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मेरठ में बॉडी बिल्डर ने खुद की ली जान; पैर पर चाकू से किए कई वार, बड़े भाई से हुआ था विवाद

Mar 27, 2026 11:34 am ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, दौराला (मेरठ)
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मेरठ के लावड़ में भाई से फोन पर विवाद के बाद बॉडी बिल्डर सलमान ने खुद को चाकू मार लिया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा है।

मेरठ में बॉडी बिल्डर ने खुद की ली जान; पैर पर चाकू से किए कई वार, बड़े भाई से हुआ था विवाद

मेरठ थाना इंचौली क्षेत्र के लावड़ के मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी निवासी बॉडी बिल्डर ने गुरुवार को भाई से मोबाइल फोन पर विवाद होने के बाद खुद को चाकू मारकर घायल कर लिया। परिजनों ने आननफानन में गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। लावड़ के मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी 28 वर्षीय सलमान की किसी बात को लेकर गुरुवार सुबह फोन पर बड़े भाई इमरान से नोकझोंक हो गई थी।

पैर पर एक के बाद एक किए वार

फोन पर हुई कहासुनी के बाद गुस्साए सलमान ने चाकू से अपने पैर पर एक के बाद एक कई वारकर घायल कर लिया। जिसके वह लहुलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। परिजनों ने बॉडी बिल्डर को आननफानन में मोदीपुरम के अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी आयशा और मां सुल्ताना का रो-रोकर बुरा हाल है। परिजनों ने बताया कि सलमान की शादी मुजफ्फरनगर के खालापार निवासी आयशा से हुई थी।

मुजफ्फरनगर की आयशा से हुई थी शादी

लावड़ के रहने वाले अलीहसन के 6 बेटे थे। इसमें सबसे छोटे बेटे की 3 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी है। 5वें नंबर का बेटा सलमान था। सलमान का लावड़ में ही अपना पोलेट्री फार्म है। इसके साथ ही सलमान (28) बॉडी बिल्डर था। 4 साल पहले उसकी शादी मुजफ्फरनगर की आयशा से हुई थी। उसके एक बेटा एक बेटी हैं।सलमान अपने परिवार के साथ घर में ही रहता था और घटना के समय वह अपने कमरे में बच्चों के साथ मौजूद था, जबकि उसकी पत्नी आयशा घर के दूसरे कामों में व्यस्त थी। बताया जा रहा है कि सलमान की अपने बड़े भाई इमरान से फोन पर बातचीत हो रही थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हो गया। हालांकि झगड़े की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

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इलाज के दौरान हुई मौत

विवाद के बीच गुस्से में आकर सलमान ने घर में रखा चाकू उठाया और अपनी जांघ में जोर से वार कर दिया। चाकू गहराई तक लगने से वह बुरी तरह घायल हो गया और कमरे में खून फैल गया। सबसे पहले पत्नी आयशा ने सलमान को खून से लथपथ देखा और शोर मचाया। आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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सलमान को बॉडी बिल्डिंग का शौक था

सलमान के दोस्तों का कहना है कि सलमान को बॉडी बिल्डिंग का शौक था। वो अपने सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के वीडियो शेयर करता था। रोजाना जिम जाता था। सालों से यही उसका रुटीन था। उसने बॉडी बिल्डिंग की तमाम प्रतियोगिताएं भी जीती हुई थीं। पिछले कुछ समय से उसने अपना वेटलॉस किया था। एब्स बनाने के लिए वो वेटलॉस भी कर रहा था।

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