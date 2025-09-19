बोले काशी : युवा चाहें कौशल विकास और रोजगार

सृष्टि के प्रथम शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के वंशजों को अपनी परंपरा, थाती पर गर्व है तो देश की विरासतों के संरक्षण में अपने योगदान को वे सौभाग्य मानते हैं। मगर, युवा शिक्षा एवं रोजगार की दौड़ में पीछे हैं। विश्वेश्वरगंज स्थित ईष्टदेव के प्राचीन मंदिर की दुर्दशा व्यथित करती है।

वाराणसी। आदि-शिल्पी की जयंती पर उनकी पूजा और आराधना की तैयारियां चरम पर थीं, तब विश्वकर्मा समाज के हितचिंतकों ने अपनी चुनौतियों और समस्याओं को साझा करने का मौका निकाल लिया। श्रीविश्वकर्मा सभा, वाराणसी के बैनर तले चौकाघाट स्थित पंचायती बाग में पदाधिकारियों, सदस्यों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत की। बातचीत की शुरुआत में ही सामूहिक संकल्प व्यक्त किया कि वे अपनी समाज की प्रतिभाओं को निखारने, उनकी उड़ान में हर संभव मदद करेंगे। दबे-कुचले परिवारों की बेटियों की शिक्षा करने और गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का भी प्रण किया। उन्होंने कहा कि समाज की प्रगति तभी संभव है, जब बेटियों को सम्मान और शिक्षा का अधिकार मिले। इसके बाद सभा के अध्यक्ष अमरनाथ विश्वकर्मा बोले, विश्वकर्मा समाज ने न केवल ऐतिहासिक धरोहरों को गढ़ा है, बल्कि आधुनिक भारत में शिक्षा, उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। समाज की एकता और संगठन शक्ति इसे निरंतर प्रगति की ओर ले जा रही है मगर अभी बहुत कुछ होने और करने की जरूरत है। सोमनाथ विश्वकर्मा, कृष्णकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि हम विश्वेश्वरगंज स्थित अति प्राचीन श्रीविश्वकर्मा मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग लगातार उठा रहे हैं। यह मंदिर धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मंदिर के जीर्णोद्धार और संरक्षण की मांग प्रधानमंत्री कार्यालय तक पत्रक के माध्यम से पहुंचाई गई है। पर्यटन विभाग से भी गुहार लगाई गई है। बताया कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों की टीम जांच के लिए आई थी। लेकिन दो माह बाद भी अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। चंद्रकला विश्वकर्मा और सुशीला विश्वकर्मा समाज में महिलाओं की उपेक्षा, उनके प्रति असमान व्यवहार से क्षुब्ध दिखीं। बोलीं, आज भी गांव-कस्बों में समाज की महिलाएं आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। सरकारी योजनाओं का सही लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। महिला सशक्तिकरण योजनाओं का लाभ समाज की महिलाओं तक पहुंचना चाहिए। राजकुमार विश्वकर्मा ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और स्वरोजगार के क्षेत्र में कोटा आरक्षित करने पर जोर दिया। पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ‘रवि’ ने कहा कि जब तक समाज की राजनीतिक परिदृश्य में मजबूत उपस्थिति दर्ज नहीं होगी, तब तक अपेक्षित विकास अधूरा रहेगा।

युवाओं को रोजगार के मिलें अवसर

श्रीविश्वकर्मा सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि सरकार और शासन के स्तर से हमारे समाज के लोगों को न कोई प्रोत्साहन मिलता है न सहयोग। समाज के विकास में बराबरी का योगदान देने के बाद भी उपेक्षा झेलनी पड़ रही है। बोले, शिक्षा और रोजगार के कम अवसर युवाओं को परेशान करती है। जोर दिया कि समाज के युवाओं के लिए रोजगार की दृष्टि से विशेष प्रावधान हो। सभा के उपाध्यक्ष नित्यानंद विश्वकर्मा बोले, समाज के युवाओं के रोजगार के लिए विशेष योजनाएं बनाने की जरूरत है। उनके कौशल विकास के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूती के लिए मिलकर प्रयास होना चाहिए। अशोक विश्वकर्मा और धर्मेंन्द्र विश्वकर्मा ने कहा कि समाज के युवाओं को रोजगार के अवसरों में कमी से कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

समाज के उत्थान पर ध्यान नहीं

अमरनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि देश की आजादी के बाद से आज तक इस समाज के लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ज्यादातर लोग अब भी हथौड़े और लोहे की धातुओं के बीच अपना जीवन गुजार रहे हैं। समाज के मेधावी सुई से लेकर हवाई जहाज बना रहे हैं लेकिन उनके उत्थान पर किसी का ध्यान नहीं है। कृष्णकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि यह समाज प्राचीन काल से अपनी रचनात्मकता और शिल्प विद्या के पीढ़ी-दर-पीढ़ी के लिए जाना जाता रहा है। उसका देश की विरासत के संरक्षण में किसी से कमतर योगदान नहीं है मगर वह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। वे चुनौतियां हमारी प्रगति में बाधक हैं।

राजनीति में भागीदारी बढ़े

रविकांत विश्वकर्मा (रवि) ने कहा कि विश्वकर्मा समाज के लोगों को राजनीति में अपेक्षित भागीदारी न मिलना बड़ी समस्या है। इससे युवाओं में राजनीतिक जागरूकता और भागीदारी कम होती जा रही है। कोषाध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा बोले, राजनीतिक दल विश्वकर्मा समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देने में रुचि नहीं लेते हैं। अजय विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा ने लगभग एक बात पर जोर दिया कि सरकार की ओर से विश्वकर्मा समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी के लिए विशेष योजनाएं बननी चाहिए। राजनीतिक दलों को इसमें सहयोग के लिए आगे आना होगा।

आदि शिल्पी के प्राचीन मंदिर का हो जीर्णोद्धार

सचेतक डॉ. रामचंद्र शर्मा ने विश्वेश्वरगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर की ओर ध्यान दिलाया। बताया कि पूरे भारत में सिर्फ यहीं आदि शिल्पी की अष्टधातु की प्रतिमा है जो उनकी विशेषता को दर्शाती है। लेकिन यह मंदिर दुर्दशा के कारण दुखद स्थिति में है। यह न केवल विश्वकर्मा समाज बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। धर्मेन्द्र विश्वकर्मा, अनिल शर्मा ने कहा कि यह वाराणसी की शान और अति प्राचीन मंदिरों में शुमार है। उसकी वर्तमान स्थिति देखकर दिल दुखता है। उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश सरकार को मंदिर का जीर्णोद्धार कराना चाहिए। समाज के लोग इसमें पूरा सहयोग करने को तैयार हैं। यहां पूरे देश से लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा-आराधना करने पहुंचते हैं।

उपेक्षा से व्यथित हैं महिलाएं

चंद्रकला विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज की महिलाएं हमेशा उपेक्षा की शिकार रही हैं। समाज में उनकी भूमिका को कम आंकते हुए उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। केंद्र सरकार की तरफ से महिलाओं को दिए गए 33 प्रतिशत आरक्षण में विश्वकर्मा समाज की महिलाओं की भागीदारी नगण्य है। सुशीला विश्वकर्मा ने कहा, महिलाओं को समाज में अपनी भूमिका निभाने का मौका नहीं मिलता। उन्हें हमेशा पीछे रखा जाता है। तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। रीना विश्वकर्मा बोलीं, समाज उन्हें स्वीकार करने में असहज महसूस करता है। महिलाओं को किसी संगठन में बराबरी का सम्मान नहीं मिल रहा है। सभी ने एक स्वर में कहा कि अगर महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए तो न केवल उनका जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि प्रगति की गति भी तेज होगी।

पुलिस से मिलता अपमान

दिलीप विश्वकर्मा ने कहा कि हमारे समाज के लोगों को अक्सर पुलिस के अपमान का सामना करना पड़ता है। अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। उनके साथ अक्सर अन्याय होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को यह एहसास अधिक तल्खी से होता है। अनिल विश्वकर्मा बोले, हर संभव सहयोग करने के बाद भी समाज के लोगों में पुलिस के प्रति डर की स्थिति है। संतोष विश्वकर्मा ने कहा, लोग पुलिस विभाग में अपनी शिकायतें दर्ज कराने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा। बोले, हम अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पर मजबूर किए रहे हैं।

हमारी भी सुनें

1. विश्वकर्मा समाज विकास की ओर अग्रसर है लेकिन सरकार से न कोई सहायता मिलती है, न प्रोत्साहन।

-सोमनाथ विश्वकर्मा

2. विश्वकर्मा श्रम योजना का लाभ अधिकारियों की लापरवाही के कारण समाज तक नहीं पहुंच रहा है।

-नित्यानंद विश्वकर्मा

3. विश्वकर्मा समाज को भी एससी/एसटी की तर्ज पर सुविधाएं मिलनी चाहिए।

-अमरनाथ विश्वकर्मा

4. आजादी के बाद समाज आज वहीं खड़ा है, जहां पहले था। समय के साथ अपेक्षित विकास नहीं हुआ।

-रविकांत विश्वकर्मा

5. प्रशासन विश्वेश्वरगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर का जीर्णोद्धार कराए। इससे शहर का गौरव बढ़ेगा।

-कृष्ण कुमार विश्वकर्मा

6. समाज के लोगों ने सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया है लेकिन वे विकास की मुख्यधारा से दूर हैं।

-राजकुमार विश्वकर्मा

7. इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में विश्वकर्मा समाज के युवाओं के लिए कोटा तय होना चाहिए।

-डॉ. रामचंद्र शर्मा

8. गोसाईंपुर की तरह विश्वेश्वरगंज के भी प्राचीन विश्वकर्मा मंदिर का जीर्णोद्धार आवश्यक है।

-अनिल शर्मा

9. वर्तमान प्रदेश सरकार महापुरुषों का सम्मान करती है। इसलिए विश्वकर्मा जयंती का अवकाश बहाल होना चाहिए।

-दिलीप विश्वकर्मा

10. महिलाओं ने सभी वर्गों में अपनी पहचान बनाई हैं पर विश्वकर्मा समाज की महिलाएं आज भी तिरस्कृत हैं।

-सुशीला विश्वकर्मा

11. महिला सशक्तिकरण के तहत समाज की महिलाओं को भी उचित सम्मान और सहयोग मिलना चाहिए।

-चंद्रकला विश्वकर्मा

12. महिलाओं के प्रति सजग रहने वाला समाज ही उन्हें दबाता जा रहा है। हमें अधिकार मिलना चाहिए।

-रीना विश्वकर्मा

13. ग्राम समाज में जमीन देने की योजना बनी थी लेकिन उसका एक प्रतिशत भी लाभ नहीं मिला।

- धर्मेंद्र विश्वकर्मा

14. ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के लोगों की जमीनों पर कब्जे की शिकायतें बढ़ी हैं। परेशान किया जाता है।

- अनिल विश्वकर्मा

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. युवाओं की शिक्षा और रोजगार को ध्यान में रखते हुए विशेष कोटा का प्रावधान होना चाहिए। रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए।

2. भगवान विश्वकर्मा के विश्वेश्वरगंज स्थित मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए। उसे काशी के दूसरे मंदिरों की तरह भव्य रूप दिया जाए।

3. समाज की महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रशासन विशेष योजनाएं बनाए।

4. पुलिस विभाग समाज के लोगों का सहयोग करे। समाज के लोगों को अपमानित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।

5. विश्वकर्मा समाज की एकजुटता के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। समाज के उत्थान के लिए प्रशासन को विशेष कदम उठाने चाहिए।

शिकायतें

1. दूसरे समाज की तरह विश्वकर्मा समाज के युवाओं को शैक्षिक प्रोत्साहन नहीं मिलता। अक्सर शिक्षा-नौकरी के लिए उन्हें भटकना पड़ता है।

2. विश्वेश्वरगंज स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

3. संगठन और विशेष कार्यक्रमों में विश्वकर्मा समाज की महिलाओं को उपेक्षा, निंदा का शिकार होना पड़ता है। समानता का माहौल नहीं है।

4. पुलिस विभाग शोषण और अपमानित करता है। जरूरत पर सहयोग नहीं मिल पाता। लोगों में न्याय मिलने की उम्मीदें कम होती जा रही हैं।

5. समाज को बढ़ाने और एकजुटता पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। मतभेद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसका गलत असर पड़ता है।

बोले जिम्मेदार

विश्वकर्मा समाज के लोगों को रोजगार के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जा रहा है। जिसमें सैकड़ों लोगों को टुलकिट आदि दिया भी गया है। विश्वेश्वरगंज स्थित विश्वकर्मा मंदिर के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव तीन माह पूर्व शासन में भेजा गया है। राजातालाब, हरहुआ आदि स्थानों पर विश्वकर्मा मंदिर का सुंदरीकरण कराया गया है। खिड़किया घाट स्थित मंदिर का भी प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।

-हंसराज विश्वकर्मा, एमएलसी

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 40 हजार आवेदन आये हैं। समाज को विभिन्न व्यवसायों से जोड़ने के लिए पूर्व में प्रशिक्षण देकर उन्हें टुलकिट भी बांटा गया है। योजना में दर्जी श्रेणी में आये आवेदन पर भारत सरकार से वार्ता चल रही है। योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए उनके समाज के लोगों को भी जोड़ा जा रहा है।