बोले काशी : रास्ता न जलनिकासी, शहर में बने हैं ‘आदिवासी’

बुनियादी सुविधाएं न होने से जलालत भरी जिंदगी जीना तो भीटी दक्षिणी मोहल्ला (रामनगर) के लोगों की नियति बन गई है। यहां न तो रास्ता है और न ही जलनिकासी की सुविधा। दूसरों के प्लॉटों से होकर आना जाना और जलजमाव में रहने की मजबूरी हो गई है। बांस बल्ली के सहारे खींचे गए बिजली के तार को कोई भी आसानी से छू सकता है। नाला जाम है, कहीं-कहीं खुला भी है। लोगों का कहना है कि उनका जीवन ‘आदिवासी’ जीवन से भी बदतर हो गया है और शिकायतों पर सुनवाई नहीं होती है।

दशकों से सुविधाएं न मिल पाने का दर्द भीटी दक्षिणी मोहल्ला (रामनगर) के लोगों को चौबीस घंटे ‘रुआसां’ किए रहता है। लोग इतने समृद्ध नहीं है कि यह क्षेत्र छोड़कर कहीं और जाकर बस जाएं। सो, ऐसे ही हालात में रोज जी रहे हैं, मर रहे हैं। ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में यहां के लोगों ने अपनी दुर्दशा बताई और घूम-घूमकर समस्याएं भी दिखाईं। अखिलेश यादव, संतोषी देवी, प्रभावती देवी ने कहा कि काफी समय में हम लोग एक अदद रास्ते के लिए तरस रहे हैं। कच्चे और संकरे रास्ते से आने जाने की नियति बनी हुई है। कई बार अफसर लोग आए, फीते से नाप-जोख किया और चले गए। नाप-जोख एक बार नहीं कई बार किया गया लेकिन रास्ता आज तक नहीं मिला। अभी सिर्फ इतनी गनीमत है कि बरसात खत्म हो गई है, इसलिए कच्चे रास्ते से किसी तरह से आ-जा पा रहे हैं। बरसात में तो घर से निकलना मुश्किल था। घरों में भी जलजमाव हो गया था। कई बार इसकी शिकायतें भी की गई, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। हमारा ठिकाना तो ‘आदिवासी’ जीवन से भी गया-गुजरा हो गया है। मनोरमा, कल्याणी देवी, सोनाली ने कहा कि रास्ते की समस्या आज की नहीं, दशकों की है। पूरी बरसात में यहां के मार्ग पर पानी भरा रहता था, पानी रुकने पर कीचड़ हो जाता था, आज भी कीचड़ बना हुआ है। किसी तरह से काम पर निकलते हैं और घर लौटते हैं। यहां के मार्ग को दुरुस्त कराने की जरूरत है।

लटक रहे बिजली के तार, करंट का खतरा

मराजी देवी, चंद्रावती, शारदा ने कहा कि बिजली को लेकर यहां गजब का खेल है। बिजली के तार इस कदर लटक रहे हैं कि कोई भी उन्हें हाथों से पकड़ सकता है। खंभे न होने के कारण लोगों ने बांस बल्ली के सहारे तार खींच रखे हैं। कई जगह तो तार उलझे पड़े हैं। हर समय करंट उतरने का डर सताता रहता है। दिन में तो किसी तरह से काम चल जाता है, लेकिन रात में अंधेरे में आते समय ‘धुकधुकी’ बनी रहती है कि कहीं करंट न लग जाए। विभाग के लोगों ने यहां खंभे नहीं लगाए हैं। इसका परिणाम है कि बांस-बल्लियां ही खंभा बनी हुई हैं। कई स्थानों पर बल्लियां झुक भी गई हैं। कभी भी गिर सकती हैं। विभाग को यह सब नहीं दिखता लेकिन बिल नियमित आ जाता है। बिजली के तारों की यह स्थिति हर वक्त अनिष्ट की आशंका उत्पन्न करती रहती है। इस क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के साथ ही स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जानी चाहिए। रात में रोशनी रहने पर लोग सुरक्षित रूप से आवागमन कर सकेंगे।

खाली प्लॉटों में जलजमाव

सरस्वती, अभिषेक यादव, उमेश कुमार ने कहा कि जलनिकासी के लिए यहां नाला बना, लेकिन आज यह नाला जलजमाव का कारण हो गया है। एक तो यहां रास्ता नहीं है। नाले के ऊपर से होकर आवागमन करने की मजबूरी है। नाला जाम होने से यहां के खाली प्लॉटों में जलजमाव बना हुआ है। अभी बरसात में तो यहां के रास्ते और प्लॉट तालाब जैसे दिख रहे थे। कच्चे रास्ते पर से पानी तो हट गया है लेकिन प्लॉट अब भी भरे पड़े हैं। एक दर्द यह भी है कि चलते समय अगर थोड़ी भी चूक हुई तो पानी में गिरना तय है। यहां के नाले को शीघ्र ही साफ कराने के साथ ही सीवर सुविधा भी उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि शहरी क्षेत्र में रहने का लाभ यहां के लोगों को भी मिल सके।

नहीं बिछी पेयजल पाइपलाइन

पानी को लेकर यहां के लोग हर समय सांसत में रहते हैं। यहां पेयजल के लिए पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है। पाइपलाइन इस क्षेत्र से लगभग दो सौ मीटर दूर है। इसका परिणाम है कि ज्यादातर लोगों ने दो सौ मीटर दूर से अपनी पतली पाइपों को जोड़ रखा है। उसके सहारे ही पीने का पानी मिल पाता है। लक्ष्मण प्रसाद, रामसूरत, पंचम बाबू ने कहा कि पेयजल के लिए जब पाइप बिछाई जा रही थी तो लोगों ने यह अनुरोध किया था कि पाइपें और बढ़ा दी जाए। उस समय तो लोगों ने यह आश्वासन दिया था, लेकिन पाइप बढ़ाई नहीं गई। इसका परिणाम है कि दूर से पतली पाइपों से पानी लाना पड़ा है। पानी भी साफ नहीं आता है। यहां के लोगों को स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।

सफाई व्यवस्था भी लचर

शारदा, मनोरमा ने कहा कि यहां सफाई व्यवस्था लचर है। जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है। नियमित सफाई नहीं होती। कच्चे मार्ग पर झाड़ू लगाने की बात तो बेमानी होगी। यहां कई समस्याएं हैं, इन्हीं समस्याओं में शामिल है कूड़ा-कचरा। अगर सफाई की व्यवस्था नियमित हो जाती तो बेहतर रहता है। अभी तो लोग घरों के बाहर ही कूड़ा फेंकने को मजबूर हैं।

हमारा दर्द सुनें

दशकों से हम लोग एक अदद रास्ते के लिए तरस रहे हैं। कच्चे और संकरे रास्ते से आने जाने की नियति बनी हुई है।

अखिलेश यादव

कई बार नाप-जोख किया गया, लेकिन रास्ता नहीं बना। अभी गनीमत है कि बरसात खत्म हो गई है। किसी तरह आवागमन कर पाते हैं।

संतोषी देवी

बरसात में घर से निकलना मुश्किल था। घरों में जलजमाव हो गया था। कई बार इसकी शिकायतें भी की गईं, लेकिन स्थिति नहीं सुधरी।

प्रभावती देवी

दशकों से बनी हुई है रास्ते की समस्या। पूरी बरसात में मार्ग पर पानी भरा था, पानी रुकने पर कीचड़ हो गया, कीचड़ आज भी बना है।

मनोरमा

यहां के निवासी किसी तरह से अपने काम पर जाते हैं और घर लौटते हैं। यहां के मार्ग को दुरुस्त कराने की जरूरत है।

कल्याणी देवी

पेयजल की सुविधा भी नहीं मिली है। लगभग दो सौ मीटर दूर से लोग अपनी पतली-पतली पाइपें लगाकर पानी का इंतजाम किए हैं।

सोनाली

बिजली के तार उलझे पड़े है और इस कदर लटक रहे हैं कि कोई भी तारों को अपने हाथों से पकड़ सकता है।

मराजी देवी

खंभे न होने के कारण लोगों ने बांस बल्ली के सहारे तार खींच रखे हैं। हर समय करंट उतरने का डर सताता रहता है।

चंद्रावती

बिजली तारों को दुरुस्त करने के साथ ही स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जानी चाहिए, ताकि रात में भी सुरक्षित आवागमन हो सके।

शारदा

जलनिकासी के लिए यहां नाला बनाया गया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। परिणाम, यह नाला जलजमाव का कारण बन गया है।

सरस्वती

यहां रास्ता नहीं है। नाले के ऊपर से होकर आवागमन की मजबूरी है। नाला जाम होने से खाली प्लॉटों में जलजमाव बना हुआ है।

अभिषेक यादव

नाले को शीघ्र साफ कराने के साथ ही सीवर सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है, ताकि यहां के लोगों को भी लाभ मिल सके।

उमेश कुमार

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

कच्चे रास्तों को दुरुस्त कराने के साथ ही इंटरलाकिंग कराई जाए ताकि लोगों का आवागमन सुगम हो सके। कोई परेशानी न हो।

बिजली के लटकते तारों को शीघ्र व्यवस्थित कराया जाए। इससे करंट उतरने का खतरा नहीं रहेगा, लोग भयभीत नहीं होंगे।

जलनिकासी की समुचित व्यवस्था कराने की जरूरत है, ताकि यहां पर जलजमाव होने ही न पाए। इससे सभी को राहत हो जाएगी।

पेयजल के लिए पाइप लाइन बिछाई जाए ताकि स्वच्छ पानी के लिए लोगों को भटकना न पड़े। किसी पर निर्भरता न रहे।

खराब स्ट्रीट लाइटें ठीक करने के साथ ही जहां नहीं हैं, वहां लगनी चाहिए। इससे रात में रोशनी बनी रहेगी।

शिकायतें

कच्चे रास्तों के कारण आवागमन में बाधा आती है। यह समस्या आज की नहीं, बल्कि दशकों की है। समाधान नहीं हो रहा है।

बिजली के तार इस कदर लटक रहे हैं कि कोई भी हाथ से छू सकता है। हर समय करंट का डर सताता है।

जलनिकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यहां हर समय जलजमाव बना रहता है। आज भी समस्या बनी हुई है।

पेयजल के लिए पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। इस कारण पानी को लेकर हर समय समस्या रहती है। कोई ध्यान नहीं देता।

स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई हैं। रात में यहां अंधेरा बना रहता है। आने-जाने में बहुत दिक्कत होती है।

बोले जिम्मेदार

समस्याओं का समाधान कराएंगे

भीटी दक्षिणी मोहल्ले की समस्याओं का समाधान होगा। पशु अस्पताल के सामने बस्ती की समस्या की जानकारी लोगों ने दी थी। वहां भीटी ग्राम सभा का नाला अधूरा बनाकर छोड़ दिया गया है। इससे आसपास के घरों के सामने गंदा पानी भरा है। वहां मिट्टी, मोरम डालकर रास्ता बनवाएंगे। पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए जलकल को पत्र लिखा जाएगा। अभी जलजमाव बना हुआ है, इस नाते कुछ समय लग सकता है।