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अमेरिकी हमले में होर्मुज के पास मारे गए शिवानंद का शव घर पहुंचा, 4 घंटे हंगामा; सड़क पर बैठ गईं पत्नी

Ajay Singh हिन्दुस्तान टीम, देवरिया
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10 जून को ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी नौसेना के हमले में चालक दल के सदस्यों में शामिल शिवानंद चौरसिया समेत तीन लोगों की मौत हो गई थी। शिवानंद का शव बुधवार की शाम गांव पहुंचा। शव पहुंचते ही मातम छा गया।  लोगों में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला।

अमेरिकी हमले में होर्मुज के पास मारे गए शिवानंद का शव घर पहुंचा, 4 घंटे हंगामा; सड़क पर बैठ गईं पत्नी

होर्मुज के पास ओमान में वाणिज्यिक पोत एमटी सेटेबेलो पर हुए अमेरिकी हमले में जान गंवाने वाले सुरौली के शिवानंद चौरसिया का शव बुधवार की शाम करीब 6 बजे गांव पहुंचा। शव गांव पहुंचते ही मातम छा गया। चारों तरफ केवल मातम और रुदन ही सुनाई देने लगा। घटना से परिवार और लोगों में अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। लोगों ने एंबुलेंस से शव निकालने से मना कर दिया। वे सीएम योगी से बात करने की जिद पर अड़ गए। कई बार प्रशासन के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। इसके बाद डीएम मधुसूदन हुल्गी और एसपी अभिजीत आर शंकर पहुंचे। उन्होंने पत्नी सुशीला और अन्य परिजनों से बातचीत कर उनकी मांगों का ज्ञापन लिया। जिलाधिकारी के आश्वासन पर रात करीब 10 बजे परिजन शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने को तैयार हुए। इसके बाद जैसे ही जिलाधिकारी और एसपी वहां से गए शिवानंद की पत्नी और अन्य महिलाएं एंबुलेंस के आगे सड़क पर बैठ गईं और शव के जाने से रोक दिया। बाद में उन्हें समझा- बुझाकर हटाया गया।

10 जून को ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर अमेरिकी नौसेना के हमले में चालक दल के सदस्यों में शामिल शिवानंद चौरसिया समेत तीन लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से ही शव स्वदेश मंगाने की मांग चल रही थी। डीएम मधुसूदन हुल्गी व सांसद शशांक मणि त्रिपाठी के प्रयास से विदेश मंत्रालय सक्रिय हुआ और लगातार परिवार के लोगों से संपर्क में था। बुधवार की सुबह ओमान एयर की फ्लाइट के माध्यम से मस्कट से भारत भेजा गया। दिल्ली से शाम को शव गोरखपुर पहुंचा और वहां से छोटे भाई रामप्रवेश चौरसिया समेत अन्य लोग एंबुलेंस के जरिये शव गांव लाए। शव आने की सूचना के बाद से ही हजारों लोग दरवाजे पर पहुंच गए थे। जैसे ही एंबुलेंस दरवाजे पर पहुंचा, लोग मौके पर पहुंच गए और एक झलक पाने के लिए परेशान हो गए। लेकिन परिवार के लोग शव एंबुलेंस से उतारने से रोक दिया। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे बातचीत करें और उनकी मांगों को लेकर आश्वासन दें, तभी वह शव को उतारेंगे। उनकी मांगों में पत्नी को सरकारी नौकरी, परिजनों को एक करोड़ का मुआवजा, बच्चों की परवरिश समेत अन्य मांगें थी। डीएम ने उनकी मांगों का पत्रक लेते हुए यथासंभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया।

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दिन भर जमे रहे जनप्रतिनिधि

शिवानंद का शव आने की सूचना के बाद से ही दरवाजे पर सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी,रामपुर कारखाना विधायक सुरेंद्र चौरसिया, भाजपा नेता राजन यादव, गोविंद चौरसिया, सपा के पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह खोखा, सपा जिलाध्यक्ष ब्यास यादव समेत अन्य लोग पहुंच गए। देर रात तक यह जमे रहे। शिवानंद को श्रद्धांजलि दी और नम आंखों से उन्हें विदाई दी।

कई थानों की पुलिस रही तैनात

अमेरिका को लेकर लोगों में दिख रहे आक्रोश को लेकर जिला प्रशासन इस प्रकरण में पूरी तरह से गंभीर दिखा। दो सीओ के साथ ही जिले के कई थानों की पुलिस सुबह से ही तैनात कर दी गई। सुरौली के अलावा बरहज, एकौना, रुद्रपुर, महुआडीह, श्रीरामपुर समेत कई थानों की पुलिस जगह-जगह तैनात की गई थी, ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए।

बिना पोस्टमार्टम के पहुंचा था शिवानंद का शव

दूतावास से आए कागजात में यह पूछा गया था कि शव पोस्टमार्टम होने के बाद चाहिए या बिना पोस्टमार्टम के। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम के ही शव का कालम भर दिए। इसलिए बिना पोस्टमार्टम के ही शव गांव पहुंचा। कुछ लोग पोस्टमार्टम कराने के बाद ही शव का अंतिम संस्कार करने की राय परिवार के लोगों को दे रहे थे। प्रशासन भी पोस्टमार्टम कराने को तैयार दिखा।

पत्नी बोलीं, सरकारी नौकरी दें, तभी जाने देंगे शव

जिलाधिकारी के लौटने के बाद पत्नी सुशीला एम्बुलेंस के सामने देर रात धरने पर बैठ गई और शव पोस्टमार्टम को ले जाने से रोक दिया। उसका कहना था कि पति नौकरी करने के लिए गए थे। उनकी हत्या हुई है। मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होगी। मुझे सरकारी नौकरी व एक करोड़ मुआवजा दिया जाय, तभी शव को जाने देगी। खेत बंधक व बेच कर ही उन्हें भेजा गया था। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए।

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परिवार को समझाते रहे अधिकारी

प्रशासन को पहले से इस बात का इनपुट था। इस लिए कई थानों की फोर्स मौके पर बुला लिया गया था। पुलिस को पहले लगा कि एंबुलेंस आते ही शव का अंतिम संस्कार करा दिया जाएगा। लेकिन पुलिस प्रशासन इसमें सफल नहीं हो पाया। कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी समझाने का प्रयास तो किए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से परिवार और लोग शांत हुए।

दिलों में गुस्सा, आंखो में आंसू

शव आने के बाद घटना को लेकर हर किसी में आक्रोश दिया। हर कोई घटना को लेकर आक्रोशित दिखा तो आँखों में आंसू नजर आया। पत्नी, बहन व बच्चों को रोता देख वहाँ मौजूद हर किसी की आँखे नम नजर आई। परिजन ताबूत खोलने की मांग कर रहे थे पुलिस ने उन्हें किसी तरह समझाया और शव को मोर्चरी भेजवाया।

देर रात तक मौके पर जुटे रहे लोग

रात को 10 बजे तक दरवाजे पर भारी भीड़ जुटी थी। परिजनों के साथ गांव व ज्वार से आये लोग खड़े थे। उनका कहना था कि सरकार को परिवार की बातों को मानना चाहिए, मुख्यमंत्री को एक बार इनसे बात जरूर करनी चाहिए। तभी तो इनको समस्या का समाधान हो सकेगा।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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