रेलवे स्टेशन पर युवक की संदिग्ध हालत में मिला शव, रस्सी से बंधे थे हाथ-पैर

यूपी के महराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां घुघली क्षेत्र के हाल्ट रेलवे स्टेशन खुशहालनगर के पास सोमवार को एक युवक की लाश मिली। युवक के हाथ और पैर बंधे थे। इसके कारण उसकी हत्या की आशंका जताई जा रही है। एसपी सोमेन्द्र मीना, एएसपी सिद्धार्थ, सीओ व एसओ घटनास्थल पर पहुंच गए। शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने मातहतों को जरूरी निर्देश दिया।

खुशहालनगर के निकट पिलर संख्या 350/7 के पास एक युवक की शव लोगों ने देखा। युवक की उम्र करीब 22 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। घटना की सूचना घुघली रेलवे स्टेशन मास्टर ने थानाध्यक्ष घुघली को मेमो के जरिये दी। सूचना पर थानाध्यक्ष कुंवर गौरव सिंह व जखीरा चौकी प्रभारी धर्मेंद्र जैन मयफोर्स मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार खुशहालनगर रेलवे स्टेशन से 400 मीटर आगे कप्तानगंज की तरफ रेलवे ट्रैक के पोल संख्या 350/7 के किनारे इस युवक का शव पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ व पैर बंधे थे। घटना की सूचना एसओ ने उच्चाधिकारियों के साथ फील्ड यूनिट को दी। सूचना पर एसपी, एएसपी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव की पहचान कराने की काफी कोशिश की, लेकिन कोई उसको पहचान नहीं सका। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।