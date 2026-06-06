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कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, महिला मित्र के जाने के बाद कमरे में मिला शव

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, कानपुर
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कानपुर के एक होटल के कमरे में कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे का शव फंदे से लटका मिला। वह शुक्रवार दोपहर को महिला मित्र के साथ दोपहर में होटल गया था और शाम को उसे बाहर तक छोड़ने के बाद वापस कमरे में पहुंचा था।

कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, महिला मित्र के जाने के बाद कमरे में मिला शव

UP News: यूपी के कानपुर के किदवईनगर थाना क्षेत्र के साकेतनगर स्थित एक होटल के कमरे में शनिवार सुबह कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे का शव फंदे से लटका मिला। वह शुक्रवार दोपहर को महिला मित्र के साथ दोपहर में होटल गया था और शाम को उसे बाहर तक छोड़ने के बाद वापस कमरे में पहुंचा था। परिजनों के मुताबिक चादर के सहारे पंखे से लटके शव के पैर घुटने से मुड़े हुए थे। उन्होंने हत्या कर शव लटकाए जाने के आरोप लगाए हैं।

कर्नलगंज के तलाक महल निवासी हाजी मो. फजल खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। परिवार में पत्नी शाहदाब, शादीशुदा बेटी अंबर और 32 वर्षीय बेटा गयास था। परिजनों ने बताया कि गयास ने पुणे से बीटेक किया था और वर्तमान में दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था। पिछले छह महीने से घर से ही काम कर रहा था। शुक्रवार को वह घर से दोस्तों के साथ जाने और रात में न लौटने की बात कहकर निकला था।

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पुलिस के मुताबिक गयास ने शुक्रवार को साकेत नगर के अमन पैराडाइज होटल में कमरा बुक किया। शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। नहीं खुलने पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मास्टर की से दरवाजा खुलवाया तो गयास का शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। पुलिस ने स्टाफ के साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका है। सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी।

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महिला मित्र को छोड़ने के बाद ऑनलाइन खाना मंगवाया था

होटल प्रबंधक सौरभ कुमार के मुताबिक गयास शुक्रवार दोपहर को एक महिला मित्र के साथ होटल पहुंचा था। शाम करीब 7:30 बजे महिला मित्र को छोड़ने के लिए होटल से निकले और कुछ देर बाद वापस अपने कमरे में चले गए थे। उन्होंने देर शाम को ऑनलाइन खाना भी मंगावाया था। वहीं, इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि होटल के कमरे से गयास का शव फंदे से लटका मिला था। मौके से शराब की बोतल और सिगरेट का पैकेट भी बरामद हुआ है। इन सबके साथ ही पुलिस ने होटल की डीवीआर कब्जे में ली है। फुटेज के आधार पर महिला मित्र की तलाश की जा रही है। उससे भी पूछताछ की जाएगी। वहीं, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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