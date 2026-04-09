तीन दिन तक घर में ही सड़ती रही युवक की लाश, परिजन बोले- सोचा कहीं चूहा मर गया

किराएदार अजय ने रविवार शाम को जगदीश को आखिरी बार देखा था, जबकि नशे के लती होने के कारण परिवार के लोगों का उससे ज्यादा मतलब नहीं था। हैरानी की बात है कि तीन दिन तक बदबू उठने पर परिजन चूहा मरने की बात समझते रहे। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का कमरा अंदर से बंद था, शराब की बोतलें मिली हैं।

कानपुर के फीलखाना थाना क्षेत्र में एक दो मंजिला मकान में बने कमरे में 45 वर्षीय युवक की लाश तीन दिन तक सड़ती रही और परिवार को इसकी भनक नहीं लगी। दुर्गंध उठने पर परिवारीजनों ने पहले सोचा कि कहीं चूहा मर गया, फिर अगले दिन एक कमरे से ज्यादा तेज बदबू आने पर अनहोनी की आशंका को देख पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची, कमरे का दरवाजा तोड़ देखा तो युवक की लाश फर्श पर पड़ी थी। महेश्वरी मोहाल में बब्बन लाल गुप्ता का दो मंजिला मकान है। उनके तीन बेटों में दूसरे नंबर का 45 वर्षीय अविवाहित बेटा जगदीश गुप्ता उर्फ जुगनू द्वितीय मंजिल में बने एक कमरे में रहता था।

घर में सड़ रही थी लाश जगदीश मनीराम बगिया में एक दुकान में काम करता था। ग्राउंड फ्लोर में सबसे बड़ा बेटा विजय और पहले पर सबसे छोटा नृपेंद्र रहते हैं। बुधवार शाम द्वितीय तल में रहने वाले चाचा के लड़के ने सामने बने कमरे से तेज दुर्गंध उठने पर परिजनों को घटना की जानकारी दी। कमरे में झांककर देखा तो जगदीश की लाश पड़ी थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की।

परिवार वाले समझे चूहा मर गया पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि किराएदार अजय ने रविवार शाम को जगदीश को आखिरी बार देखा था, जबकि नशे के लती होने के कारण परिवार के लोगों का उससे ज्यादा मतलब नहीं था। वहीं हैरानी की बात है कि तीन दिन तक बदबू उठने पर परिजन चूहा मरने की बात समझते रहे। कार्यवाहक थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक का कमरा अंदर से बंद था, कमरे में शराब की बोतलें मिली हैं। आशंका है कि ज्यादा शराब पीने से मौत हुई है। फिलहाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

दूसरी मंजिल पर रहता था जगदीश मकान मालिक बब्बन लाल गुप्ता के तीन बेटों में दूसरे नंबर के जगदीश गुप्ता (45) अविवाहित थे। दूसरी मंजिल पर बने कमरे में अकेले रहते थे। परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। बुधवार शाम कमरे से तेज दुर्गंध उठने पर परिजनों को शक हुआ। जब उन्होंने कमरे में झांककर देखा तो जगदीश का शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की।