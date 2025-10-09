Bole Kashi: Pulsation increased due to sparking in the wires, life is passing in fear बोले काशी : तारों में स्पार्किंग से बढ़ी धड़कन, भय में गुजर रहा जीवन, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsBole Kashi: Pulsation increased due to sparking in the wires, life is passing in fear

बोले काशी : तारों में स्पार्किंग से बढ़ी धड़कन, भय में गुजर रहा जीवन

शिवदासपुर (मंडुवाडीह) स्थित एकता नगर कॉलोनी के निवासी व्यवस्थागत उपेक्षा की ‘त्रासदी’ झेलने को मजबूर हैं। यहां सफाई की कमी है। सीवर चोक है और गंदा पानी गलियों में बह रहा है। तारों के कारण हर पल खतरा मंडराता रहता है।

Sandeep Kumar Shukla लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 06:00 PM
वाराणसी। काफी समय से दुरुस्त बुनियादी सुविधाओं की आस लगाए एकता नगर कॉलोनी के लोग अनदेखी और अव्यवस्था से निराश हैं। तमाम बुनियादी समस्याओं से जूझ से बाशिंदों ने ‘हिन्दुस्तान’ को अपनी पीड़ा सुनाई। सूरज बिंद, आदर्श तिवारी ने कहा कि कॉलोनी में सड़क पर और घरों के बाहर हाई-वोल्टेज तारों का खतरनाक जाल है। बिजली के तार मकानों की छतों और बालकनी के बिल्कुल पास झूलते रहते हैं। हवा चलने पर उनके आपस में टकराने से चिंगारियां निकलती हैं। मिंटू पटेल, मनीष सिंह ने कहा कि यहां के निवासियों के लिए तारों में स्पार्किंग नजारा रोज की बात है। इन तारों से किसी अनहोनी की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता। झूलते तारों के चलते बड़ी गाड़ियां और अन्य वाहन कॉलोनी में प्रवेश नहीं कर पाते। दमकल या एंबुलेंस भी भीतर नहीं आती। बच्चे अपनी छतों पर जाने से डरते हैं। राजन पटेल ने कहा कि कॉलोनी में कहीं भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात में रोशनी न होने से सुरक्षा को लेकर भय बना रहता है। रोहित कुमार ने कहा कि अंधेरी गलियां में असामाजिकतत्वों का जमावड़ा, लूटपाट और अन्य आपराधिक गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है। बुजुर्गों और युवतियों को रात में बाहर निकलने में डर लगता है। कामकाजी लोग जब देर रात घर लौटते हैं, तो उन्हें पथरीली और ऊंची-नीची राहों पर गिरने का जोखिम बना रहता है।

बीमारियों का केन्द्र बनी कॉलोनी

कॉलोनी में प्रवेश करते ही कूड़े का ढेर दिख जाएगा। विवेक उपाध्याय ने कहा कि इस आवासीय क्षेत्र में कचरा उठाने की व्यवस्था बहुत लचर है। सप्ताह में केवल एक बार ही यह सेवा उपलब्ध हो पाती है। परिणामस्वरूप, पूरी कॉलोनी में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। रीना ने कहा कि गलियों में फैली यह गंदगी अनेक बीमारियों को दावत दे रही है। सड़ते कचरों से उठती दुर्गंध के कारण निवासियों का सांस लेना भी कठिन हो गया है। संतोष ने कहा कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य का खतरा है। कचरे के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है।

सीवर लाइन कब होगी साफ

विद्यावंती देवी,करन ने कहा कि सीवर की सफाई नहीं होती। हाल यह हो गया है कि कॉलोनी की सीवर लाइनें ओवरफ्लो करने लगी हैं। गंदा पानी सड़कों-गलियों में भर जाता है, घर तक पहुंच जाता है। बच्चे अब खेलने के लिए बाहर नहीं निकल पाते हैं। बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। बुजुर्ग घरों में जैसे कैद हैं, उनकी शाम की सैर की अभिलाषा अधूरी है। आदर्श और राजन ने कहा कि गंदे पानी के जमाव के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी खतरनाक बीमारियों के फैलने का अंदेशा बना हुआ है। दुर्गंध से जीना मुश्किल होता जा रहा है। कहा कि पुराने और टूटे सीवर सिस्टम को तुरंत दुरुस्त किया जाए, क्षमता बढ़ाई जाए। सीवर की समय-समय पर सफाई और निरीक्षण बेहद आवश्यक है ताकि चोक होने की नौबत ही न आए। लोगों को रोज गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ता है।

बढ़ रही असुरक्षा की भावना

महिलाओं ने कहा कि शाम ढलते ही महिलाएं और लड़कियां घर से निकलने में संकोच करती हैं। उन्हें छेड़खानी या अपमानजनक टिप्पणियों का डर लगा रहता है। सुमन ने कहा कि कॉलोनी में नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर शाम जगह-जगह नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। नशीले पदार्थ का कचरा और गंदगी हो जाती है। सत्यनारायण गुप्ता ने कहा कि शालीन और शांत माहौल की इच्छा रखने वाले परिवारों के लिए यह जगह अब कष्टदायक बन गई है। मोहित सिंह ने कहा कि नशा कॉलोनी की सामाजिक संरचना को तोड़ रहा है। पुलिस को लगातार निगरानी रखनी चाहिए, ताकि नशेड़ियों का जमावड़ा न लगने पाए।

आवारा पशुओं से त्रस्त बाशिंदे

सुरेश कुमार बिंद ने कहा कि कॉलोनी में हर समय सांड़ और अन्य पशु घूमते नजर आते हैं। इससे सड़कों पर चलना खतरे से कम नहीं होता है। इन पशुओं के अचानक सड़क पर आ जाने से वाहन चालकों को दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, खासकर रात में। कई बार लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं। मिंटू पटेल और सूरज ने कहा कि छुट्टा पशु अक्सर सड़क के बीचों-बीच या संकरी गलियों में बैठ जाते हैं। इससे यातायात में बाधा आती है। इन पशुओं का मल-मूत्र चारों ओर बदबू और गंदगी फैलाता है। पशुओं को शीघ्र पकड़ने के लिए अभियान चलाने की जरूरत है।

हमारी व्यथा सुनें

1. यहां बुनियादी सुविधाओं पर ग्रहण लगा है। अधिकारी आते नहीं, जब आते हैं तो यहां की समस्याएं उन्हें दिखती नहीं।

- आदर्श तिवारी

2. बिजली के तार ‘मौत का खतरा’ बनकर झूल रहे हैं। वे पूरी कॉलोनी को अपनी घातक गिरफ्त में जकड़े हुए हैं।

- मनीष सिंह

3. कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट नहीं है। यह नगर निगम की उपेक्षा का प्रमाण है। लोगों में सुरक्षा को लेकर भय बना रहता है।

- सत्यनारायण गुप्ता

4. सफाई के नाम पर सिर्फ कोरा वादा है, कॉलोनी गंदगी से भरी है। गली-गली में कचरा फैला है।

- विवेक उपाध्याय

5. कॉलोनी का सीवर चोक है। बारिश हो या न हो, नाली का पानी हमेशा सड़क पर बहता रहता है।

- संतोष

6. बिजली के तार खतरनाक हैं। किसी भी दिन हादसा हो सकता है। बिजली विभाग को जल्द ध्यान देने की आवश्यकता है।

- सुरेश बिंद

7. सफाई कर्मचारी कभी-कभार आते हैं और काम भी ठीक से नहीं करते। हमें साफ सड़क और गलियां चाहिए।

- रोहित कुमार

8. इस क्षेत्र की सड़कों पर स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। शाम ढलते ही कॉलोनी का माहौल डरावना हो जाता है।

- मिंटू पटेल

9. हर शाम यहां नशेड़ी जुट जाते हैं, माहौल खराब होता है। प्रशासन को समस्याएं क्यों नहीं दिखती? कोई ध्यान देने वाला नहीं है।

- सुमन

10. कई बार शिकायत के बाद भी बिजली के हाईवोल्टेज तारों को व्यवस्थित नहीं किया जा रहा है।

- राजन

11. सुबह की हवा दुर्गंध के बोझ तले दबी रहती है। इससे लोगों के लिए सांस लेना भी पीड़ादायक हो गया है।

- रीना

12. गलियां अंधेरे और निराशा की प्रतीक बन चुकी हैं। बड़ी समस्या सुरक्षा को लेकर है। सुनवाई नहीं होती है।

- विद्यावती देवी

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. सीवर की जेटी मशीन से तुरंत सफाई हो और जलनिकासी की पाइपलाइन भी सुधारी जाए। इससे बहुत राहत होगी।

2. कॉलोनी में बिजली के लटकते जर्जर तारों को जल्द व्यवस्थित करें या उन्हें भूमिगत कर दिया जाए।

3. नगर निगम की ओर से नियमित कूड़ा उठान सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए।

4. कॉलोनी के मुख्य मार्ग और गलियों में तत्काल नई स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएं। इससे सुरक्षा के लिहाज से सहूलियत होगी।

5. कॉलोनी में नियमित पुलिस गश्त होनी चाहिए। इससे कॉलोनी का माहौल खराब होने से बचाया जा सकता है।

शिकायतें

1. नियमित सफाई न होने से सीवर जाम है। गंदा पानी सड़क पर फैला रहता है। लोगों को आवाजाही में समस्या होती है।

2. कॉलोनी में हर तरफ कचरा जमा है। नगर निगम के कर्मचारी सप्ताह में एक बार कूड़ा उठाते हैं। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं।

3. जगह-जगह बिजली के तार झूल रहे हैं। इससे बड़े हादसे की आशंका रहती है। बिजली विभाग ध्यान नहीं देता।

4. कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटें नहीं हैं। इस कारण शाम के बाद भय लगता है। पुलिस अक्सर गश्त नहीं करती है।

5. कॉलोनी में कई सार्वजनिक स्थानों पर नशेड़ियों के जमावड़े के कारण महिलाओं को खतरा महसूस होता है। इससे माहौल खराब हो रहा है।

बोले जिम्मेदार

सर्वे हो चुका है, लगेंगे अतिरिक्त खंभे

एकता नगर का सर्वे हो चुका है। कॉलोनी में बिजली के अतिरिक्त खंभे लगाए जाएंगे। जलनिकासी की पाइप लाइन साफ कराई जाएगी। किसी को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े, इस पर ध्यान केंद्रित है।

- रवींद्र सोनकर-पार्षद, शिवदासपुर वार्ड)

