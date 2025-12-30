बोले काशी: समस्याओं की लंबी फांस, टूट रही सुविधाओं की आस

संक्षेप: समस्याओं के अंतहीन फांस में उलझे ठठेरी बाजार (रामनगर) के लोगों में मायूसी छाई हुई है। कारण कि, किला मार्ग से कुछ ही दूर स्थित इस मोहल्ले में ‘दर्द के जखीरे’ जैसे हालात हैं। लटकते और घरों से सटे खींचे गए बिजली के तार कब किसे झटका मार दें, कहां नहीं जा सकता।

समस्याओं की लंबी फांस, टूट रही सुविधाओं की आस

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

समस्याओं के अंतहीन फांस में उलझे ठठेरी बाजार (रामनगर) के लोगों में मायूसी छाई हुई है। कारण कि, किला मार्ग से कुछ ही दूर स्थित इस मोहल्ले में ‘दर्द के जखीरे’ जैसे हालात हैं। लटकते और घरों से सटे खींचे गए बिजली के तार कब किसे झटका मार दें, कहां नहीं जा सकता। ऊबड़-खाबड़ चौके हर वक्त गिरने का भय दिखाते रहते हैं। नाला जाम पड़ा हुआ है और कूड़े का नियमित और समुचित उठान नहीं हो पाता। हैंडपंप और कई स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हैं। शिकायतें मौन हैं।

------------------------

ठठेरी बाजार मोहल्ले में तो कमोवेश सभी सुविधाएं हैं, लेकिन सभी दुर्दशाग्रस्त हैं। यहां के लोगों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में अपनी पीड़ा सुनाईं और घूम घूमकर दुर्दशाग्रस्त सुविधाएं भी दिखाई। कहा कि काफी समय से इन समस्याओं को झेल रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर निगम में शामिल होने के बाद यह महसूस हुआ था कि सुविधाएं ‘चकाचक’ हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि वह सिर्फ सपना ही था। आज तक कुछ नहीं हुआ। सुजात अली, एजाज, फैज खान ने कहा कि इस मोहल्ले में करंट का भय हर समय सताता रहता है। तार इतने बेतरतीब तरीके से खींचे गए हैं कि कब किसे करंट का झटका लग जाए कहा नहीं जा सकता। खंभों में करंट उतर जाता है। हर समय अनहोनी का अंदेशा रहता है। बरसात में तो सभी सशंकित रहते हैं। मोहल्ले के कई घरों की बालकनी से तार बांधकर ले जाए गए हैं। कई घरों के पास तो तारों की ऊंचाई बहुत कम है, कोई भी पकड़ सकता है। यह समस्या काफी पुरानी है, कई बार बिजली विभाग के लोगों को अवगत कराया गया, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले भी तारों को दुरुस्त करने और खंभों को सही करने के लिए आवेदन दिया गया है, लेकिन कब तक सुनवाई होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है।

नालियां जाम, जलनिकासी बाधित

इस मोहल्ले में बनीं नालियां जाम पड़ी हैं। ठंड के कारण लोग पानी का प्रयोग कम कर रहे हैं, इसलिए कुछ गनीमत है। बरसात में तो जलनिकासी इस कदर बाधित रही थी कि यहां जलजमाव हो गया था। लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी थी। हाफिज, मिथिलेश कुमार, सकील खान ने कहा कि नगर निगम में शामिल होने के बाद इस मोहल्ले के सीवर व नालियों की कभी सफाई हुई ही नहीं। काफी समय से धूल-गंदगी भरते- भरते नालियां जाम हो गई हैं। कई स्थानों पर नालियों का अस्तित्व ही जैसे खत्म हो गया है। नालियां कब ओवरफ्लो करने लगें, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। नालियों को शीघ्र दुरुस्त कराने के साथ ही साथ जमी सिल्ट भी निकाली जानी चाहिए, ताकि जलनिकासी में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न होने पाए।

चौके उबड़-खाबड़, आवागमन में दिक्कतें

मोहल्ले की लगभग सभी गलियों में चौके तो लगाए गए हैं, लेकिन आज कई स्थानों पर चौके समतल नहीं रह गए हैं, इसका परिणाम है कि लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं। वाहन भी अक्सर हिचकोले खा जाते हैं। मंसूर खान, रमाशंकर ने कहा कि गलियों में चलने में परेशानी होती है, हालांकि लोग किसी तरह से आवागमन कर लेते हैं। कुछ जगहों पर तो चौके बिखरे पड़े हैं, उन्हें दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है। अगर दुरुस्त करा दिया जाए तो आवागमन में सुगमता हो जाएगी। दिन तो किसी तरह से काम चल जाता है, लेकिन रात में बहुत परेशानी होती है। कहीं कहीं तो प्रकाश भी नहीं रहता है। यहां के लोगों का रोज का आना-जाना है, अत: उन्हें पता है कि कहां ज्यादा परेशानी है, लेकिन कोई बाहरी व्यक्ति आ गया तो उसे आने-जाने में परेशानी झेलनी पड़ती है।

नहीं जलतीं स्ट्रीट लाइटें

असरफ, मोहम्मद फारुक ने कहा कि मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर खराब पड़ी हैं। इस कारण से रात में गलियों में पर्याप्त रोशनी नहीं रहती है। खराब लाइटों की मरम्मत भी नहीं कराई जा रही है। अंधेरे के कारण रात में आवागमन में परेशानी होती है। घनी आबादी के कारण लोगों के घरों से निकलती रोशनी के सहारे मोहल्ले के लोग आवागमन कर पाते हैं। बिजली बाधित होने की स्थिति में तो पूरे मोहल्ले में अंधेरा पसर जाता है। पास में ही मुख्य मार्ग है, बाजार है, इसलिए हर समय लोगों का आना-जाना बना रहता है। मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों का समुचित इंतजाम शीघ्र किया जाना चाहिए।

नहीं मिलता योजनाओं का लाभ

हबीबुन्निशा, मल्लू ने कहा कि मोहल्ले के ज्यादातर लोग योजनाओं के लाभ से वंचित पड़े हुए हैं। बात आयुष्मान कार्ड की हो या राशन कार्ड की, इसका लाभ नहीं मिलता। ज्यादातर लोगों के तो आयुष्मान कार्ड ही नहीं बनाए गए हैं। यहां के लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि यह आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, कहां बनेगा? कुछ ऐसा ही हाल राशन कार्डों का भी है। इससे भी ज्यादातर लोग वंचित पड़े हैं। जिनके पास राशन कार्ड हैं, उनमें परिवार के सभी सदस्यों का नाम नहीं है। इसलिए उन्हें पर्याप्त राशन भी नहीं मिल पाता है। कहा कि कोटेदार भी कम मात्रा में राशन देते हैं। इससे कार्डधारकों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इन समस्याओं से निजात के लिए जरूरी है कि यहां शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं जानी जाएं और मौके पर ही उनका निस्तारण भी हो। इससे बहुत राहत हो जाएगी।

नियमित और समुचित सफाई का अभाव

ए. फातमा, अब्दुल सत्तार ने कहा कि मोहल्ले में नियमित और समुचित सफाई का अभाव है। गलियों में जगह-जगह कूड़ा पड़ा हुआ है। नियमित उठान नहीं होता है। यहां के खाली प्लाट भी कूड़ाघर जैसे बने हुए हैं। नगर निगम की सीमा में शामिल होने पर यह महसूस हुआ था कि यहां की गलियां दुरुस्त हो जाएंगी, साफ सुथरा दिखेने लगेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज किसी भी गली में गंदगी देखी जा सकती है। रही बात पेयजल की तो यहां पाइप लाइन बिछी है, पानी आता है, लेकिन मोहल्ले में लगा हैंडपंप वर्षों से खराब पड़ा हुआ है। अगर उस हैंडपंप की मरम्मत करा दी जाए तो आपात स्थिति या राहगीरों को पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।

हमारी भी सुनिए

मोहल्ले में सुविधाएं कमोवेश सभी हैं, लेकिन सभी दुर्दशाग्रस्त हैं। काफी समय से इन समस्याओं को झेल रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रही है।

सुजात अली

नगर निगम में शामिल होने के बाद महसूस हुआ कि सुविधाएं ‘चकाचक’ हो जाएगी, लेकिन अब लगता है कि वह सिर्फ सपना ही था।

एजाज

करंट का भय सताता है। तार बेतरतीब तरीके से खींचे गए हैं। कब किसे करंट का झटका लग जाए कहा नहीं जा सकता।

फैज खान

नालियां जाम हैं। ठंड के कारण लोग पानी का प्रयोग कम कर रहे हैं, इसलिए कुछ गनीमत है। बरसात में जलजमाव हो जाता है।

हाफिज

कई स्थानों पर नालियों का अस्तित्व खत्म हो गया है। नालियां कब ओवरफ्लो करने लगें, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है।

मिथिलेश कुमार

नगर निगम में शामिल होने के बाद मोहल्ले में सीवर व नालियों की सफाई नहीं हुई। नालियों में जमी सिल्ट निकाली जानी चाहिए।

सकील खान

मोहल्ले मे कई स्थानों पर चौके समतल नहीं हैं। लोगों को आवागमन में दिक्कतें होती हैं। वाहन भी अक्सर हिचकोले खा जाते हैं।

मंसूर खान

कुछ जगहों पर चौके बिखरे हैं, उन्हें दुरुस्त नहीं कराया जा रहा। अगर दुरुस्त करा दिया जाए तो आवागमन में बहुत सुगमता हो जाएगी।

रमाशंकर

मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटें तो हैं, लेकिन ज्यादातर खराब पड़ी हैं। इस कारण से रात में गलियों में पर्याप्त रोशनी नहीं रहती है।

असरफ

लोगों के घरों से निकलती रोशनी के सहारे लोग आवागमन कर पाते हैं। मोहल्ले में स्ट्रीट लाइटों के समुचित इंतजाम शीघ्र किए जाने चाहिए।

मोहम्मद फारुक

मोहल्ले के ज्यादातर लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हैं। बात आयुष्मान कार्ड की हो या राशन कार्ड की, इनका लाभ नहीं मिलता।

हबीबुन्निशा

समस्याओं से निजात के लिए शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं जानी जाएं और मौके पर ही निस्तारण भी हो। इससे राहत हो जाएगी।

मल्लू

सुझाव और शिकायतें

बिजली के लटकते तारों की शीघ्र दुरुस्त किया जाए। जरूरत के हिसाब खंभे भी लगाए जाएं ताकि करंट का अंदेशा खत्म हो।

गलियों में हर ओर बिछाए गए चौकों को समतल कराया जाना चाहिए। इससे मोहल्ले के लोगों का आना-जाना सुगम हो सकेगा।

जाम नालियों की सफाई कराने के साथ ही चैंबर से सिल्ट भी निकाली जाए जिससे कि जलजमाव जैसी समस्या ही न उत्पन्न हो सके।

मोहल्ले की गलियों में लगाई गईं स्ट्रीट लाइटों को ठीक किया जाना चाहिए, ताकि रात में यहां पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे।

योजनाओं के लाभ से वंचित लोगों के लिए शिविर लगाए जाने चाहिए। इससे मौके पर ही मोहल्ले के लोगों को समाधान मिल जाएगा।

शिकायतें

बिजली के तार घरों की बालकनी के सहारे खींचे गए हैं। लटकते तारों की दुरुस्त नहीं किया जा रहा। शिकायतें नहीं सुनी जा रहीं।

गलियों में बिछाए गए चौके उबड़-खाबड़ हो गए हैं। आवागमन में दिक्कतें होती हैं। समतल करने का प्रयास नहीं किया जाता है।

मोहल्ले में कई जगह नालियों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। कूड़ा भर गया है। नालियों की सफाई नहीं कराई जा रही है।

ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें खराब पड़ी हुई हैं। रात में गलियों में अंधेरा रहता है। लाइटों को दुरुस्त नहीं कराया जा रहा है।

मोहल्ले के ज्यादातर लोग योजनाओं के लाभ से वंचित पड़े हुए हैं। अनेक लोगों के तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं बने हैं।

बोले जिम्मेदार

गलियों में कराई जाएगी इंटरलॉकिंग

ठठेरी बाजार की गलियों में इंटरलॉकिंग कराई जाएगी। इसके लिए सर्वे हो गया है। रोज कूड़े का उठान क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए सफाई सुपरवाइजर से बात की जाएगी।