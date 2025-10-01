बोले काशी : ‘आसमान’ में बाधित उड़ान, साधनों से बनेगी पहचान

ओलंपिक में खेलना किसी भी खेल के खिलाड़ियों का स्वर्णिम सपना होता है, वे ओलंपिक को आसमान मानते हैं। मगर किसी खेल को मान्यता मिलने के बाद ओलंपिक से हटा दिया जाए तो उससे ‘आसमान’ में उड़ान बाधित होना स्वाभाविक है। 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कराटे के खिलाड़ी नहीं दिखेंगे।

वाराणसी। कराटे, जूडो और कुंगफू को एक ही माना जाता है मगर तीनों अलग-अलग विधा के खेल हैं। उनकी तकनीक जुदा है। इस आधार पर ट्रेनर भी अलग होते हैं। ट्रेनरों का कहना है कि कराटे आत्मरक्षा का प्रभावी अस्त्र है, खासकर महिलाओं और युवतियों के लिए मगर इस खेल से जुड़ी महिला खिलाड़ी कॅरियर के लिहाज से चिंतित नजर आती हैं। लेढ़ूपुर में जिला कराटे संघ के बैनर तले जुटी खिलाड़ियों ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में अपने मन की बातें साझा कीं। उन बातों में अन्तरराष्ट्रीय ओलंपिक संघ के निर्णय से निराशा के साथ ही चुनौतियों के बीच एक अरमान और अरमान पूरा करने को सहयोग की अपेक्षा सामने आई। जैसा कि ब्लैक बेल्ट होल्डर आयुषी मौर्या और रितिका यादव ने कहा, कराटे से जुड़ी लड़कियों के अंदर जुनून है। जुनून की बदौलत वे अपनी पहचान बनाना चाहती हैं जिला स्तर से होते हुए नेशनल तक। बावजूद इसके कि अब ओलंपिक में कराटे नहीं दिखेगा। जिला कराटे संघ के महासचिव और मुख्य कोच सेंसेई दिलीप कुमार सैनी ने बताया कि कराटे को पहली बार 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया था। इससे खिलाड़ी और प्रशंसक उत्साहित हुए थे। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने सन-2024 के पेरिस और 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक से कराटे को हटा दिया है।

...फिर भी नहीं है ध्यान

सेंसेई दिलीप कुमार सैनी ने कहा कि कराटे केंद्र सरकार के चार प्रमुख अभियानों को बढ़ावा देने में सहयोगी है। इनमें फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, महिला सशक्तिकरण और कौशल भारत विकास योजना शामिल हैं। महिला सशक्तिकरण तो केन्द्र के साथ प्रदेश सरकार के टॉप एजेंडे में शामिल हैं मगर दोनों सरकारों के स्तर से कराटे को अन्य खेलों की तरह प्रमुखता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कराटे के स्पॉन्सरशिप पर ध्यान न देना एक बड़ी समस्या है। इससे खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है। यह हतोत्साहित करने वाली स्थिति है।

बंधनों को तोड़ भरी उड़ान

आयुषी मौर्या एवं रितिका यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काशी सांसद खेल के जरिए मिल चुकी हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए कराटे खेल बेहद जरुरी है। इससे वे अपनी आत्मरक्षा स्वयं करने में सक्षम होती हैं। वहीं हम महिला खिलाड़ियों की राह आसान नहीं है। अंजली शर्मा बोलीं, हमारे सामने बड़ी दिक्कत तमाम तरह के पारिवारिक बंधन हैं। माता-पिता अमूमन नहीं चाहते कि उनकी बेटियां कराटे से जुड़ें क्योंकि उन्हें भी इसमें कॅरियर की गुंजाइश नजर नहीं आती। जबकि यह खेल न केवल बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि हम खिलाड़ी जीवन की कई कठिन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम भी बनते हैं। खुशी पाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से एकलव्य क्रीड़ा राहत कोष से 30 हजार रुपये की राशि से सम्मानित की जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि कराटे में लड़कियों की भागीदारी बड़ा मुद्दा है। कई माता-पिता अपनी बेटियों को अनुमति नहीं देते हैं। उन्हें लगता है कराटे में लड़कियों को चोट लग सकती है। उनकी शारीरिक सुंदरता प्रभावित होगी है।

पदकवीरों की उपेक्षा क्यों

सेंसेई दिलीप सैनी ने कहा कि कराटे हुनर का खेल है। इसमें दक्ष खिलाड़ी बेरोजगार नहीं बैठ सकता। वहीं, आज स्थिति यह है कि हमारे खिलाड़ी नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतते हैं लेकिन उनकी मेहनत और समर्पण को सरकार, प्रशासन और समाज पहचानने में असफल रहता है। बोले, पदक जीतने वालों की उपेक्षा और इस खेल को प्रोत्साहन न मिलने से खेल जगत का विकास प्रभावित होगा। अवतिका सिंह और आशुतोष मिश्रा इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का परचम लहरा चुके हैं। अवतिका ने दो बार गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि न मिलने से खिलाड़ियों के मनोबल कमजोर होता है। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने खेल पर ध्यान केंद्रित कर सकें और देश के लिए मेडल जीतें।

मारपीट का खेल नहीं

ब्लैक बेल्ट देवेश विश्वकर्मा और आकाश शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कराटे को मारपीट का खेल माना जाता है। यह गलत है। यह खेल बच्चों को आत्मरक्षा के तरीके सिखाता है। इसमें खिलाड़ी अपने शरीर को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे मारपीट करना सिखाते हैं। प्रिंस और ब्लैक बेल्ट गोलू सोनकर ने जोर दिया कि खेल विभाग और सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में कराटे प्रमुखता दिलानी चाहिए। लोगों को कराटे प्रति जागरूक करना चाहिए। आंचल पाल ने कहा कि अन्य खेलों की तरह कराटे में भी तकनीक, रणनीति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। निरंतर अभ्यास से विकसित ये व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। इसलिए भी ग्रामीण क्षेत्रों में कराटे को बढ़ावा देने की जरूरत है।

प्रैक्टिस को स्टेडियम में मिले स्थान

दृष्टि चौबे, अंशिका तिवारी ने कहा कि कराटे खिलाड़ियों को अपना खेल बेहतर बनाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। जैसे-मैट, पैड और अन्य उपकरण। लेकिन इनकी कमी के कारण खिलाड़ियों को परेशानी होती है। रितिका यादव ने कहा सिगरा स्टेडियम शहर का सबसे प्रमुख स्थल है। वहां विभिन्न खेलों के लिए अलग-अलग सुविधाएं हैं लेकिन कराटे के लिए कुछ भी नहीं है। अंशिका मिश्रा ने कहा कि अगर स्टेडियम में कराटे के लिए अलग से जगह दी जाए तो कराटे खिलाड़ियों को बहुत सहूलियत होगी।

स्कूल-कॉलेजों में चले मुहिम

शीतल सिंह चौहान ने कहा कि महिला विद्यालयों, महाविद्यालयों में कराटे सिखाने की मुहिम चलनी चाहिए। इसका लड़कियों, युवतियों को पूरी जिंदगी लाभ होगा। तीन बार की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आस्था कुमारी ने कहा कि कराटे के माध्यम से महिलाएं अपने आप को किसी भी खतरे से बचा सकती हैं। दो बार की नेशनल मेडलिस्ट खुशी प्रजापति के मुताबिक कराटे में महिला खिलाड़ियों को विभिन्न प्रकार के टेक्निक सिखाए जाते हैं। जैसे कि पंच, किक, ब्लॉक आदि। ये तकनीकें उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने में सक्षम बनाती हैं।

चिकित्सा सुविधाओं से वंचित

कार्तिक मिश्रा ने कहा कि कराटे में सुरक्षा और सेहत की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा बेहद जरूरी है। इस खेल में कई बार चोट लग जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर खिलाड़ी चोटों का इलाज कराने में असमर्थ होते हैं। उन्हें मदद की दरकार रहती है। कराटे के जरिए कई रोगों से छुटकारा पाने वाले अमन शर्मा और हयात खान ने कहा कि खिलाड़ियों का भी चिकित्सा बीमा होना चाहिए। चंद्रभान मिश्रा और सूर्यभान मिश्रा का कहना हैं कि कराटे को अक्सर जोखिम भरा खेल माना जाता है लेकिन यह धारणा पूरी तरह से सही नहीं है। खिलाड़ी को अनुभव की कमी या समुचित ट्रेनिंग न मिलने से चोट लगती है।

एक नजर में

- जिला कराटे संघ, वाराणसी की स्थापना 2013 में हुई है

- 146 खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है

- 07 शाखाएं हैं जिला कराटे संघ की वाराणसी में

-81 महिला और 65 पुरुष खिलाड़ी ले रहे प्रशिक्षण

- 26 खिलाड़ियों ने नेशनल और 2 खिलाड़ियों ने इंटरनेशन खेला है

हमारी बात सुनें

1. कराटे के जरिए महिला खिलाड़ियों को आत्मरक्षा करने की कई तरीके सिखाए जाते हैं। इससे महिलाओं के प्रति अपराध कम कर सकते हैं।

- आयुषी मौर्या

2. कराटे 2020 के टोक्यो ओलंपिक में शामिल था, लेकिन इसे पेरिस और लॉस एंजिल्स ओलंपिक से हटा दिया गया है। इससे खिलाड़ियों में निराशा है।

- अंजली शर्मा

3. कराटे को लोग मारपीट का खेल समझते हैं जबकि यह शारीरिक-मानसिक रूप से मजबूत करता है। आत्मविश्वास मजबूत होता है।

- रितिका यादव

4. कराटे को अन्य खेलों की तरह महत्व नहीं दिया जाता है। इस खेल में शारीरिक और मानसिक क्षमताओं की आवश्यकता होती है।

- आंचल पाल

5. 12वीं की पढ़ाई के साथ कराटे में अपना भविष्य आजमा रही हूं। प्रोत्साहन न मिलना कई असुविधाओं का कारण बनता है।

- खुशी यादव

6. कराटे खेल महिलाओं के लिए एक वरदान है, जो उन्हें उन्हें सुरक्षित महसूस कराता है। महिलाएं इस खेल से जरूर जुड़ें।

- आस्था कुमारी

7. स्कूलों में कराटे की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। विशेषकर महिला विद्यालयों में प्रशिक्षण पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है।

- शीतल सिंह चौहान

8. कराटे के बाबत समाज में भ्रांतियां खिलाड़ियों के लिए चुनौती बन जाती हैं। पारिवारिक सहयोग की कमी बड़ी अड़चन है।

- खुशी प्रजापति

9. काबिलियत होते हुए भी आर्थिक तौर पर कमजोर खिलाड़ी अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ होते हैं।

- दृष्टि चौबे

10. सरकार को कराटे खिलाड़ियों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देनी चाहिए। इस पहल से बहुत सहूलियत होगी।

- अंशिका मिश्रा

11. कराटे के खिलाड़ी नेशनल-इंटरनेशनल स्तर पर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उन्हें उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता।

- अवंतिका सिंह

12. कक्षा 10वीं में पढ़ाई करने के साथ कराटे खेलती हूं। पढ़ाई के साथ आत्मरक्षा के गुर सीख रही हूं। इससे आत्मबल बढ़ता है।

- अंशिका तिवारी

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. पारिवारिक बंधन दूर करने के लिए समाज और सरकार को पहल करनी चाहिए। इस खेल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं बनें।

2. सिगरा स्टेडियम में स्थान मिलने से कराटे खिलाड़ियों को कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। वे अपना खेल बेहतर बना सकेंगे। दूसरे खेलों की तरह महत्व मिलेगा।

3. पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक प्रोत्साहन मिलना चाहिए। इससे देश के खेल जगत का विकास तेजी से होगा।

4. गर्ल्स स्कूलों और महिला महाविद्यालयों में कराटे की कक्षाएं चलनी चाहिए, ताकि लड़कियां आत्मरक्षा के गुर सीख सकें और सुरक्षित महसूस कर सकें।

5. चिकित्सा सुविधाओं के रूप में सरकारी अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से नि:शुल्क परामर्श की व्यवस्था हो। खिलाड़ियों को चिकित्सा बीमा की भी सुविधा मिले।

शिकायतें

1. कराटे में पारिवारिक सहयोग की कमी एक बड़ी समस्या है। यह खिलाड़ियों के भविष्य को प्रभावित करती है। कई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ पाते हैं।

2. अन्य खेलों की तरह कराटे के लिए भी सिगरा स्टेडियम में खिलाड़ियों को एक उचित स्थान दिया जाए।

3. कराटे खिलाड़ियों को पदक जीतने के बाद भी प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाती है। स्पोर्ट्स कोटे में भी नौकरियां न के बराबर निकलती हैं।

4. महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, स्कूल और महाविद्यालयों में कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।