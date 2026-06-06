कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे की होटल में संदिग्ध मौत, महिला मित्र के जाने के बाद कमरे में मिला शव

कानपुर के एक होटल के कमरे में कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे का शव फंदे से लटका मिला। वह शुक्रवार दोपहर को महिला मित्र के साथ दोपहर में होटल गया था और शाम को उसे बाहर तक छोड़ने के बाद वापस कमरे में पहुंचा था।

UP News: यूपी के कानपुर के किदवईनगर थाना क्षेत्र के साकेतनगर स्थित एक होटल के कमरे में शनिवार सुबह कांग्रेस नेता के इंजीनियर बेटे का शव फंदे से लटका मिला। वह शुक्रवार दोपहर को महिला मित्र के साथ दोपहर में होटल गया था और शाम को उसे बाहर तक छोड़ने के बाद वापस कमरे में पहुंचा था। परिजनों के मुताबिक चादर के सहारे पंखे से लटके शव के पैर घुटने से मुड़े हुए थे। उन्होंने हत्या कर शव लटकाए जाने के आरोप लगाए हैं।

कर्नलगंज के तलाक महल निवासी हाजी मो. फजल खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। परिवार में पत्नी शाहदाब, शादीशुदा बेटी अंबर और 32 वर्षीय बेटा गयास था। परिजनों ने बताया कि गयास ने पुणे से बीटेक किया था और वर्तमान में दिल्ली की एक निजी कंपनी में नौकरी कर रहा था। पिछले छह महीने से घर से ही काम कर रहा था। शुक्रवार को वह घर से दोस्तों के साथ जाने और रात में न लौटने की बात कहकर निकला था।

पुलिस के मुताबिक गयास ने शुक्रवार को साकेत नगर के अमन पैराडाइज होटल में कमरा बुक किया। शनिवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। नहीं खुलने पर स्टाफ ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मास्टर की से दरवाजा खुलवाया तो गयास का शव चादर के सहारे पंखे से लटका मिला। पुलिस ने स्टाफ के साथ ही परिजनों से भी पूछताछ की। किदवईनगर थाना प्रभारी विजय सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका है। सही जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद होगी।