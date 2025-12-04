यूपी में हादसा: हाईवे पर खड़े ट्रक से भिड़ी बोलेरो के परखचे उड़े, आफत में पड़ी सात बारातियों की जान

संक्षेप: कुशीनगर में गुरुवार देर शाम खड़े ट्रक में बारातियों से भरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो भिड़ गई। दुर्घटना में बोलेरो के परखचे उड़ गए। बोलेरो में सवार सात बारातियों की जान आफत में पड़ गई।

यूपी के कुशीनगर में भीषण हादसा हो गया। तमकुहीराज थाना क्षेत्र में फोरलेन स्थित गाजीपुर बैरियर पर गुरुवार देर शाम खड़े ट्रक में बारातियों से भरी तेज रफ्तार अनियंत्रित बोलेरो भिड़ गई। दुर्घटना में बोलेरो के परखचे उड़ गए। बोलेरो में सवार सात बारातियों की जान आफत में पड़ गई। सभी सातों बाराती घायल हो गए। आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सीएचसी तमकुहीराज लाया गया, वहां से गंभीर रूप से घायल पांच लोगों को चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। चार की हालत नाजुक बताई जा रही है।

गुरुवार की देर शाम सेवरही थानाक्षेत्र के बंगरा रामबक्शराय निवासी संगम चौहान के बेटे की बारात फोरलेन के रास्ते तमकुहीराज थानाक्षेत्र के माधोपुर बुजुर्ग निवासी रामबड़ाई चौहान के घर जा रही थी। बारातियों से भरी एक बोलेरो बेकाबू होकर तमकुहीराज थानाक्षेत्र के फोरलेन स्थित गाजीपुर बैरियर के पास खड़े ट्रक में भिड़ गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक सामने से आए एक अन्य ट्रक को देख कर बोलेरो चालक नियंत्रण खो बैठा था। टक्कर इतनी भीषण थी की बोलेरो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गई और उसके परखचे उड़ गए। दुर्घटना में बोलेरो सवार सेवरही थानाक्षेत्र के बंगरा रामबख्श राय निवासी कृष चौहान, बुलेट, नौशाद, नंदू चौहान, राजापाकड़ निवासी छोटू, कुबेरस्थान निवासी शिवम और कुणाल चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई।