बोले काशी : ज्ञान-उपकरण का अभाव, सरकार और खेल संघ भी नहीं देते भाव

खिलाड़ी मेडल जीतता है तो तालियां पूरे देश में बजती हैं। मगर खिलाड़ी के पीछे एक गुमनाम विशेषज्ञ की मेहनत और विशेषज्ञता भी छिपी होती है। ये हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो चोटिल खिलाड़ी को दोबारा दौड़ने की ताकत देते हैं। काशी के खेल जगत में उनकी यह पहचान एक सपोर्ट स्टाफ की है। अस्थिर आय, शिक्षा का अभाव, जागरूकता की कमी और फैसलों में अनदेखी के बीच आज ये विशेषज्ञ अपने घर में संघर्ष कर रहे हैं। उनका सवाल है कि क्या सरकार और खेल प्रशासन हमें हमेशा अनदेखा करते रहेंगे?

खेल की दुनिया में हर मेडल के नीचे एक गहरी टीस छिपी होती है। यह टीस है उस गुमनाम गार्जियन की जो खिलाड़ी के दर्द को अपना दर्द मानता है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट घंटों की मेहनत से खिलाड़ी के टूटे हुए करियर को जोड़ता है। पर जब जीत का जश्न होता है तो उसका नाम नहीं लिया जाता। अस्पतालों की चारदीवारी में सिमटे ये विशेषज्ञ अपनी पहचान, सम्मान और आर्थिक स्थिरता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहड़िया स्थित फिजियो फॉर लाइफ के परिसर में जुटे स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट और प्रशिक्षुओं ने ‘हिन्दुस्तान’ के साथ अपनी समस्याएं साझा करते हुए कहा कि खेलों में एक गंभीर गलतफहमी खिलाड़ियों की रिकवरी और उनके कॅरियर को खतरे में डाल रही है। ज्यादातर खिलाड़ी, उनके माता-पिता एवं कोच सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के बीच के बुनियादी महत्वपूर्ण अंतर को नहीं समझते हैं। जागरूकता की यह कमी खिलाड़ियों को अक्सर गलत उपचार की ओर ले जाती है। इससे चोट पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट डॉ. अंसिल श्रीवास्तव ने कहा कि खिलाड़ी मैदान पर प्रदर्शन सुधारने की बजाय, पुरानी चोटों से जूझते रहते हैं। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट वह विशेषज्ञ होता है, जिसने सामान्य फिजियोथेरेपी की डिग्री (बीपीटी) के बाद खेल विज्ञान या स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन में विशेषज्ञता हासिल की होती है। वह वैज्ञानिक प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चोटिल खिलाड़ी को सुरक्षित रूप से उसकी अपेक्षित शारीरिक स्थिति में वापस लाता है। जब कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्स फिजियो के बजाय सामान्य फिजियो के पास जाता है तो उसके उपचार का तरीका अक्सर एथलीट की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता।

पुनर्वास पर रहता है जोर

जावेद अख्तर ने बताया कि सामान्य फिजियोथेरेपी में अक्सर चोट वाले अंग को आराम देने और दर्द कम करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है जबकि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में सक्रिय पुनर्वास पर जोर दिया जाता है। इसमें नियंत्रित, प्रगतिशील व्यायामों से न केवल चोट ठीक होती है, बल्कि खिलाड़ी खेल के लिए मजबूत भी बनता है।

अस्पताल में सिमटा कॅरियर

राहुल राय ने कहा कि वाराणसी को खेलों का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में सिगरा स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इससे यह उम्मीद जगी है कि अब काशी के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा मिलेगी लेकिन इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण विशेषज्ञता- स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी उपेक्षित है। वाराणसी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्टों की प्रतिभा बड़े अस्पतालों के पुनर्वास वार्ड तक सिमटकर रह गई है। शिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण उन्हें अपने ही शहर में संघर्ष करना पड़ रहा है। प्रशिक्षु प्रतिभा कुमारी के मुताबिक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का काम मुख्य रूप से एथलीटों के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड और स्टेडियम में होता है लेकिन वाराणसी में खेल संघों और क्लबों में स्थायी या पूर्णकालिक स्पोर्ट्स फिजियो की नियुक्ति नहीं होती है। कई प्रशिक्षित विशेषज्ञ सामान्य फिजियोथेरेपी क्लिनिकों या मल्टीस्पेशलिटी अस्पतालों में काम करने को मजबूर हैं।

बीएचयू में दी जाए सुविधा

प्रशिक्षु अदिति जायसवाल ने बताया कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए मास्टर डिग्री या एडवांस सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। पूर्वांचल में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए आवश्यक उन्नत शैक्षणिक संस्थान या पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं हैं। युवा फिजियो को एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे बड़े शहर जाना पड़ता है। यह आर्थिक रूप से काफी महंगा होता है। प्रशिक्षु प्रकृति मिश्रा ने कहा कि वाराणसी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के लिए ऐसासरकारी कॉलेज उपलब्ध है जो केवल इसी विषय में विशेष मास्टर डिग्री प्रदान करता हो। प्रशिक्षुओं ने जोर दिया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सामान्य फिजियोथेरेपी की पढ़ाई के बाद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में विशेषज्ञता की सुविधा होनी चाहिए।

काशी में जागरूकता की कमी

अंशिल श्रीवास्तव ने कहा कि काशी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी का क्षेत्र जागरूकता की कमी और सीमित अवसरों से संघर्ष कर रहा है। इस विधा के आधुनिक उपकरण काफी महंगे होते हैं। अपनी क्लीनिक शुरू करने वाले युवा फिजियोथेरेपिस्ट को अक्सर सीमित संसाधनों के साथ काम चलाना पड़ता है। इससे इलाज की गुणवत्ता प्रभावित होती है। पूजा यादव ने बताया कि वाराणसी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्टों की सबसे बड़ी चुनौती पेशेवर पहचान की है। खिलाड़ी हमें सिर्फ मसाज या स्ट्रेचिंग करने वाला व्यक्ति समझते हैं। इस थेरेपी के प्रशिक्षुओं का कहना है कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट केवल चोट ठीक करने वाला नहीं होता है। वह परफॉर्मेंस का संरक्षक और चोट से बचाने वाला विशेषज्ञ होता है।

वैज्ञानिक सुझावों की अनदेखी

अनुभव सिंह, अमन कुशवाहा ने कहा कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट खिलाड़ी के स्वास्थ्य और लंबी अवधि के करियर को प्राथमिकता देता है। वहीं कोच और टीम मैनेजमेंट अक्सर जीत के दबाव में अल्पकालिक लाभ चुनते हैं। टीम में मौजूद स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट का वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सुझाव कई बार कोच या टीम मैनेजमेंट के निर्णय के आगे नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। रोहित गुप्ता, प्रणव द्विवेदी का दर्द उभरा कि अधिक पढ़े होने के बाद भी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट को अक्सर निचले स्तर पर समझा जाता है। टीम प्रदर्शन की अंतिम जिम्मेदारी कोच पर होने के कारण, अंतिम फैसला उन्हीं का माना जाता है। प्रकृति ने बताया कि खिलाड़ी को अक्सर अधूरे उपचार या अपेक्षित समय से पहले ही मैदान पर उतार दिया जाता है। इससे चोट के दोबारा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।

ज्ञान की दौड़ में पीछे

अम्बेद कुमार, शिवम यादव और राहुल राय की नजर में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्टों के लिए एडवांस ट्रेनिंग और रिसर्च सुविधाओं की सीमित उपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक विशिष्ट क्षेत्र है जो सामान्य फिजियोथेरेपी से काफी अलग है। इसमें नवीनतम सिद्धांतों की गहरी समझ आवश्यक है। लेकिन देश के ज्यादातर संस्थान अब भी पुराने पाठ्यक्रम और बुनियादी ढांचे पर निर्भर हैं। सौरभ मौर्या, प्रतिभा ने बताया कि भारत में मास्टर डिग्री प्राप्त करने वाले कई फिजियोथेरेपिस्ट नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और एविडेंस-बेस्ड प्रैक्टिस से परिचित नहीं हो पाते हैं। सरकारी या निजी संस्थानों में न तो उपकरण हैं और न ही इन्हें सिखाने वाले विशेषज्ञ। हमें सीखने के लिए भारी-भरकम फीस देकर प्राइवेट वर्कशॉप का सहारा लेना पड़ता है।

आर्थिक अस्थिरता से परेशानी

अभिषेक यादव, अंशिल बोले कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्टों का मेहनताना और सुरक्षा एक सपोर्ट स्टाफ से भी बदतर होती है। एक तरफ बीसीसीआई, हॉकी इंडिया, प्रो-कबड्डी जैसी बड़ी और पेशेवर लीग हैं। वहां फिजियो को उचित वेतन, स्थायी कॉन्ट्रैक्ट और महत्व मिलता है। दूसरी ओर कहीं अधिक बड़ी संख्या छोटे शहरों, स्थानीय क्लबों, कॉलेजों और जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं की है। इनमें फिजियो की नियुक्ति का मानकीकृत मॉडल नहीं है। बड़े संगठनों में जगह मिलना आसान नहीं है। अदिति जायसवाल और प्रकृति ने बताया कि छोटे क्लबों में हमें अक्सर टूर्नामेंट-दर-टूर्नामेंट या पार्ट-टाइम आधार पर रखा जाता है। वेतन इतना कम कि उसमें जीवन-यापन मुश्किल है, पेशेवर विकास तो दूर की बात है। कई प्रतिभाशाली फिजियो को सिर्फ अनुभव और भविष्य की पहचान हासिल करने के लिए टीमों के साथ अपनी यात्रा का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है। यह स्थिति उन्हें डगमगा देती है।

स्पोर्ट्स फिजियो की मेहनत गुमनाम

अंकित कश्यप ने कहा कि स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी पहचान की कमी है जबकि उनका योगदान किसी से कम नहीं होता है। फिजियो वह विशेषज्ञ होता है जो खिलाड़ी की चोटों को न केवल ठीक करता है बल्कि परफॉर्मेंस को चरम पर बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम करता है। उन्हें अक्सर टीम के आधिकारिक पदानुक्रम में मात्र सपोर्ट स्टाफ या सहायक के रूप में देखा जाता है। सुप्रिया सिंह बोलीं, एक खिलाड़ी के लिए फिजियो की सफलता किसी ताली या ट्रॉफी से नहीं। उस निर्णायक पल से मापी जाती है जब वह गंभीर चोट के बाद दोबारा दौड़ने या खेलने लायक बन जाता है। इस पेशे से जुड़े विशेषज्ञों को सबसे बड़ी निराशा तब होती है जब टीम की जीत का जश्न मनाया जाता है, पुरस्कार दिए जाते हैं लेकिन पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले फिजियो का नाम कभी सार्वजनिक रूप से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि हम खिलाड़ी को ट्रेनिंग के हर चरण में संभालते हैं। चोट लगने पर उसे इमोशनल सपोर्ट देते हैं। घंटों थेरेपी के बाद उसे मानसिक रूप से तैयार करते हैं। लेकिन, जब कैमरा ऑन होता है तो हम पीछे खड़े रहने वाले सहायक स्टाफ होते हैं।

एक नजर में

- स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की संख्या बनारस में न के बराबर है।

- फिजियोथेरेपिस्ट को पीजी की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है।

- पूर्वांचल में फिजियोथेरेपिस्टों की पीजी पढ़ाई के लिए एक भी सरकारी कॉलेज नहीं है।

हमारी भी सुनें

1. गलत रिहैबिलिटेशन में भी खिलाड़ी वापस आ जाता है लेकिन वह अपनी पिछली गति से प्रदर्शन नहीं कर पाता।

- डॉ. अंसिल श्रीवास्तव

2. खेल संघों को अपने सभी प्रशिक्षण मैनुअल में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की विशेषज्ञता को स्पष्ट रूप से उजागर करना चाहिए।

- प्रकृति मिश्रा

3. प्रशासन कोचों का अनिवार्य प्रशिक्षण शुरू करे ताकि वे स्पोर्ट्स फिजियो की भूमिका समझें और उसका सम्मान करें।

- पूजा यादव

4. शहर में खेल का ढांचा तो बन रहा है लेकिन खेल विज्ञान की बुनियादी समझ अभी विकसित नहीं हुई है।

- अंकित कश्यप

5. खेल संघ को चोट प्रबंधन के लिए लिखित प्रोटोकॉल बनाना चाहिए। इनका पालन सभी के लिए अनिवार्य हो।

- सुप्रिया सिंह

6. खिलाड़ियों को हमेशा ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश करनी चाहिए जिनके पास खेल विज्ञान में मास्टर डिग्री हो।

-राहुल राय

7. खेल के दौरान लगी चोटें सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट से ठीक नहीं होतीं। इसलिए स्पोर्ट्स फिजियो ही चाहिए ।

- प्रणव द्विवेदी

8. भारत में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी रिसर्च की स्थिति कमजोर है। स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च पर्याप्त अनुदान नहीं मिलता।

-प्रतिभा कुमारी

9. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी के पेशे से जुड़े लोगों के आर्थिक अस्थिरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

- रोहित गुप्ता

10. टीम की जीत में फिजियो के भी सार्वजनिक सम्मान और उनकी भूमिका पर जागरूकता बढ़नी चाहिए।

- अभिषेक यादव

11. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी को टिकाऊ और आकर्षक कॅरियर बनाने के लिए मानकीकरण होना चाहिए।

- अदिति जायसवाल

12. खिलाड़ी की सेहत, दर्द निवारण और मैदान पर उसकी वापसी का पूरा दारोमदार स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट पर होता है।

- अनुभव सिंह

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. खिलाड़ी की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के पास अंतिम चिकित्सकीय निर्णय का अधिकार होना चाहिए। उसे कोच या मैनेजमेंट चुनौती न दे सके।

2. जिला खेल प्राधिकरण और निजी अकादमियों में स्पोर्ट्स फिजियो की नियुक्तियां की जाएं। यात्रा भत्ता की अनिवार्य प्रतिपूर्ति मिले।

3. जिला खेल विभाग कोच और माता-पिता के लिए स्पोर्ट्स साइंस और फिजियोथेरेपी की अनिवार्य कार्यशाला आयोजित करे।

जागरूकता बढ़ेगी।

4. वाराणसी में उच्चस्तरीय सुविधाओं से युक्त स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन केंद्र स्थापित किया जाए जहां स्थानीय फिजियो उन्नत ट्रेनिंग ले सकें।

5. खेल छात्रावासों, जिला खेल परिषदों और बड़ी निजी अकादमियों में एक स्थायी स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की नियुक्ति अनिवार्य की जाए।

शिकायतें

1. टीम में सपोर्ट स्टाफ कहकर अनदेखी होती है। कोच एवं मैनेजमेंट फिजियो के चिकित्सकीय सुझाव को नजरंदाज करते हैं।

2. स्थानीय अकादमियों, कॉलेजों और क्लबों में स्थायी नौकरी नहीं है। कम वेतन, अनियमित भुगतान और अनुभव के लिए फिजियो अपने खर्च पर आश्रित रहते हैं।

3. माता-पिता, कोच और आम जनता स्पोर्ट्स फिजियो को केवल मसाज करने वाला या सामान्य फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं। इससे पहचान नहीं बन पा रही है।

4. वाराणसी में स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री या उन्नत सर्टिफिकेशन कोर्स की कमी है। स्थानीय फिजियो को ज्ञान और नवीनतम तकनीकों के लिए बड़े शहर जाना पड़ता है।