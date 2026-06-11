बॉयज हॉस्टल की सीढ़ियों पर मिला नर्सिंग छात्रा का शव, खून से भींगे थे प्राइवेट पार्ट के कपड़े
वाराणसी में नर्सिंग की छात्रा का शव बॉयज हॉस्टल की सीढ़ियों पर मिला है। प्राइवेट पार्ट के कपड़ खून से सने थे। उसके बैग से गर्भ निरोधक गोलियां मिली हैं। छात्रा कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली थी।
UP News: वाराणसी में सारनाथ क्षेत्र के एक बॉयज हॉस्टल की सीढ़ियों पर नर्सिंग कॉलेज की 19 वर्षीया छात्रा की लाश मिलने से सनसनी फैली है। छात्रा के प्राइवेट पार्ट के पास के कपड़े खून से भींगे थे। उसके बैग से गर्भपात की दवाएं मिली हैं। आशंका है कि दवा खाने के बाद अधिक रक्तस्राव से उसकी मौत हुई। उसके साथ पढ़ने वाले जौनपुर के युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बलिया की रहने वाली छात्रा के पिता चंदौली में सिपाही हैं।
सारनाथ थानाध्यक्ष ने बताया कि नर्सिंग छात्रा का परिवार सारनाथ क्षेत्र में रहता है। परिजनों ने बताया कि बुधवार सुबह नौ बजे वह कॉलेज के लिए निकली थी। इस बीच, साढ़े 11 बजे बिजली मिस्त्री ने नर्सिंग कॉलेज के समीप बॉयज हॉस्टल की सीढ़ी पर छात्रा को देखा। उसके प्राइवेट पार्ट के पास के कपड़े खून से सने थे। बिजली मिस्त्री की सूचना पर जुटे लोगों ने छात्रा को पास के अस्पताल पहुंचाया। वहां मेडिकल परीक्षण के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया।
मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने छानबीन की। पुलिस ने उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नर्सिंग छात्रा के बैग की तलाशी ली गई। उसमें गर्भ निरोधक गोलियां मिलीं। छात्रा का मोबाइल फोन गायब है। कॉल करने पर वह स्विच ऑफ बता रहा था। घटना के बाद उसका जौनपुर निवासी दोस्त फरार हो गया है। वह ब्वॉयज हॉस्टल में ही रहता है। उसने भी छात्रा को अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। इसके बाद फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
पांच माह पहले भी बिगड़ी थी तबीयत
अब तक की छानबीन में सामने आया है कि साथ पढ़ने वाले जौनपुर के युवक के साथ उसका गहरा संबंध था। पांच माह पहले भी उसकी तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि तब वह सही हो गई थी। थानाध्यक्ष पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मामला गंभीर है।
डॉक्टरों का पैनल करेगा पोस्टमार्टम
दो डॉक्टरों का पैनल नर्सिंग छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करेगा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी। बताया कि उसके अंगों से रक्तस्राव ने कई सवाल खड़े किए हैं। वह किन परिस्थितियों में ब्वॉयज हॉस्टल पहुंची-पुलिस ने इस थ्योरी पर जांच शुरू की है। जल्द मामले का खुलासा होगा।
दोस्त से मिलने पहुंची थी छात्रा
पुलिस की मानें तो अभी नर्सिंग कॉलेज बंद है। बावजूद इसके छात्रा कॉलेज जाने की बात कहकर घर से निकली। वह अपने साथ पढ़ने वाले युवक दोस्त से मिलने पहुंची थी। वह दो भाइयों और एक बहन में वह दूसरे नंबर पर थी। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।