीट उपर उछलकर फूल सिंह जमीन पर गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें कल्याणपुर के नर्सिंगहोम ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले बिठूर इंस्पेक्टर अशोक कुमार सरोज ने बताया कि दारोगा प्रदीप कुमार का अस्पताल में इलाज चल रहा है जबकि टेंट कारोबारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाकर दबिश दी जा रही है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें